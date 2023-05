Gene Bervoets en Patrick Janssens over hun vriendschap: ‘Wij zijn beiden sociale migranten’

Hun vriendschap werd gemeengoed toen Patrick Janssens na de verloren burgemeestersverkiezingen in Antwerpen van 2012 in Gene Bervoets’ armen viel. Elf jaar later praten ze over hun band en over de griezelige echtheid van sf-reeks Arcadia. ‘Ik wil scheiden van Kate, de chatbot van KBC.’

Het daagt me na afloop van het gesprek: Gene Bervoets en Patrick Janssens zijn, ondanks de grijze ­haren en groeven rond de ogen, jongens gebleven. Straatjongens van 66 en 67, uit het Antwerpse zuiden, die ooit voetballer wilden worden maar in de plaats daarvan genoegen hebben genomen met een carrière als acteur en politicus.

Bervoets staat in die hoedanigheid al jaren garant voor kwaliteit, speelde aan de zijde van Mickey Rourke (in ‘Shades’ van Erik Van Looy, 1999, red.) en Willem Dafoe (in ‘Inside’, 2023, red.), en schittert momenteel in Arcadia. Janssens heeft, na zijn steile opgang als partijvoorzitter van sp.a en het burgemeesterschap van Antwerpen, afscheid genomen van de politieke arena en haar gevechten. Hij wil zich vandaag bij B-Architecten vooral bezighouden met zijn passie: stadsontwikkeling. Over hete politieke hangijzers, zijn opvolger Bart De Wever of zijn passage als CEO bij KRC Genk en Operatie Zero wil hij het dan ook niet hebben.

Waarover beide heren wel geanimeerd praten: vriendschap, emoties in de politiek, de groeiende maatschappelijke ongelijkheid en vervelende chatbots.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

Patrick Janssens: “Robert Voorhamme, sp.a-politicus en een jeugdvriend van Gene, heeft ons aan elkaar voorgesteld. We zijn samen iets gaan eten, dat was gezellig, en in mijn herinnering heeft Gene daar toen gezegd: ‘Ik sympathiseer met wat jullie doen. Als ik jullie op de een of andere manier kan steunen, laat het mij weten.’ Nu, dat gebeurt wel vaker. Wanneer je een publiek figuur bent en wat macht hebt, komen er véél mensen op die manier contact zoeken. De meesten verdwijnen ook weer met de noorderzon zodra je minder macht hebt. Maar Gene is, van alle mensen die op die manier contact met mij hebben gezocht, de enige bij wie dat geëvolueerd is naar een vriendschap die tot op vandaag standhoudt.”

Gene Bervoets: “Volgens mij zijn we elkaar al veel vroeger tegengekomen. Patrick heeft namelijk als kind nog vaak op de pleintjes van het Kielpark gevoetbald en ik ook, dus wij moeten elkaar zeker eens getackeld hebben.” (lacht)

Janssens: “In ieder geval, we hebben contact gehouden en later heeft Gene mij uitgenodigd in zijn televisieprogramma De mosterd van Abraham. We hebben toen een week samen in ­Napels doorgebracht, met onze vrouwen, en daar zijn we naar elkaar toe gegroeid.”

Bervoets: “Ja, dat was leuk. Samen op de vulkaan zitten. Naar het voetbal gaan kijken. Het was ook geen kwestie van ‘de burgemeester’ en ‘de acteur’. Wij voelden elkaar gewoon aan op menselijk vlak.”

Wat sprak jullie in elkaar aan?

Bervoets: “Ik viel meteen op Patricks eerlijkheid. En op een aantal zaken die ik minder heb, waarmee ik niet wil zeggen dat ik niet eerlijk ben.” (lacht)

Janssens: “Gezegd is gezegd. De tafel plakt.”

