Genderneutrale prijs heeft niet beoogde effect: ondanks 10 nominaties slepen vrouwen geen enkele Ensor in de wacht

Tot vorig jaar sprak werden er Ensors uitgereikt voor ‘beste acteur film’ en ‘beste actrice film’, en ook bij de televisiereeksen werden mannen en vrouwen in afzonderlijke categorieën bekroond.

Daar werd dit jaar komaf mee gemaakt, door genderneutrale prijzen uit te reiken. Er werden ditmaal Ensors uitgereikt voor ‘beste acteerprestatie in een hoofdrol’ (voor film en tv apart) en ‘beste acteerprestatie in een ondersteunende rol’ (idem). Opgeteld waren er zo twintig genomineerden. En de verhouding zat “perfect”, met tien mannen en tien vrouwen.

Ondanks die mooie verdeling eindigden de actrices echter met lege handen: alle acteerprijzen gingen naar mannen. Dat leidt tot heel wat teleurgestelde reacties, en daar heeft de organisatie achter de Ensors ook begrip voor. “Ik ben zelf ook teleurgesteld met deze uitkomst, al is de stemming democratisch gebeurd door de 1.500 leden van de Ensor Academie”, zegt voorzitter Wim Vanseveren bij Het Laatste Nieuws.

Vanseveren spreekt over “een wake-upcall”. Over twee weken volgt een evaluatie. Vanseveren benadrukt wel dat er wel degelijk stappen gezet zijn op het vlak van diversiteit. “Hadden ze ons drie jaar geleden gezegd dat de twee belangrijkste acteerprijzen vandaag gewonnen werden door mensen met een andere culturele achtergrond, zou niemand dat geloofd hebben. We zetten wel degelijk stappen qua diversiteit. Ik heb er vertrouwen in dat er in de toekomst ook een gezond evenwicht zal komen in de genderneutrale prijzen.”