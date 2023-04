Gents koppel krijgt 13.200 euro boete omdat verbouwing aansleept: ‘Straks moeten we ons huis verkopen om dat te betalen’

Volgende maand sluiten Frederik Vollaert (35) en Céline De Cloet (27) hun tweede kindje in hun armen, maar hun geluk wordt overschaduwd door financiële problemen. Het Gentse stadsbestuur eist dat het jonge koppel een ‘belasting’ betaalt van 13.200 euro, omwille van een administratieve vergetelheid: ze hebben te traag verbouwd. De stad zegt alles gedaan te hebben om de boete te voorkomen.

Het verhaal van Frederik en Céline start in 2015. “Het huis naast mijn ouderlijke woning werd verkocht”, vertelt Frederik. “Dat was in slechte staat, maar er woonde wel nog een huurder. Toen ik het huis in december 2015 kocht, kreeg ik te horen dat het huis op de lijst van ‘ongeschikt verklaarde woningen’ stond, en dat ik twee jaar tijd kreeg om het in orde te zetten. Er stond bijvoorbeeld nog een gasvuur in de living, en dat mag niet meer in huurhuizen.”

“De huurder wilde echter niet vertrekken. Het heeft ons tien maanden gekost om hem via het vredegerecht buiten te krijgen. Zodra hij weg was, konden we beginnen werken en afbreken wat nodig was. Pas dan kregen we echt zicht op de staat van de woning, en die was veel slechter dan eerst gedacht. Zo moest onder meer het volledige dak vervangen worden, omdat de balken rot waren. Dat wisten we vooraf uiteraard niet. De renovatie zou veel meer gaan kosten dan eerst gepland. Ik vroeg een renovatielening aan bij de bank, maar kreeg die niet, omdat mijn loon toen niet voldoende hoog was.”

“Tot overmaat van ramp verloor ik toen mijn job. Ik volgde loopbaanbegeleiding, en ben intussen weer aan het werk. In de periode dat ik werkloos was, is er uiteraard wel doorgewerkt aan het huis, maar niet aan het tempo dat ik wilde. Dat kon ik immers niet betalen. Dat er wel degelijk gewerkt werd, kan ik aantonen met facturen, offertes en foto’s.”

Verlenging termijn

Begin 2019 viel er een brief van de stad in de bus, een aanslagbiljet. “Dat onze renovatie niet tijdig klaar was, en dat we daarom een ‘belasting’ van 13.200 euro moesten betalen, binnen de 2 maanden. Ik heb gebeld en gemaild naar de stad, uitgelegd dat ik bezig was met de werken. Zij meldden mij dat ik dan een verlenging van de termijn om het huis in orde te zetten moest aanvragen. Dat heb ik onmiddellijk gedaan, en ook verkregen. Maar de boete moest ik wel nog betalen. Want mijn uitstel werkt niet met terugwerkende kracht, zeggen ze. Ik tekende uiteraard beroep aan. Ik had nooit een waarschuwing gekregen, gewoon meteen een torenhoge boete. Dat kan toch niet?”

Twee jaar lang hoorde het koppel niks meer van de stad. “In 2021 werd ik dan uitgenodigd voor een ‘hoorzitting’. Ik legde daar mijn situatie uit - werk kwijt geweest, geen lening, overmacht dus - en dat ik altijd wel had doorgewerkt aan de woning. Ik werd er half uitgelachen. Dus heb ik een advocaat onder de arm genomen. In de rechtbank volgde de rechter duidelijk wel ons verhaal. Maar toen we twee weken terug het vonnis in de bus kregen, blijken we toch nog steeds die boete te moeten betalen, plus de gerechtskosten. Bijna 15.000 euro dus. En waarom eigenlijk? Wij hebben hier eigenhandig een vervallen woning in Sint-Kruis-Winkel gerenoveerd. Ze werd niet verhuurd terwijl de werken bezig waren. We hebben niemand kwaad of schade berokkend. Had de stad ons niet kunnen verwittigen? Ze beweren dat ze een herinneringsbrief hebben gestuurd - in dit digitale tijdperk - maar die brief hebben wij nooit gekregen. Die was niet eens aangetekend.”

Schrik

Frederik en Céline zitten in zak en as. Frederik veranderde intussen zelfs van job. “Ik werk nu bij ArcelorMittal, in ploegen, om meer te verdienen. Sinds begin 2021 wonen wij in dit huis, maar afgewerkt is het nog niet. We willen zonnepanelen installeren, en de tuin aanleggen, zodat ons zoontje van bijna 2 buiten kan spelen. Maar we durven momenteel geen cent meer investeren. Wat als we die taks écht moeten betalen? Straks moeten we nog ons huis verkopen... en dat met een baby op komst.”

Frederik en Céline hopen op redelijkheid van de stad. “De communicatie van hen uit trekt nergens op. Vaak kregen we brieven waar we de helft niet van begrepen. Dan stuurden we een mail met de vraag om verduidelijking, met de vraag wat ze exact bedoelden of wat we juist moesten doen. Daar kwam dan weken later een standaardantwoord op waar we niks mee waren. Dit is toch geen dienstverlening? In een stad waar jonge gezinnen consequent wegtrekken en waar de woonnood zo hoog is, begrijpen wij niet dat we worden afgestraft voor uiteindelijk een administratieve fout, terwijl we een ongeschikte woning opnieuw bruikbaar hebben gemaakt.”

Alles gedaan

Maar van de stad uit klinkt een ander verhaal. “We hebben het hele dossier opgevraagd, vanaf 2015, bij de Dienst Toezicht enerzijds en de Dienst Belastingen anderzijds”, zegt schepen van Wonen Tine Heyse (Groen). “Daaruit blijkt dat er wel degelijk heel wat communicatie is geweest van de stad naar deze mensen, zelfs meer dan eigenlijk nodig is. Er zijn brieven en herinneringen gestuurd. Dat valt onder dienstverlening.”

“Ook de hoorzitting is correct verlopen. Het koppel trok naar de rechter, die hun verhaal niet volgde. Er werd geen overmacht aangetoond en ze werden wel degelijk op de hoogte gebracht door de stad over hoe de heffing kon worden vermeden, zo zegt ook de rechtbank. Uiteraard blijven we dit een heel jammere zaak vinden. Het laatste wat we willen, is jonge koppels financieel afstraffen. Ons beleid en reglement is erop gericht om leegstand en verkrotting tegen te gaan, wat veel Gentenaars ook noodzakelijk vinden. De diensten hebben alles gedaan om deze mensen te verwittigen, en te proberen voorkomen dat hun termijn zou verstrijken. Het is jammer dat dit zo gelopen is.”