Bervoets: “Ik bedoel dan vooral zijn vooruitziendheid, zijn analysevermogen, zijn talent om de zaken op de juiste manier te verwoorden. Ik hing alleszins meteen aan zijn lippen. Patrick staat bekend als een koele kikker, maar ik heb hem anders leren kennen. Je moet een beetje moeite doen om door dat olifantenvel te raken, maar dat loont.”

Bervoets: 'Ik viel meteen op Patricks eerlijkheid.' Beeld Eva Beeusaert

Janssens: “Ook niet onbelangrijk: wij spreken dezelfde moedertaal: het Antwerps. Dat kan een detail lijken, maar dat is het niet. Ik ben een stuk vlotter in het Antwerps dan in het Algemeen Nederlands. Algemeen Nederlands heb ik op school geleerd, als een tweede taal. Dat blijft formeler, afstandelijker. Mijn ouders zijn niet lang naar school geweest en spreken geen AN. Ik ben wat je noemt een sociaal migrant. Gene ook. We hebben dezelfde leeftijd, we hebben een gelijkaardige opvoeding gehad, we komen uit dezelfde kant van de stad... Dat creëert een affiniteit die je niet moet uitspreken.”

Bervoets: “Maar we blijven niet in dat verleden hangen. We zijn nieuwsgierig en kijken vooruit. In dat opzicht vind ik het feit dat Patrick nu als zestiger opnieuw is gaan studeren ronduit geweldig (Janssens studeert stedenbouw en ruimtelijke planning aan de UA, red.). En die eeuwige nieuwsgierigheid deel ik. Wij hebben het vaak over nieuwe boeken of muziek die we elkaar willen leren kennen. Dat is een voortdurend geschenk aan elkaar, vooral van hem aan mij, vrees ik. Maar ik heb nu ook een goede tip! (vertelt de korte inhoud van ‘Nina Simone’s Gum’, het boek van Warren Ellis over de kauwgum die hij na Simones laatste concert vanonder haar piano ging plukken, waarna die kauwgum een eigen leven gaat leiden, red.).”

Is vriendschap in de politiek zeldzaam?

Janssens: “Wellicht wel. Al moet je een onderscheid maken tussen vriendschap onder politici en vriendschap als politicus. De politiek is een extreem competitieve wereld, zowel tussen partijen onderling als binnen een partij. Dat maakt het niet makkelijk om vriendschappen te sluiten, maar nu ook weer niet onmogelijk. Er zijn toch wel een aantal mensen met wie ik nadien nog contact heb gehouden. Wat vriendschappen buiten de politiek betreft: behalve Gene zijn mijn vrienden toch vooral mensen die ik vóór mijn loopbaan als politicus al kende. Mensen die je soms een jaar niet ziet, maar van wie je na twee minuten alweer voelt hoe goed je elkaar kent en vertrouwt, en die je kunt bellen als je een probleem hebt.”

Bervoets: “Zo is het bij ons vandaag toch ook? Wij wonen intussen verder uit elkaar en zien we elkaar minder vaak. Ik mis dat wel, moet ik zeggen. Ik mis onze Italiaanse avonden waarbij ik bij jou thuis kwam koken...”

Janssens: “Die mis ik ook, ja.” (lacht) Maar wat je vraag over vriendschap in de politiek betreft: ik denk dat dat probleem voor elke publieke figuur geldt. Mensen benaderen je anders en je weet nooit meer zeker: waarom zoekt iemand contact met mij? Hebben ze iets nodig of zijn ze geïnteresseerd in de persoon?”

Bervoets: “Ik denk wel dat wij, zelfs tijdens jouw burgemeesterschap, nauwelijks over politiek hebben gepraat. Het ging vaker over de nieuwe tentoonstelling van Tony Le Duc of Sam Dillemans. Wat zou ik ook kunnen toevoegen aan de ideeën die jij had als burgemeester, of jij aan de rol die ik aan het spelen was?”

Het feit dat jullie vrienden zijn werd gemeengoed door die foto in 2012 in de Antwerpse Roma waarop Patrick troost zoekt bij Gene na de verloren verkiezingen.

