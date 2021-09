Genkse tieners laten zich op school overtuigen tot covidprik: ‘Straks is het toch van moeten’

Geen geluid van joelende jongeren, piepende gympen of botsende ballen in de sporthal van GO! Campus Genk. Er klinkt zacht geroezemoes vanachter de groene schermen, die vaccinatiezaaltjes moeten voorstellen. Een tiental jongens en meisjes, tussen 12 en 17 jaar, baant zich een weg langs journalisten, fotografen en cameramensen voor een prikje. Tenzij ze aangesproken worden, nemen ze daarna in stilte plaats op de rijen met stoelen. Het verplichte kwartiertje doden ze al swipend op hun gsm, rondturend of wrijvend over hun bovenarm.

Selin Kellici (16) is een van hen. Ze is net met Pfizer gevaccineerd. Ze doet dat vooral uit praktische overwegingen. “Stel dat je een uitstap wil doen, dan heb je toch een bewijs nodig. Die tests ben ik behoorlijk beu. En ze kosten ook veel geld. 50 euro moest ik ervoor betalen tijdens mijn vakantie in Turkije.”

Kellici ging op eerdere uitnodigingen niet in, uit angst voor bijwerkingen. “In mijn familie raadden veel mensen me aan: wacht zo lang als mogelijk.” Vooral het gerucht dat het vaccin mensen onvruchtbaar zou maken, hield Kellici bezig. “Mijn beste vriendin heeft mij en mijn ouders overtuigd. Als zij zich laat vaccineren, zal het wel oké zijn, redeneerden we.”

Met groene schermen werden vaccinatiezaaltjes geïmproviseerd in de sportzaal. Beeld Tim Dirven

Die beste vriendin is Gökçe Ilhan (16) en zit een paar stoelen verder. “Selin en ik doen al tien jaar alles samen. Dus ja, dat vaccin kan er ook wel bij. Als we eraan doodgaan, doen we tenminste ook dat met zijn twee. (lacht)” Zij kiest voor een prik omdat het volgens haar onvermijdelijk is. “Misschien gaan ze wel een bewijs vragen om te kunnen shoppen in de H&M.” Ook Omer Faruk (16) zegt: “Straks is het toch van moeten.” Hij ging niet vroeger omdat hij geen moment wilde missen van de zomer met zijn vrienden. “Ik laat me liever prikken tijdens de les dan in mijn vrije tijd.”

Op dit moment hebben 299.308 Vlaamse 12-tot 15-jarigen minstens één prik gehad, ofwel 80,23 procent. Bij de 16- tot 17-jarigen gaat het om 140.598 jongeren of 86,30 procent. Maar aan zo’n vaccinatiegraad komen ze bijlange niet in Genkse scholen. Daar is bij de 12- tot 17-jarigen maar 65 procent minstens één keer geprikt, aldus burgemeester Wim Dries (CD&V). Onder andere mobiele vaccinatieteams aan scholen moeten daar verandering in brengen. “ Van de 4.500 leerlingen in Genk zijn er 1.500 niet gevaccineerd. We hopen van hen de helft toch te bereiken”, klinkt de ambitie.

Mobiele teams

Het prikken zal niet op alle Vlaamse scholen gebeuren, maar enkel in specifieke gevallen. Het zijn de eerstelijnszones die in samenspraak met de school een mobiel team ter plaatse laten komen. Ook al slabakt het in mijnregio’s als Maasmechelen, Genk en Heusden-Zolder, Limburg is zeker niet de slechtste leerling van de klas, benadrukt Dries, die ook voorzitter is van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De vaccinatiegraad in Vlaams-Brabant en Antwerpen ligt lager.

Alle negen middelbare scholen in Genk stemden in met een vaccinatiemoment binnen de schoolmuren. Op de GO! Campus klinken op dag één alvast tevreden geluiden. Daar lieten 56 van de 797 leerlingen zich vaccineren door het mobiele team.

Volgens directrice Ester Vandyck brengt dat geruststelling. “Veel leerkrachten zijn bezorgd over de winter, omdat experts dan een nieuwe piek voorspellen”, zegt ze. “We weten niet wat het effect zal zijn op afstandsleren of quarantaines en dat soort maatregelen willen we kost wat kost vermijden. Iedereen hoopt op een zo normaal mogelijk schooljaar.”

Aanschuiven voor de administratie van de prik. Beeld Tim Dirven

Reizen

Bij sommige jongeren in GO! Campus Genk rest er toch iets van twijfel na het vaccinatiemoment. “Ik vertrouw dat vaccin nog steeds niet”, bekent Berkay Kurtuluz (17) nadat hij er een in zijn arm heeft laten zetten. “Maar ik denk niet dat ik veel andere keuze heb, als ik nog eens naar het buitenland wil.”

Voor veel leerlingen is een buitenlandse trip met de school een van de hoogtepunten. Maar wat als er veel niet-gevaccineerde leerlingen mee willen? In Nederland is er alvast één school die veel aandacht krijgt vanwege haar keuze. Het Lyceum Oudehoven in Gorinchem wil niet-gevaccineerde leerlingen thuislaten omdat voortdurend testen om een museum of horecazaak binnen te raken praktisch onhaalbaar zou zijn.

In Genk is het niet duidelijk of er dit jaar buitenlandse reizen volgen, zegt directrice Vandyck. Een Parijs- of Rome-reis is bij hen sowieso niet aan de orde, het technisch atheneum zet vooral in op buitenlandse stages. “Wij mogen geen onderscheid maken tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde jongeren.” Het is onduidelijk is of dat ook zal gelden voor de instanties die zulke stages mee organiseren. “Zij kunnen natuurlijk wel bepaalde eisen stellen.”

De drie onderwijskoepels hebben geen zicht op hoe scholen omgaan met hun buitenlandse reizen. “In principe zijn ze niet meer verboden, maar we snappen dat scholen voorzichtig zijn”, klinkt het bij GO!. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) benadrukt dat scholen leerlingen niet onder druk mogen zetten om zich te laten vaccineren, bijvoorbeeld in kader van een schooluitstap. Leerlingen kunnen ook niet verplicht worden mee te delen of ze al dan niet gevaccineerd zijn.