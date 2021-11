Gemiddeld nu al 10.081 nieuwe besmettingen per dag, enkel in tweede golf nog hogere cijfers

Op maandag werden 15.208 nieuwe besmettingen geteld, op dinsdag waren dat er 12.942. Met dergelijke cijfers zit het aantal besmettingen op een van de hoogste niveaus sinds de start van de pandemie, zei Sciensano-viroloog Steven Van Gucht gisteren al tijdens het wekelijkse perspunt. Enkel in de tweede golf waren er nog hogere cijfers.

Ziekenhuisopnames

Van 6 tot 12 november waren er dagelijks gemiddeld 207 nieuwe opnames van coronapatiënten, een stijging met 21 procent. Alleen al woensdag waren er 287 nieuwe opnames.

Op dit moment liggen 2.391 coronapatiënten in de ziekenhuizen (+ 29 procent), van wie 487 (+ 27 procent) op intensieve zorg.

Besmettingen

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen elke dag meer is dan een week eerder. Op maandag 8 november waren 15.208 besmettingen, een nieuw dagrecord dit jaar. Het is al van 3 november vorig jaar geleden dat er meer dan 12.000 nieuwe infecties in één dag zijn genoteerd.

Overlijdens

Gemiddeld stierven van 3 tot 9 november elke dag 23,6 mensen aan de gevolgen van het coronavirus, een stijging met 9 procent. Sinds het begin van de crisis eiste de pandemie in ons land al 26.321 mensenlevens.

Tests

Er werden gemiddeld zowat 83.800 tests uitgevoerd, waarvan 12,7 procent positief bleek.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio is gestegen tot 12,7 procent, de R-waarde steeg tot 1,12. Dat betekent dat de epidemie nog in kracht toeneemt.

Vaccinaties

De vaccinatiegraad, tot slot, ligt bij de volwassen bevolking inmiddels op 88 procent. Over alle leeftijdsgroepen heen is precies 75 procent minstens één keer gevaccineerd. Dat betekent dat 8.757.699 Belgen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 kregen. 8.613.555 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 87 procent van de volwassenen en 75 procent van de volledige bevolking. 792.426 mensen kregen al een derde prik.

In Vlaanderen zijn 5.383.455 inwoners minstens deels gevaccineerd: 80,9 procent van de volledige bevolking of 93,3 procent van de volwassenen. 5.330.883 onder hen zijn volledig ingeënt: 80 procent van de bevolking of 92,4 procent van de volwassenen.