Janssens: “Als Gene daar die avond niet was, zou je geen andere foto vinden die hetzelfde uitstraalt. Toegegeven, dat was geen aangename dag. Je mag dat zelfs een rouwmoment noemen. Je gaat tenslotte naar de verkiezingen in de hoop dat je overeind zult blijven, en wanneer dat manifest niet zo is, krijg je een klap. Maar je blijft overeind. Ik heb die avond nog gespeecht, zij het korter dan anders. Maar op het moment dat Gene naar mij kwam − of ik naar Gene, dat weet ik zelfs niet meer − zijn publiek en privé met elkaar vermengd. Wat daar gebeurd is, was een privémoment, maar wel op een heel publieke plek en een heel publiek ogenblik. Als Gene daar niet was geweest, zou dat ook niet gebeurd zijn. Dan zou het misschien thuis gebeurd zijn, dat is iets anders.”

Maar vindt u het erg dat het gebeurd is? Moeten emoties buiten de politiek worden gehouden?

Janssens: “Nee, absoluut niet. Maar ik denk dat dat moment voor veel mensen haaks stond op het beeld dat ze van mij hadden. Ik heb niet de reputatie een emotionele politicus te zijn. Maar heb ik daar problemen mee? Helemaal niet. Ik ben het wel niet eens met wat een journalist daar toen over schreef: ‘als hij dat nu eens wat vroeger had gedaan, was hij misschien nog altijd burgemeester’. Dat vind ik een ronduit domme opmerking.”

2012: Patrick ­Janssens valt Gene Bervoets in de armen nadat hij de gemeenteraadsverkiezingen verloren heeft. ­Janssens: ‘Dat ­moment stond voor veel mensen haaks op het beeld dat ze van mij hadden.’ Beeld Belga

Bervoets: “Zo’n foto is een momentopname en heeft een context. Als ik aan andere iconische foto’s denk, zoals die van Sophia Loren die naar de boezem van Jayne Mansfield kijkt, of die van Che Guevara, zijn dat beelden die een eigen leven zijn gaan leiden. Terwijl het verhaal erachter veel genuanceerder is.”

Janssens: “Sophia Loren, Che Guevara... Je zet die foto nu wel in een register waar ze niet thuishoort. (lacht) Maar dat zoiets een eigen ­leven gaat leiden, dat is zo.”

Bervoets: “Hoeveel jaar is dat geleden? Dertig? Vijfentwintig?”

Janssens: “Elf.”

Bervoets: “Nee toch? Is het nog maar elf jaar geleden?”

Janssens: “Ja, het is nog vers. Let op wat je zegt.” (lacht)

Zit er toch niet iets van waarheid in wat die journalist schreef? Het lijkt alsof mensen tegenwoordig van politici verwachten dat ze in zowat elke zin een gebroken snik of verontwaardigd gegrom steken.

Bervoets: “Ik alleszins niet. Ik verwacht vooral doortastendheid van een politicus, ik moet voelen dat hij of zij oprecht is, en dat ik er vertrouwen in kan hebben. Als ik politici eindeloos rond de pot hoor draaien, denk ik: wat moet ik daar nu mee? Dat is niet wat ik wil als kiezer.”

Janssens: “Het hangt ervan af wat je onder emotie verstaat. Ik denk dat je van iemand die leiding geeft, mag verwachten dat die een visie heeft, weet waar hij naartoe wil met een project en mensen kan mobiliseren om dat te realiseren. Daar komen ook emoties bij kijken. Maar moet je voortdurend met je emoties te koop lopen? Nee. Alleen op het gepaste moment, vind ik. Als ik terugdenk aan de dag dat Hans Van Themsche de kleine Luna Drowart en haar oppas Oulematou Niangadou neerschoot (op 11 mei 2006, red.)... Het zou al erg zijn als je dan je emoties niet durfde te tonen. Dat zou namelijk willen zeggen dat je er geen hebt.”

