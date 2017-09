Genieten: hele week temperaturen tot 20 graden!

Vanavond en -nacht is het gedeeltelijk bewolkt en droog, met lokaal kans op mistbanken. De minima schommelen tussen 6 graden in de Hoge Ardennen en 12 graden aan zee.



Het blijft ook morgen zacht en heel rustig met 's ochtends nog kans op nevel, mist en lage wolken. In een iets onstabielere atmosfeer wordt het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met in de namiddag, vooral in het oosten, enkele lokale buien. De maxima liggen nog altijd tussen 15 en 20 graden.



Op woensdag aanvankelijk hetzelfde rustige scenario, maar in de loop van de dag ontwikkelt er zich meer bewolking. Het blijft wel zo goed als droog. We halen opnieuw temperaturen rond 20 of 21 graden.



Donderdag brengt een eerste Atlantische storing eerst regen en buien, al wordt het later op de dag weer droger. Het blijft nog vrij zacht met maxima tot, opnieuw, 19 of 20 graden.



Een nieuwe storing met regen en buien dient zich vrijdag aan, al is het ook dan nog altijd zacht met temperaturen rond de 20 graden.