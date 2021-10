Gentse holebibar Blond zet alle cismannen buiten na incidenten: is dit discriminatie?

Bevrijdingsavond, 1 oktober. Overal in Gent barst het feest los, zo ook in café Blond op het Edward Anseeleplein. Blond is een bijzondere bar, een activistische plek die een veilige ruimte moet bieden voor lgbtq+-personen. Op vrijdag waren er incidenten die de veiligheid van bar en bezoekers bedreigden.

Eerst werd nog enkele keren aan de aanwezigen herinnerd aan de waarden van het café en werd gevraagd om te vertrekken als ze die niet konden respecteren. “We concludeerden dat netjes vragen onvoldoende was en besloten het feestje te beperken tot flinta-mensen”, staat te lezen op de Facebookpagina van het café. Flinta staat voor Female (vrouwelijk), Lesbisch, Intersekse, Non-binair, Transgender en Agender (gendervrij). Alle cismannen, mannen voor wie hun gender en biologische sekse overeenstemmen, moesten het café dus verlaten.

Maar mag dat, zomaar een hele groep uitsluiten? Volgens Liesbet Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, is dat niet zo simpel te bepalen. “Voor het verstrekken van goederen en diensten, waar de antidiscriminatiewet in deze over gaat, zijn er drie voorwaarden waar je aan moet voldoen. Eerst en vooral moet de uitsluiting een legitiem doel dienen. Een veilige ruimte voorzien, is een legitieme reden.

“Daarnaast moet het een passende en noodzakelijke maatregel zijn. Met andere woorden: er mag geen andere manier zijn om tot deze resultaten te komen. Aangezien het café eerst geprobeerd heeft oproerkraaiers eruit te zetten, is dat niet onredelijk.” De laatste voorwaarde is problematischer. ­“Eigenlijk moet een KB de specifieke voorwaarden nog uitwerken. Maar dat is tot dusver niet gelukt.”

Het mag dus wel, maar Stevens benadrukt dat het een drastische maatregel is. “Je moet echt zeker zijn dat er geen andere manier is. Je merkt in de reactie van het café dat zij hier niet licht overheen gaan.” Nog volgens Stevens valt het belang van zo’n ‘veilige ruimte’ niet te onderschatten. “Het is erg belangrijk dat je op bepaalde plaatsen jezelf kan zijn, zonder dat je seksualiteit of gender in twijfel getrokken wordt.”