Gene is emotioneler, zegt hij. Benijdt u die ­gevoeligheid wel eens?

Janssens: “Gene heeft wat dat betreft zeker kwaliteiten die ik niet heb. Als Gene door iets gepassioneerd of gepakt is, is dat meteen voor de volle 100 procent. Dan is dat onvoorwaardelijk. Dan heeft hij een heel genereuze kant en wil hij dat ook meteen delen.

“Ik zeg overigens niet dat ik nooit vermoeiend ben. Maar ja, Gene is iemand die zijn emoties en passies graag deelt en dat zorgt vaak voor heel fijne momenten: in het overheerlijke eten, in het delen van zijn kennis over de gastronomie, maar ook in de zin van mensen ­samen te brengen rond een tafel.”

Bervoets: “Ik ken wel wat van koken, ja, maar toch is ook dat vooral buikgevoel. Emotie. Ik wil emotie en liefde overbrengen. In dat opzicht denk ik dat het erg met acteren te vergelijken valt: ook daar gaat het om het overbrengen van emoties.”

Vindt u dat een acteur zich met politiek moet bezighouden?

Bervoets: “Ik vind wel dat je geëngageerd moet zijn en moet nadenken over de maatschappij waarin je leeft, maar ik vind mezelf niet de aangewezen persoon om mijn mening over politiek overal te verkondigen. Ook al omdat ik weet dat anderen dat veel beter kunnen.

“Een acteur moet een acteur zijn. Dat is misschien een beetje laf, maar toch: hij moet datgene doen wat hij het beste kan.

Janssens: “Ik vind het wel een interessante vraag of een acteur zich ook met politiek moet inlaten. In Amerika zie je toch hoe veel acteurs hun vertrouwen aan een bepaalde presidentskandidaat uitspreken.”

Daar zijn ook risico’s aan verbonden. Het maatschappelijke debat is vandaag enorm gepolariseerd. Als je enigszins kleur bekent, word je al snel in een bepaald kamp geplaatst: je bent links of rechts, woke of antiwoke...

Janssens: “Voor mij is dat een van de redenen waarom ik mij publiek nog maar heel weinig uitspreek. Ik ben niet meer politiek actief, ik zit niet meer in dat politieke gevecht, maar ik heb wel nog politieke meningen. Maar als ik die zou uitspreken − ook al zijn ze veel genuanceerder dan toen ik nog politiek actief was −, word ik onmiddellijk terug in dat gevecht getrokken. Er wordt niet naar de inhoud van wat ik zeg geluisterd, maar alleen gekeken waar de boodschap vandaan komt. Ik vind dat een enorme handicap.

“Maar om terug te komen op wat kunstenaars voor de maatschappij kunnen betekenen: recent was er die heisa rond het stadsgedicht van Ruth Lasters (Lasters schreef een kritisch gedicht over het onderwijs, dat van cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) geen officieel stadsgedicht mocht worden, red.). Ik vond dat een goed voorbeeld van wat een kunstenaar politiek gezien kan betekenen. Als ik terugdenk aan de stadsdichters in de tijd dat ik burgemeester was, dat waren mensen die voor mij een belangrijke rol vervulden, zonder dat ze dat zelf misschien wisten. Zo’n stadsdichter maakt geen deel uit van het politieke spel, heeft geen politieke agenda, maar is wél kritisch en kijkt met een creatieve, onafhankelijke bril naar wat er in de politieke arena gebeurt. Dan vind ik het belangrijk dat je luistert. Als een kunstenaar een statement met een maatschappelijke betekenis maakt, heb je alle redenen om daar goed naar te luisteren.”

Wat vond u dan van de poging tot muilkorven die Lasters moest ondergaan?

