Gent zwaar onderuit tegen Zweden in Conference League

Julien De Sart met de handen in het haar. Beeld BELGA

Djurgardens IF heeft AA Gent op de vierde speeldag in de Conference League het schaamrood op de wangen bezorgd. Na de zege in de Ghelamco Arena vorige week namen de Zweden de Gentenaren in eigen huis met 4-2 te grazen. AA Gent zal moeten knokken voor Europese overwintering.