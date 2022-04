Generaal onthult doel tweede fase ‘speciale operatie’: Rusland neemt Odessa en zelfs Moldavië in het vizier

“Sinds het begin van de tweede fase van de speciale militaire operatie, die twee dagen geleden begon, is een van de doelstellingen van het Russische leger om Donbas en het zuiden van Oekraïne volledig onder controle te krijgen”, aldus generaal Roestam Minnekajev, waarnemend bevelhebber van het Centrale Militaire District van het Russische leger.

“Dat zal zorgen voor een landbrug naar de Krim en toegang tot Transnistrië en zal druk zetten op vitale infrastructuur van de Oekraïense economie, namelijk de twee Zwarte Zeehavens, waar producten voor landbouw en metallurgie worden geleverd.” De corridor naar de Krim bezit Rusland op dit moment al, op het laatste verzet in de havenstad Marioepol na.

Minnekajev deed zijn uitspraken tijdens een ontmoeting met bedrijven uit het Russische militair-industriële complex in de stad Jekaterineburg, het bestuurlijk centrum van het federale district Oeral. Tot nog toe heeft niemand van de militaire leiding zich zo concreet uitgelaten over de doelen van de oorlog.

Zijn woorden lijken te bevestigen dat Rusland ook Odessa, de grote Oekraïense havenstad en tweede grootste stad van het land, wil veroveren. Volgens Minnekajev zou de controle over het zuiden van Oekraïne ook de pro-Russische separatisten in Transnistrië moeten helpen. Zij hebben die Moldavische regio, die grenst aan het westen van Oekraïne, sinds 1992 in handen. Er is al een Russisch militair garnizoen. Transnistrië is internationaal niet erkend als onafhankelijk land, maar volgens Moskou wordt de Russischtalige bevolking er “onderdrukt”.

“Blijkbaar zijn we nu in oorlog met de hele wereld, zoals het was in de Grote Vaderlandse Oorlog (de Tweede Wereldoorlog, red.)”, citeert persbureau Tass Minnekaev nog. “De hele wereld was toen tegen ons. En nu hetzelfde, ze hebben Rusland nooit gemogen.”

Luchthaven

De regering in Kiev vreest in elk geval dat het Russische leger vanuit Transnistrië een nieuw offensief kan beginnen. Oekraïne zei eerder deze maand dat een luchthaven in Transnistrië klaar wordt gemaakt voor het invliegen van Russische militairen; maar zowel Transnistrië als Moldavië ontkennen dat.

Moldavië, het armste land van Europa, waar volgens de Verenigde Naties meer dan 400.000 Oekraïners hun toevlucht hebben gezocht, wil net als Oekraïne graag kandidaat-lid worden van de Europese Unie. Oekraïne leverde onlangs al een benodigde vragenlijst in bij Brussel, een eerste stap in een zeer lange procedure. Moldavië heeft dat nu ook gedaan en het document vrijdag overhandigd aan de EU-ambassadeur in het land. Het land is ook geen NAVO-lid en valt dus net als Oekraïne niet onder de bescherming van de westerse militaire alliantie.

‘Superioriteit’

Nog volgens Minnekajev is de technische superioriteit van het Russische leger over de Oekraïense strijdkrachten intussen “duidelijk”, zowel op het land, in de lucht als op zee - waar het vorige week nochtans zijn vlaggenschip Moskva verloor na een Oekraïense raketaanval. “De Russische strijdkrachten lijden geen verliezen als ze toeslaan. Dat tast het moreel aan van de Oekraïense strijdkrachten”, klinkt het.

Dat de Russen geen verliezen lijden, klopt niet. Volgens een intussen weer verwijderd bericht op het pro-Russische nieuwskanaal Readovka zouden al 13.414 Russische soldaten gesneuveld zijn sinds de invasie en nog eens 7.000 vermist. Dat zou gezegd zijn in een gesloten meeting van het Russische ministerie van Defensie.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov kondigde dinsdag de start van de tweede fase van de “speciale operatie” in Oekraïne aan. De eerste fase had als doel het gevechtspotentieel van de tegenstander aanzienlijk te verminderen en zou volgens Rusland geslaagd zijn. Het ministerie merkte op dat Russische troepen de Oekraïense lucht- en zeestrijdkrachten praktisch hadden “geliquideerd”.

Rusland viel op 24 februari binnen in Oekraïne onder het voorwendsel dat het het land wilde “denazificeren en demilitariseren”. Tot nu toe zijn de Russische troepen er nog niet in geslaagd om één grote stad volledig in te nemen.