Janssens: “Tja, dat was vooral heel dom, want het werkt averechts. De reactie verhoogt het belang van dat gedicht alleen maar. Als je vindt dat zij dat gedicht niet had moeten maken, zwijg er dan over. (lacht)

Janssens: ‘De heisa rond het stads­gedicht van Ruth Lasters over onderwijs: ik vind dat een goed voorbeeld van wat een kunstenaar politiek kan betekenen.’ Beeld Eva Beeusaert

“Nu, voor alle duidelijkheid: kunst hoeft voor mij niet maatschappelijk geëngageerd te zijn, maar op het moment dat ze pregnante vragen stelt over grote maatschappelijke vraagstukken, vind ik dat je beter luistert.”

Een mooi bruggetje naar Arcadia. Die reeks schetst een maatschappij waar een puntensysteem geïnstalleerd is waaraan iedereen zich te onderwerpen heeft. Het idee is dat ‘ieder krijgt wat hij verdient’. Mijnheer Janssens, u bent socioloog van opleiding. Hoe bekijkt u de reeks?

Janssens: “Eigenlijk is wat je ziet in de reeks een extreme versie van wat we vandaag meemaken. Onder het mom van ‘meten is weten’ zijn op veel plekken meetsystemen geïnstalleerd, die echter datgene wat ze willen meten gaan vervangen. Stel, je bent leider van een team van twee medewerkers en je probeert de prestatie van die medewerkers te verhogen met behulp van een aantal meetbare parameters: hoeveel mails schrijft iemand? Hoe snel pakt hij een doosje in? Hoe vaak lacht hij naar de klant? Vervolgens leg je een doel vast dat gehaald moet worden.

“Wat je dan krijgt, is een systeem waarbij die mensen alleen nog maar op die ene parameter gaan inzetten en de rest van het werk verwaarlozen. En dat zie je momenteel op ontzettend veel plekken, ook in de media. Het meten van het aantal keer dat een artikel aangeklikt wordt, maakt dat je een andere definitie krijgt van wat een goed journalistiek product is. Dat vind ik angstaanjagend.”

Bervoets: “Een vrouwelijke collega van mij kreeg onlangs de hoofdrol in een film. Twee weken later lieten de makers haar weten dat ze de rol toch niet had, hoewel zowel de regisseur als de producent haar graag wilde. De uitleg: ‘Je hebt niet genoeg volgers op Instagram.’”

Janssens: “Hetzelfde mechanisme: het aantal volgers op Instagram komt in de plaats van een goed acteur zijn.”

Bervoets: “In alle weekendbijlagen van kranten word je tegenwoordig om de oren geslagen met sturende tips: dit moet je eten, dit vooral niet, je moet zoveel sporten, zoveel stappen zetten. Hetzelfde met de apps op onze smart­phones. Op den duur zou je denken: we zijn er, we zijn in Arcadia.”

Janssens: “Ik ben KBC-klant. Zij hebben een chatbot, Kate genaamd. Die laat mij dan bijvoorbeeld weten: ‘u hebt deze maand voor zoveel euro op restaurant gespendeerd. Leer hier hoe u daarop kunt bezuinigen.’ Ja, hallo? Misschien wil ik wel méér uitgeven? (lacht) Gewoon het idee al dat zo’n chatbot zich met mijn leven bemoeit. En vanuit een sfeertje alsof ze me willen helpen mijn leven te optimaliseren.”

Bervoets: “Dat is wel wat de mensen willen.”

Gene Bervoets • geboren op 26 maart 1956 in Antwerpen • studeerde aan Studio Herman Teirlinck • speelde in films als De zaak Alzheimer, Loft, SM-rechter, Patser en H4Z4RD • ook bekend van series als Aspe, Salamander, Cordon, Tabula rasa, Beau Séjour en Arcadia • won in 2015 de Ensor voor beste acteur

Janssens: “Wat ik er het ergste aan vind, is dat er geen echte opt-out is. Ik wil scheiden van Kate, ik wil dat ze mij met rust laat. Aan de andere kant is het wel grappig om te zien hoe mijn kinderen daarmee omgaan. Ik heb een jongen van 10 en een van 12 en die zitten Siri echt te...”

