Gemiddeld aantal coronabesmettingen blijft dalen: bekijk hier de recentste coronacijfers

In de week van 14 tot en met 20 december werden gemiddeld 7.472 coronabesmettingen per dag vastgesteld. In vergelijking met een week eerder is dat nog altijd een duidelijke daling (-36 procent).

Testen

Tussen 14 en 20 december werden per dag gemiddeld 72.162 testen uitgevoerd. Enkele weken geleden lag het gemiddeld aantal testen per dag nog op zo’n 120.000.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio bedraagt 12,1 procent, een daling van 3,3 procent.

Het reproductiegetal is 0,77. Een getal onder 1 geeft aan dat de epidemie aan kracht verliest.

Ziekenhuisopnames

Tussen 17 en 23 december werden gemiddeld 158,7 coronapatiënten per dag opgenomen in een Belgisch ziekenhuis. Dat is een daling met 33 procent in vergelijking met een week eerder.

Er liggen nog 2.205 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis (-26 procent), van wie 660 op de afdeling intensieve zorg (-16 procent).

Overlijdens

Tot slot stierven in de week van 14 tot en met 20 december gemiddeld 35,6 mensen per dag aan de gevolgen van Covid-19, een daling met 22 procent op weekbasis. Het totale aantal doden sinds het begin van de pandemie loopt daarmee wel op tot 28.110.

Vaccinaties

Van alle Belgen hebben 8.895.881 mensen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 gekregen. 8.782.403 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 76 procent van de volledige bevolking (88 procent van de volwassenen). 3.810.610 mensen kregen al een derde prik. Dat is 33 procent van de volledige bevolking (41 procent van de volwassenen).