Gemiddeld aantal besmettingen stijgt weer tot meer dan 10.000 per dag: dit zijn de recentste coronacijfers

Besmettingen

Tussen 13 en 19 maart werden dagelijks gemiddeld 10.071 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 25 procent meer dan in de zeven dagen die voorafgingen. Het is van 17 februari geleden dat dit cijfer boven de 10.000 uitkwam.

De subversie BA.2 van de omikronvariant was de voorbije twee weken goed voor ruim 80 procent van de nader onderzochte besmettingen, de andere besmettingen waren nagenoeg altijd andere omikronversies.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen opnieuw elke dag hoger lag dan de corresponderende dag in de vorige week. Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen ligt dan ook hoger dan de vorige periode. Op maandag 14 maart werden voor het eerst in meer dan een maand meer dan 15.000 nieuwe besmettingen geregistreerd.

Testen

Het gemiddelde aantal testen is met 8 procent gestegen, tot 37.704 in de periode van 13 tot 19 maart. Gedurende de hele pandemie werden inmiddels 32.495.857 testen uitgevoerd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio lag tussen 13 en 19 maart op 28,6 procent. Dat is een stijging met 3,3 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal bedraagt 1,07. Dat is een daling met 1 procent. Een getal boven de 1 betekent dat de epidemie aan kracht wint.

Ziekenhuisopnames

Er belanden nog altijd meer coronapatiënten in de ziekenhuizen. Tussen 16 en 22 maart ging het om gemiddeld 176,6 opnames, een stijging met 13 procent tegenover de voorgaande week.

Er liggen momenteel 2.513 mensen met corona in het ziekenhuis (+13 procent), van wie er 178 intensieve zorgen nodig hebben (-2 procent).

Overlijdens

Elke dag overleden in de periode van 13 tot 19 maart gemiddeld 16,7 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting, een daling met 16 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Sinds de start van de pandemie zijn in ons land al 30.605 mensen bezweken aan het virus.

Vaccinaties

In België hebben al 9.228.189 mensen (80,1 procent) zeker een eerste prik gekregen. 9.119.827 mensen (79,2 procent) zijn volledig gevaccineerd. 7.084.338 landgenoten (61,5 procent) hebben al een boosterprik gekregen.

In Vlaanderen hebben al 5.669.901 mensen (85,2 procent) zeker een eerste prik gekregen. 5.615.950 mensen (84,4 procent) zijn volledig gevaccineerd. 4.663.934 landgenoten (70,1 procent) hebben al een boosterprik gekregen.