Pesten?

Janssens: “Ja, maar ze heeft het door! Dan zegt ze: ‘Ik weet niet of ik dit wel leuk vind’. (lacht)

“Maar het enge is dat zo’n systeem je gaat ontmenselijken. Het hele idee van individuele vrijheid, vrij denken en zelf je project definiëren staat vandaag op de helling.”

Van de leuze ‘ieder krijgt wat hij verdient’ hoor je vandaag heel wat echo’s in onze maatschappij. Zo heet het bijvoorbeeld dat succes en falen je eigen verantwoordelijkheid zijn. Alleen wordt er dan geen rekening gehouden met pech, toeval of ongelijke startposities.

Janssens: “Ja. Je ziet vandaag hoe het neoliberale denken vreet aan al die verworvenheden van ons sociaal systeem, gezondheidszorg, onderwijs en sociale zekerheid, al die zaken die gecreëerd zijn vanuit een rechtvaardigheidsidee en het emancipatorische principe om alle mensen aan boord te krijgen. Dat is een heel groot gevaar en vertaalt zich in het soort redeneringen dat je vandaag weleens hoort: ‘kinderen waar de thuistaal geen Nederlands is doen het gemiddeld minder goed op school, dus is het je eigen schuld als je het moeilijker hebt: je had maar Nederlands moeten spreken.’ Tja, zo werkt het niet.”

Wat de serie ook mooi aantoont, is hoe de wetten bovenaan in de maatschappij heel soepel en rekbaar zijn, en onderaan heel rigide en hard. De onvrede over die ongelijkheid groeit en dat uit zich op allerlei vlakken: in de reacties op de pensioenverloningen, de populariteit van het Vlaams Belang, het wokedebat... Hoe zien jullie dat evolueren?

Janssens: “Ik denk dat de ongelijkheid vandaag voor een groot stuk gelijkloopt met de breuklijn tussen stad en platteland. Die verschillen zie je bijvoorbeeld ook tussen Londen en de rest van Engeland. Als je dat synthetiseert, is dat de opgestapelde rancune van allemaal mensen die zich niet au sérieux genomen voelen. De problematiek die we in de jaren 90 en aan het begin van deze eeuw nog zagen in de binnensteden, met de groei van het Vlaams Blok als gevolg, is nu in de grote steden in grote mate verdwenen, maar heeft zich verspreid over de regio’s daarbuiten.”

Bervoets: “Die onvrede leeft toch ook in de steden?”

Janssens: “Ik ben niet zeker of dat zo is. Als je in kaart zou brengen waar halverwege de jaren 90 de onvrede en rancune het grootste waren, zouden de steden erbovenuit steken. Vandaag is dat omgekeerd. De redenen daarvoor zijn complex. In de steden was een en ander zeker gelinkt aan migratie en die situatie is vandaag tot op zekere hoogte gestabiliseerd. Maar intussen zijn de gevolgen van migratie ook naar de gebieden rond de steden verschoven. Je krijgt mensen uit lagere sociale categorieën die de steden ontvluchten, die alleen nog op het platteland een huis kunnen betalen, maar niet het geld hebben om te renoveren... Zo worden ze nu buiten de steden geconfronteerd met fenomenen die je vroeger vooral in Borgerhout en consorten had.”

Waarnaartoe met die onvrede?

Janssens: “Ik denk dat daar geen eenvoudige antwoorden op te geven zijn. Maar aan de evolutie in de steden merk je wel dat die onvrede geen constante hoeft te zijn. In de steden is de situatie onder andere veranderd door heel veel in de leefomgeving te investeren. Alleen ga je het niet op die manier op het platteland kunnen oplossen. Dat is onbetaalbaar. We leven vandaag zo verspreid in Vlaanderen, dat het hele idee van Steve Stevaert dat iedereen binnen de vijfhonderd meter van zijn huis een tram- of bushalte moest hebben, gewoon onbetaalbaar is.”

