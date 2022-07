Gent feest door, heet of niet: ‘Natuurlijk is het warm, maar gelukkig is de bar niet ver’

Met temperaturen boven de 35 graden beleven de Gentse Feesten een tweedaagse om niet snel te vergeten. Hoe trotseren festivalgangers en hulpverleners de tropische hitte? ‘Eenmaal je accepteert dat het hels is, wordt het draaglijk.’

Blijf binnen tijdens de heetste uren. Doe geen inspanningen buiten. Zoek zoveel mogelijk de schaduw op. Nu het kwik de 35 graden aantikt, regent het tips van weermannen en -vrouwen over hoe we die tropische temperaturen het best de baas kunnen.

Toch worden al die adviezen straal genegeerd door een groepje voetbalsupporters dat in de broeierige Gentse binnenstad op het vrijwel lege Sint-Baafsplein in de volle zon staat te bakken. Voor de muziek zijn ze niet gekomen: wegens de hitte vinden de eerste concerten er vandaag en morgen pas plaats om 16 uur. Nee, deze Buffalo’s zijn vroeg uitgerukt om op de eerste rij te staan bij de ploegvoorstelling van KAA Gent. “Het zijn maar de zotten die hier al staan, hé”, zegt Timmy (35), die zijn zoontje heeft meegenomen. “Natuurlijk is het warm. Maar deze ploegvoorstelling is een traditie voor mij, ik kom hier al jaren. En gelukkig is de bar niet ver.”

Het openingsweekend was al broeierig op de Gentse Feesten, met dank aan de 440.000 bezoekers. Maar terwijl de voorbije dagen ’s nachts de temperatuur nog zakte, blijft het de komende twee dagen ook dan boven de 20 graden - doe er in de massa op de Vlasmarkt gerust nog een graad of vijf bij. Vooral dinsdag, als het kwik tot 40 graden stijgt, belooft een dagje Gentse Feesten een heuse uitputtingsslag te worden.

Er zijn waterbars geïnstalleerd waar bezoekers hun bekers kunnen vullen. Beeld Thomas Sweertvaegher

“Eenmaal je accepteert dat het de hel is, wordt het draaglijk”, lacht Jaco (57), een van de vele Nederlanders die afgezakt is naar de feesten. Hij staat met enkele vrienden te kijken naar een van de eerste optredens van de dag, op de Korenmarkt. Het zweet parelt van zijn voorhoofd. “Met dit weer doe ik het rustig aan. Nu even een optreden, straks even uitblazen in een parkje. Dat is het mooie aan Gentse Feesten: je hoeft nergens naartoe en toch gaan de uren zo voorbij.”

Waterbars en vernevelaars

Gent heeft voorbereidingen getroffen voor de hitte. Aan het Zuidpark, in het Baudelohof en aan het Belfort zijn waterbars geïnstalleerd waar bezoekers hun bekers kunnen vullen. Op borden en lichtreclames doorheen de stad worden festivalgangers aangemoedigd om er vaak te passeren. Op verschillende pleinen zijn vernevelaars geïnstalleerd.

Ook de pleinen zelf hebben maatregelen genomen. Bij Miramiro wordt gratis water voorzien en verschuiven ze dinsdag enkele optredens naar een iets later tijdstip, ook op Sint-Baafs wordt de planning aangepast. Op verschillende pleinen staan extra parasols. “De Gentse feesten blijven gewoon doorgaan, maar we roepen iedereen op om zoveel mogelijk in de schaduw van het aanbod te genieten”, zegt feestenschepen Bram Van Braeckevelt (Groen). Er volgt verder overleg met de pleinorganisatoren om eventuele extra maatregelen voor dinsdag te bespreken. Toch wachten ze op een aantal pleinen niet zolang. De bars van Trefpunt, de Vlasmarkt en het Baudelopark blijven dinsdag tussen 12 tot 16 uur dicht.

Bij een aantal andere bars hadden ze op iets meer initiatief vanuit het stadsbestuur gehoopt. “Het lijkt me toch nodig dat er meer plekken in de stad komen waar mensen gratis water kunnen halen”, zegt Helga (40), die een drankkraampje openhoudt in het Coyendanspark, iets buiten het centrum. “Nu komen mensen kraantjeswater vragen aan ons, maar eigenlijk is dat alleen voor het personeel bestemd.” Doorgaans gaan vooral de mojito’s en strawberry daiquiri’s er vlotjes over de toonbank. Maar uit ervaring weet ze dat er op extreem drukke dagen vaker voor de niet-alcoholische variant gekozen wordt. “Daar hebben we ons dus op voorzien.”

Ook ’s nachts warm

Dat zal het Rode Kruis graag horen. Op hun vaste post aan het Belfort staat een hele equipe klaar om mensen die te lang in de zon liepen te hulp te schieten. Voorlopig zijn ze van een toestroom aan festivalgangers met zonneslagen gespaard gebleven, maar provinciehoofd Michel Van Geert verwacht vooral ’s avonds meer drukte op de EHBO-post. “Als het ’s nachts ook zo warm blijft, dan kan dat wel eens voor problemen zorgen. Niet per se voor rechtstreekse uitdroging, maar vooral mensen die met dit weer een pintje te veel drinken.”

Sommige optredens worden verschoven naar een iets later tijdstip. Beeld Thomas Sweertvaegher

Ook verhoogt de kans op zonneslagen aanzienlijk met dit weer. Hoewel het verleidelijk oogt, waarschuwt Van Geert dan ook om het festivalplein op de heetste uren niet in te wisselen voor een namiddag aan de Blaarmeersen. “Door de reflectie op het water brandt de zon er net sterker. Het is verstandiger om tijdens de middaguren even binnen te blijven of in de schaduw te zitten.”

Gelukkig gaat er het ’s namiddags in de Gentse binnenstad heel rustig aan toe. Aan de Vlasmarkt, de Korenmarkt of de Vrijdagsmarkt, waar het ’s avonds over de koppen lopen is, is het amper drukker dan op een normale zomerse weekdag in Gent. De festivalgangers die wel opdaagden, kiezen vooral een drankje in de schaduw. “We zijn hier meerdere dagen, dan heb je tijd genoeg om tussendoor even uit te blazen in het park”, zegt de Nederlander Sjer (50), die met enkele vrienden heeft postgevat op een bankje in het Coyendanspark. De hitte deert hem niet, en doet zijn appreciatie voor de aanwezige muzikanten alleen maar toenemen. “Die treden twee uur lang op in de volle zon, en je merkt er niks aan. Ze gaan er gewoon keihard voor. Dan moeten wij ook niet zeuren.”