Gentse huisarts krijgt dan toch deel van uitkering na verontwaardiging: ‘Dit voelde echt oneerlijk aan’

Julie De Vos (30) beviel op 9 november vorig jaar via een spoedkeizersnede van haar tweede kindje, een zoontje. Maar groot was haar verbazing toen ze daarna van haar ziekenfonds CM te horen kreeg dat haar recht op uitkering voor haar moederschapsrust geschrapt was. Volgens de wet moeten zelfstandige moeders die aanspraak willen maken op een uitkering namelijk een week voor de uitgerekende bevallingsdatum stoppen met werken.

Doordat haar bevalling op 1 november was uitgerekend, had De Vos volgens de regel dus op 25 oktober moeten stoppen. Maar gezien de hoge werkdruk in de groepspraktijk waar ze werkt, deed Devos nog enkele dagen door, tot 29 oktober. In theorie dus vier dagen ‘te lang’. “Ik heb indertijd mijn uitkering aangevraagd en alle documenten netjes ingevuld. In de kleine lettertjes las ik achteraf dat je inderdaad wettelijk verplicht bent om een week voor je uitgerekende datum te stoppen, maar daar was ik me toen niet van bewust. Mijn uitgerekende datum, die nog van heel in het begin van mijn zwangerschap dateerde, lag op een maandag, en ik ben tot op vrijdag blijven werken om mijn twee collega’s zo lang mogelijk te kunnen helpen. Alle huisartsen verzopen op dat moment in het werk door de vierde coronagolf, en dan moesten mijn twee collega’s mijn werk er ook nog eens bij nemen.”

De mail die De Vos vanmorgen van de CM kreeg. Beeld rv

De Vos zou dus gestraft worden omdat ze te véél heeft gewerkt. Ze probeerde verhaal te halen bij CM, maar kreeg telkens te horen dat haar volledige uitkering geschrapt zou worden. Dat De Vos uiteindelijk pas negen dagen na haar uitgerekende datum beviel, deed volgens CM niets ter zake. Het is de uitgerekende datum die telt.

‘Oneerlijk’

Vooral het feit dat ze telkens standaardmails terugkreeg en van CM geen enkel voorstel tot oplossing kreeg, maakt De Vos boos. “Dit voelt echt heel oneerlijk aan.”

Voorstellen om haar uitkering eventueel met de dagen dat ze te lang werkte in te korten, botsten ook op een njet. “Dan zou het nog steeds absurd zijn, maar het zou toch beter dan niets zijn. Maar zelfs dat kan niet. Volgens de CM dient deze regeling ‘ter bescherming van de moeder en het kind’, maar hoe bescherm je nu een moeder en haar kind door hun volledige uitkering te schrappen? Ik heb nog het geluk relatief geprivilegieerd te zijn met wat spaargeld en een werkende echtgenoot, maar wat moeten andere moeders doen wanneer ze 4.000 euro door hun neus geboord zien worden?”

‘Compleet ongrondwettelijk’

De Vos postte haar verhaal op Twitter, waar het veel verontwaardigde reacties uitlokte, ook uit de politieke wereld. Onder andere N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel zei de zaak te onderzoeken. Volgens Van Peel lijkt het feit dat De Vos haar volledige uitkering verliest in plaats van een week “compleet ongrondwettelijk”. Het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) contacteerde De Vos. “Een medewerker van de minister liet weten dat ze de zaak voor mij zouden bekijken en dat ze contact hebben opgenomen met het RIZIV”, zegt De Vos.

CM zegt alle begrip te hebben voor het ongenoegen van de vrouw, maar benadrukt dat het hen volgens de wet niet is toegestaan om een uitkering te betalen als er ook nog een inkomen is uit arbeid. “Echter begrijpen wij ook dat in deze specifieke situatie de wetgeving botst met het rechtvaardigheidsgevoel”, schrijft de mutualiteit in een reactie.

Intussen heeft De Vos de directeur van CM Oost-Vlaanderen aan de lijn gehad. “Hij zei dat ze het voor mijn specifieke situatie gaan oplossen, op één week na. Mijn zwangerschapsuitkering zal acht weken, in plaats van negen, uitbetaald worden. Fantastisch nieuws”, zegt De Vos. “Ze gaan ook intern bekijken hoe ze dergelijke toestanden in de toekomst kunnen vermijden.”