Gemiddeld aantal besmettingen lag nooit hoger, kwart van de tests is positief: dit zijn de meest recente coronacijfers

Van de 537.647 coronatests die werden afgenomen, waren er tussen 31 december en 6 januari 135.289 positief, of meer dan 25 procent. De positiviteitsratio op basis van de laatste dagcijfers ligt zelfs nog hoger, op bijna 30 procent.

Er waren in diezelfde periode gemiddeld 18.637 besmettingen per dag, een stijging met 84 procent in vergelijking met een week eerder. Dat is ook het hoogste gemiddelde dat ooit werd gemeten tijdens de nu bijna twee jaar durende pandemie. De piek van de vierde golf in het najaar van 2021 lag op net geen 18.000 besmettingen, de piek van de tweede golf in het najaar van 2020 op 16.000.

Sinds 3 januari ligt het aantal besmettingen op dagbasis ver boven de 20.000: 27.518 op maandag 3 januari, 28.043 op 4 januari, 25.964 op 5 januari en 23.547 op 6 januari.

Ziekenhuizen

In de periode van zeven dagen tot en met zondag 9 januari werden elke dag ook gemiddeld 182 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, een toename van 23 procent tegenover een week geleden. Daar zitten we wel nog zeer ver van de piek die ooit werd gemeten: die ligt op 713 opnames per dag tijdens de tweede golf in het najaar van 2020.

Er liggen nu 1.889 covid-patiënten in de ziekenhuizen, 7 procent meer dan een week geleden. 442 onder hen liggen op de afdelingen intensieve zorg, dat is wel nog een daling van 13 procent in een week tijd.