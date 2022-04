Gents rector Rik Van de Walle wil beterschap: ‘Als ik eerlijk ben, denk ik dat ik te optimistisch geweest ben’

Proffen die hun positie misbruiken en universiteiten die niet ingrepen. Ook rector Rik Van de Walle had wat uit te leggen de voorbije maanden. Hij sloeg openlijk mea culpa en wil beterschap. ‘Er zitten in ons systeem heel weinig remmingen ingebouwd die dergelijk gedrag tegenhouden.’

Eind januari werd aan de VUB een professor ontslagen na verschillende meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Aan de Universiteit Gent klaagden doctorandi al jarenlang over pestgedrag door hun promotor en ook aan de KU Leuven hebben professoren zich misdragen. De academische wereld staat op zijn kop. Vooral omdat bleek dat de interne controlesystemen niet in staat bleken om aan het wangedrag iets te veranderen. De slachtoffers bleven in de kou.

De Leuvense rector kreeg deze week een brief van 700 medewerkers met een vraag om excuses. De Antwerpse rector stuurde zelf een videoboodschap naar alle personeelsleden en studenten waarin hij beterschap beloofde. Maar de Gentse rector liet het duidelijkst van zich horen. Op Dies Natalis, de geboortedag van de Universiteit Gent, sloeg Rik Van de Walle een openlijk mea culpa. Niet alleen als rector, ook persoonlijk. De getuigenissen in de media hebben er bij hem hard ingehakt. Zwijgen wou hij niet meer. “Ook ik wist dat het niet genoeg was. Al lang. Ook ik heb niet genoeg gedaan”, klonk het in zijn speech.

“Ik heb vooral het probleem willen erkennen en benoemen”, legt rector Rik Van de Walle uit wanneer we hem spreken in het rectoraat. “Als je de getuigenissen hoort over grensoverschrijdend gedrag, van welke aard ook, dan kan je niet anders dan vaststellen dat het probleem minstens voor een deel te te maken heeft met de cultuur die aan universiteiten heerst. En als rector ben je deel van dat systeem en dus ook deel van het probleem.”

Wat is er volgens u mis met dat systeem? En op welke manier voelt u zich daarbij persoonlijk betrokken?

“Ik ben zelf begonnen als jonge onderzoeker, ben snel professor geworden, daarna leidinggevende van een snel groeiende onderzoeksgroep om uiteindelijk decaan en rector te worden. Ik ben opgegroeid, zeg maar, in een systeem waarbij kwaliteit de facto gelijkgesteld werd aan aantal. Hoe meer publicaties je had als academicus, hoe beter. Hoe meer projecten of centen je binnenhaalde, hoe beter. Hoe meer je ging spreken in het buitenland, hoe beter. Ik heb daar zelf allemaal in meegedraaid en was heel productief.”

“Die denkwijze van ‘hoe mee hoe beter’ zorgt ervoor dat je als academicus maar een ‘goed academicus’ bent als je voldoende aantallen haalt. En je omringt je met mensen die je daarbij kunnen helpen. Doctoraatsstudenten, medewerkers, die ook allemaal aantallen moeten halen. Om die aantallen in stand te houden, kan je geneigd zijn om veel te eisen van die mensen, want die moeten bijdragen tot de impact die je onderzoeksgroep heeft. Als je die aantallen haalt, geraak je er als academicus bovendien zelf van overtuigd dat je goed bent.”

“Als je aandachtig luistert naar de getuigenissen van doctorandi, dan komt daar vaak in naar voren dat ze door hun promotor onder druk gezet worden om meer te doen dan ze aankunnen. Zo ontstaan situaties die grensoverschrijdend kunnen zijn. En die in sommige gevallen kunnen leiden tot machtsmisbruik. Bovendien zitten er in ons systeem intrinsiek heel weinig remmingen ingebouwd die, als er een gevaar is op grensoverschrijdend gedrag, dat tegenhouden.”

Dus moeten we af van dat denken in aantallen?

“Ja, daar zijn we aan de UGent al langer mee bezig. We hebben ondertussen al de loopbaanmodellen voor professoren aangepast. We vragen bij de evaluatie geen aantallen meer. Hoeveel publicaties een onderzoeker heeft, hoeft bij ons geen rol meer te spelen bij de evaluatie. We hebben voor die hervorming ook internationale erkenning gekregen.”

“Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik toch dat ik wat te optimistisch geweest ben. Een beetje naïef misschien ook, door te denken dat iedereen nu ook in de uitvoering ervan mee is. Als je vijf mensen moet evalueren, is het veel makkelijker te vragen naar hoeveel publicaties ze hebben en op basis daarvan een ranking te maken dan een diepgaand gesprek aan te gaan met alle vijf over hoe ze de afgelopen jaren functioneerden. Ik denk dat we dat wat onderschat hebben en dat we dat gewoon moeten erkennen.”

“We moeten verder inzetten op dat verhaal. Door als universiteit niet alleen uit te pakken met winnaars van prijzen of academici die grote projecten binnenhalen. Maar ook aandacht te schenken aan mensen die uitstekende wetenschappers en lesgevers zijn ondanks het feit dat ze niet extreem veel publiceren en minder doctoraatsstudenten begeleiden.”

