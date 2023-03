Gemiddeld gezin betaalt maandelijks 85 euro meer in supermarkt: ‘We kunnen niet anders dan spreken van een voedingscrisis’

U heeft het ongetwijfeld al gemerkt aan de kassa van de supermarkt: de rekening voor uw boodschappen loopt de laatste maanden hoog op. Testaankoop bevestigt dat gevoel: supermarktproducten zijn nu 19,76 procent duurder dan een jaar geleden, een inflatierecord. Dat blijkt uit een berekening van de consumentenorganisatie op basis van een 3.000-tal producten uit zeven supermarktketens.

Een gemiddeld gezin met twee personen geeft nu volgens Testaankoop maandelijks ongeveer 512 euro uit aan boodschappen. Dat is 85 euro meer dan vorig jaar. De oorzaak van de steeds verder stijgende prijzen is te vinden in de hoge energieprijzen, die ook leiden tot hoge productiekosten, in de gestegen loonkosten en in de transportkosten.

Dit zijn de duurste producten

Diepvriesfrieten nemen voor de tweede maand op rij de plaats van de sterkste stijger in. Ze zijn nu 51 procent duurder dan in februari vorig jaar. Verder zijn ook bloemkool (+ 49 procent) en tomatenpuree (+ 46 procent) erg duur in vergelijking met een jaar geleden. Braadkip (+ 44 procent) en komkommer (+ 44 procent) staan mee in de top 5.

Groenten zijn in het algemeen erg duur geworden, ze kosten vandaag gemiddeld 24 procent meer dan vorig jaar. En als je aardappelen uit die categorie haalt, is de inflatie zelfs 30 procent. Zo zijn ook ijsbergsla (+ 33 procent) en tomaten (+ 28 procent) een pak duurder geworden.

De stijging bij de groenten ziet Testaankoop ook vertaald in heel wat afgeleide producten. Tomatenpuree is maar liefst 46 procent duurder dan vorig jaar, maar ook ketchup kost bijvoorbeeld een pak meer(+ 36 procent).

Duur toiletpapier en zakdoeken

Twee categorieën staan al maandenlang erg hoog in de lijst van stijgers: papierwaren en zuivel. Keukenpapier, toiletpapier en papieren zakdoekjes zijn ongeveer 42 procent duurder dan vorig jaar.

Bij zuivel springen vooral de jonge (gouda)kaas (+ 42 procent), room (+ 35 procent) en boter (+ 30 procent) eruit. Ook eieren zijn ontzettend duur geworden, daar betaal je nu ongeveer 33 procent meer voor dan een jaar geleden.

“Met zulke cijfers kunnen we niet anders dan spreken van een voedingscrisis, zeker omdat we niet verwachten dat die prijzen volgende maand gaan dalen”, zegt Laura Clays, woordvoerder van Testaankoop.

“Wij roepen de overheden daarom op na te denken over manieren om huishoudens te helpen, zoals de anti-inflatiemand die nu in Frankrijk haar intrede doet. Het gaat om een aantal basisproducten waarvan de prijs een bepaalde tijd wordt vastgezet.”

Prijs voor hygiëneproducten minst gestegen

De inflatie voor vlees en charcuterie bedraagt 17 procent, hoewel die voor gevogelte door onder meer de vogelgriep wel erg hoog ligt (31 procent). Vis kost nu ongeveer 16 procent meer dan vorig jaar, fruit 14 procent, dranken zijn 12 procent duurder en de persoonlijke hygiëneproducten zijn het minst gestegen in prijs, met ongeveer 11 procent.