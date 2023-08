Gemor over parkeerplan in Antwerpen: ‘Als de parkings volzitten, gaan mensen rondjes rijden’

In de Antwerpse binnenstad is een streep gezet door alle blauwe borden met de witte letter ‘P’ en het onderbord ‘betalend’. Eronder een nieuw bord: bewonerszone. Het is zover: vanaf dinsdag 1 augustus kunnen bezoekers niet meer op straat parkeren.

Het besluit van Koen Kennis (N-VA), schepen van Mobiliteit, oogst lof en kritiek. Dat laatste was te voorspellen, zegt Eddy Bondé. “Het is altijd een drama als er iets verandert, zeker in Antwerpen. De tijd dat we afval moesten gaan sorteren, man, man, man.”

Bondé is ondernemer aan de Nationalestraat en eigenaar van optiek E. Blondé. Zijn winkel bevindt zich nog net binnen de nieuwe parkeerzone. Om de ondernemers tegemoet te komen gaat er in deze straat vanaf vandaag een shop & go in: winkelend publiek kan maximaal dertig minuten parkeren voor 3,80 euro. Bondé lacht: “We zullen zien hoelang het duurt. Mensen gaan langer blijven staan, die vergeten dat.” Rustiger zal het niet worden, eerder drukker voorspelt hij. “Als de parkings straks volzitten, gaan mensen rondjes rijden. En dit is nu al een rampstraat qua verkeer.”

De brillenexpert is vooral niet onder de indruk van de wijziging. “Ik zit hier al 44 jaar en heb altijd veranderingen meegemaakt. Ik lach nog altijd.” Hij stapt naar buiten en wijst om zich heen. “Kijk, u kunt hier nu ook niet staan. Bezoekers parkeren al verderop, richting Zuid. Met drie minuten wandelen ben je dan hier. Eigenlijk verandert er niet veel.”

Weddenschap

Laura Verheyden zet haar fiets op slot in de Scheldestraat, waar ze woont. Net op het stukje dat buiten het nieuwe beleid valt en waar het wellicht drukker wordt. Parkeren in de buurt, met als trekpleister het bruisende Marnixplein, is al niet gemakkelijk, zucht ze. “Ik snap niet waarom ze de grens niet verder hebben doorgetrokken, zodat de afstand naar de binnenstad te groot is om te wandelen en mensen dan echt naar de parkings gaan.”

Verheyden vindt het slim dat de maatregel in de zomer ingevoerd wordt. Er is nu meer ruimte op straat, volgens haar. “Bewoners zijn op vakantie en bezoekers komen op de fiets. Maar als het winter is, en het is koud en regent, komt iedereen naar de horeca in dit gebied met de auto.” Het kostte haar op een avond in maart 43 minuten om een parkeerplek te vinden en terug te wandelen, herinnert ze. “Een vriendin uit de buurt en ik hadden een weddenschap wie de langste zoektocht kon timen.”

Iets verderop ligt het Instituut voor Tropische Geneeskunde (IGT), precies op het grensgebied. “Het nieuwe beleid heeft impact, maar in de praktijk is die voor ons beperkt”, zegt Bojan Cerovic. “De bovengrondse parkeerplaatsen zijn nu ook heel vaak ingenomen. Wij raden bezoekers altijd al aan om alternatieven voor de auto te gebruiken. En als ze toch met de auto komen om van de betaalparkings en P+R’s gebruik te maken.”

Waterbedeffect

Mobiliteitsexpert Dirk Lauwers (UAntwerpen) is kritisch over de verandering. Zijn voornaamste zorg is dat er een waterbedeffect zal ontstaan en bijkomende overdruk op de rand rond het gebied. “Uiteraard zullen we monitoren wat de effecten zijn”, reageert het kabinet van Kennis. Het kabinet wijst er wel op dat er in aanpalende straten al specifieke parkeerregels gelden. Zo kun je rondom de Marnixplaats als bezoeker maximaal drie uur parkeren.

Lauwers voorspelt dat de overdruk van autoverkeer in de binnenstad niet zal verminderen, omdat de centrumparkings meer onder druk zullen staan. En dan komt er meer circulerend zoekverkeer bij. Het feit dat de auto welkom blijft in de binnenstad is zeer uitzonderlijk in Europese steden van dit formaat, stelt de mobiliteitsexpert. “Je moet ver zoeken om een soortgelijk gul beleid voor auto’s te vinden. Het blijft een verwelkomingsbeleid voor de autobezoeker.”

De Antwerpenaren zijn de afgelopen tijd breed geïnformeerd over het parkeerregelement. Flyers, borden, infobrieven en een rits aan nieuwsberichten: het kan moeilijk iemand ontgaan zijn. In ieder geval in de Nationalestraat niet. De laatste maanden hoorde ondernemer Bondé veel gemor. “Mensen klagen dat het een ramp is. De Antwerpenaar blijft een Antwerpenaar: dat is iemand die voor zijn mening uitkomt. Maar zeg, dat komt toch allemaal goed? Het is altijd goedgekomen.”