“We moeten ervan af wetenschappers te zien als sterren. Academici moeten ook wat vaker durven toe te geven dat ze niet alles weten.”

Hoe bedoelt u?

“De universiteit zal altijd een omgeving zijn waarin kennis en expertise heel belangrijk zijn. Kennis is onze corebusiness en bijgevolg heel waardevol. En dat zorgt ervoor dat wie minder kennis heeft naar je opkijkt. Een student die opkijkt naar een professor en gevraagd wordt om bij hem of haar te doctoreren voelt zich vereerd. Het is de taak van een promotor om die jonge student of onderzoeker naar een hoger niveau te tillen. Ongelijkheid in kennis zal er dus binnen de universiteiten altijd zijn.”

“Maar in zo’n systeem is het heel moeilijk om als academicus toe te geven dat je bepaalde kennis niet hebt of iets niet weet. Dat is een wezenlijk deel van de problematiek, denk ik. Als we heel eerlijk zijn, dan kennen alle academici wel het gevoel dat je in werkelijkheid soms minder expertise hebt over een bepaald topic dan hetgeen verwacht wordt door het publiek waarvoor je aan het spreken bent. We kunnen als academici doorgaans vlot nadenken en spreken en zijn dus in staat om dat gebrek aan expertise te maskeren. Toegeven dat je iets niet weet, of niet echt expert bent in iets, dat is voor een academicus heel moeilijk. Omdat we in een leefwereld zitten waarin weten en expert zijn en erkend worden het beste is wat je kan overkomen. Dat moeten we, volgens mij, proberen te doorbreken.”

Hoe dan?

“Door rolmodellen te hebben die toegeven dat ze iets niet weten en die zeggen dat dat ook prima is. Dat het van hen geen slechtere academicus maakt, en dat benadrukken. Die ook zeggen dat we af moeten van de huidige cultuur van ‘meer is beter’. Mensen die als ze dat zeggen ook gehoord worden. Daarom heb ik mijn excuses aangeboden. Ik zit als rector in een positie waarin ik gehoord word. En ik ben ook van plan om mijn analyse nog vaak te herhalen.”

“Grensoverschrijdend gedrag kan beperkt beginnen. Denk maar aan de manier waarop we met elkaar spreken. Je merkt het op vergaderingen: mensen laten elkaar niet uitspreken maar vallen elkaar in de rede omdat ze menen dat wat zij te zeggen hebben belangrijker is. Er wordt niet naar elkaar geluisterd, er worden sneren uitgedeeld of er wordt verbaal agressief gereageerd. Dat mogen we niet evident vinden. We moeten daarop reageren. We moeten durven zeggen: ‘de manier waarop je je net gedroeg vind ik echt niet kunnen’.”

Rik Van de Walle: “Heb ik zelf aan ontslag gedacht? Eerlijk? Ja. Omdat je je afvraagt wat er nodig is om ten gronde iets te veranderen.” Beeld Anton Coene

U maakt een diepgaande analyse van wat er fout loopt en wat er kan veranderen, maar bent u daar niet wat laat mee? Waarom heeft u gewacht tot na alle mediaberichten en commotie om te reageren?

“Ik worstel hier al langer mee, mijn analyse over de cultuur aan universiteiten is niet ingegeven door de mediaberichten. Dit zijn zaken waar ik het intern al vaker over gehad heb. Maar het feit dat ik het nu ook openlijk heb durven te zeggen is daar wel in grote mate door beïnvloed. Als je zoiets doet, dan weet je dat je kritiek gaat krijgen. En dan moet je de afweging maken: vind ik het vermijden van kritiek belangrijk of vind ik het belangrijk om dat openlijk te zeggen? Ik ben ervan overtuigd dat het goed was dat ik het gezegd heb.”

De decaan van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen, Marc van Meirvenne, nam ontslag na alle berichten over machtsmisbruik aan zijn faculteit. Vond u dat nodig?

“Vond ik dat hij ontslag moest nemen? Neen, dat moet hij niet per se doen. Hij heeft me dat ook niet gevraagd maar zelf beslist. Maar ik begrijp zijn beslissing. Hij vond ze nodig om het vertrouwen in zijn faculteit te herstellen.”

Heeft u zelf aan ontslag gedacht?

“Eerlijk? Ja. Omdat je je afvraagt wat er nodig is om ten gronde iets te veranderen. Ik heb uiteindelijk besloten om mij publiekelijk te verontschuldigen en de problematiek ondubbelzinnig te benoemen. Mocht ik te horen gekregen hebben binnen de universiteit dat men het daar niet mee eens was, dan had ik zeker ontslag genomen. Mocht men niet bereid zijn om deze problematiek bespreekbaar te maken en de problemen te erkennen, dan vind ik dat ik niet meer kan functioneren als rector. Maar gelukkig waren de reacties positief. De bereidheid om er iets aan te doen is groot. En daar ben ik trots op.”