‘Genoeg is genoeg’: marketingbureau achter Lukaku koopt pagina in ‘La Gazzetta dello Sport’ om Rode Duivel te steunen

“In het profvoetbal zijn zwarte spelers al vaak het slachtoffer geweest van haatdragende boodschappen”, schrijft Roc Nation. “Haat uitgedrukt door boegeroep, nabootsing van apengeluiden, racistische opmerkingen, het gooien van bananenschillen. Dit alles in het bijzijn van kinderen en de families van de spelers. Niemand is gestraft voor dit gruwelijke gedrag. Er is in al die jaren niets veranderd. Er is geen actie ondernomen om deze plaag te verslaan. En dus zijn de enige mensen die uiteindelijk verantwoordelijk worden gehouden de spelers zelf wanneer zij tijdens een wedstrijd reageren op dit walgelijke gedrag. Genoeg is genoeg. Haat = racisme = onwetendheid. In een spel dat mensen over de hele wereld verenigt, moeten we alleen het beste van de mensheid laten zien. Er is geen ruimte voor racisme. Dit kan niet worden getolereerd. Italië is beter dan dit. We zijn allemaal beter dan dit. Daarom roepen we de wereldwijde sportgemeenschap op om dit racistische gedrag aan de kaak te stellen en de haters bewust te maken zodat ze terug kunnen keren naar een menselijker niveau van beschaving. Een meer fatsoenlijke, respectvollere norm. Laten we samenwerken om racisme voor eeuwig op de bank te zetten.”

Gisteren had Lukaku al zelf gereageerd op het incident in een post op zijn Instagram-pagina. “De geschiedenis herhaalt zich”, schreef hij, “ik heb het meegemaakt in 2019 en nu opnieuw in 2023. Ik hoop dat de competitie deze keer echt actie onderneemt want iedereen moet van dit prachtige spel kunnen genieten. Bedankt iedereen voor de steunbetuigingen.” Hij besloot met de woorden: “F*ck racism”.

Precedent

Het is nu wachten op het rapport van scheidsrechter Massa en dat van de federale inspecteurs. Zij beslissen of er een bijkomend onderzoek wordt ingesteld, zoals bij de antisemitische gezangen van supporters van Lazio-supporters tijdens de derby tegen AS Roma drie weken geleden. Een antwoord van de Italiaanse sportrechtbank wordt donderdag verwacht. De kans bestaat dat Inter de schorsing van Lukaku straks probeert aan te vechten, hij is namelijk niet de eerste dit seizoen die een kaart kreeg voor een “provocerende” viering.