Bervoets: “Maar het is wel een wake-upcall voor politici. Je moet wel iets doen aan die onvrede.”

'Er worden iets minder vragen gesteld over wat Ronaldo en Messi verdienen dan over wat Siegfried Bracke onterecht verkregen heeft en niet wil teruggeven.' Beeld Eva Beeusaert

Janssens: “Klopt, maar je kunt de oplossingen van de stad niet zomaar naar het platteland overplanten. De combinatie van de klimaat­uitdagingen met hoe wij vandaag wonen en ­leven, maakt dat je dat op die manier op het platteland niet opgelost krijgt.

“Maar ik wilde nog iets toevoegen aan het gegeven dat bovenaan andere normen gelden dan onderaan. We leven vandaag in een tijdvak waar zaken die veertig jaar geleden normaal waren nu niet meer worden geaccepteerd, met name het hele idee dat er een laag van notabelen − leraars, priesters, politici, bedrijfsleiders − zijn voor wie andere regels gelden.”

Bervoets: “En acteurs?” (lacht)

Janssens: “De keizer is naakt en iedereen ziet het intussen, niet alleen de kinderen. Een mens is nu niet meer ‘meneer de notaris’, maar gewoon Jan of Jef. Eigenlijk is dat een soort egalitair denken, waarbij je zegt: sorry, maar de wet geldt voor iedereen. Maar mensen zijn heel goed in het legitimeren waarom voor hen een uitzondering moet worden gemaakt.”

Bervoets: “Wie zouden vandaag de mensen zijn voor wie nog andere normen gelden?”

Janssens: “Ik denk dat dat de topsporters en topartiesten zijn. Mensen uit de populaire cultuur. Er worden iets minder vragen gesteld over wat Ronaldo en Messi verdienen dan over wat Siegfried Bracke onterecht verkregen heeft en niet wil teruggeven. Daaraan zie je dat het aanzien van politici gezakt is.”

Het is in de eerste plaats een democratiserende tendens, zegt u, maar de onvrede kan snel in iets gevaarlijks omslaan.

Bervoets: “Zoals de bestorming van het Capitool.”

Janssens: “Dat was kantje boord, ja.”

Bervoets: “En die Republikeinse partij gaat maar verder op het ingeslagen pad. Dat je denkt: je gaat toch niet alles wat je gedurende vijfhonderd jaar hebt opgebouwd weggooien?”

Patrick Janssens • geboren op 19 september 1956 in Ant­werpen • studeerde pol ­& soc en economische wetenschappen in Antwerpen • werkte van 1985 tot 1999 in reclame en marketing • werd in 2000 gemeenteraadslid in Antwerpen, en burgemeester in 2003 • was van 2014 tot 2018 directeur van KRC Genk

Janssens: “Dat was geen erg woke uitspraak: ‘alles wat je gedurende vijfhonderd jaar hebt opgebouwd’. (lacht) En hoe hebben we dat opgebouwd? Ten koste van wie hebben we dat opgebouwd?”

Bervoets: “Je hebt gelijk. Het is goed dat je me corrigeert. Een van de grote gevaren vandaag is de neiging om met simpele antwoorden te komen. Met slogans. Met eenzijdige systemen. Dat is voor mij het belangrijkste statement dat we vandaag kunnen maken: er is geen eenduidig antwoord op alle problemen die we hebben. Terwijl veel politici het vaak zo voorstellen alsof die snelle antwoorden er wel zijn. Daarom is het ook nodig dat we vragen blijven stellen en met mensen met andere meningen in contact komen.”

Janssens: “En om niet in absolute waarheden te geloven.”

Slotaflevering van Arcadia, zondag om 20.40 uur op VRT 1.