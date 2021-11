Gemiddeld 11.200 besmettingen per dag, ook ziekenhuisopnames blijven stijgen: bekijk de recentste coronacijfers

In de week van 12 tot en met 18 november werden gemiddeld 250 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen met een coronabesmetting. Dat is 20 procent meer dan vorige week. Afgelopen woensdag waren er zelfs 306 opnames in een dag tijd.

142 van de 250 dagelijkse opnames komen uit Vlaanderen. De grootste toenames zien we in de provincies Limburg en Namen. Ook in Oost-Vlaanderen kwamen er 36 procent opnames bij tegenover een week geleden. Brussel blijft relatief stabiel met 3 procent toename.

Door de stijgingen bevinden zich intussen weer 2.867 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (+25 procent), van wie er 578 op de afdeling intensieve zorg liggen (+23 procent).

In de drie gewesten bedraagt de bezetting op de afdelingen intensieve zorg nu 29 procent. Limburg telt relatief gezien de grootste ic-bezetting, met 36 procent van de in theorie beschikbare ingenomen bedden. Verwacht wordt dat de cijfers de komende dagen en weken vooral in Vlaanderen zullen stijgen, en minder in Brussel en Wallonië.

Besmettingen

Ook het aantal bijkomende coronagevallen neemt nog altijd toe. Tussen 9 en 15 november werden gemiddeld 11.254 besmettingen per dag vastgesteld, wat een stijging met 14 procent is in vergelijking met de voorgaande week. Die stijging lijkt iets kleiner dan de voorbije dagen, maar is slechts schijn doordat 1 november uit de vergelijkingsperiode is gevallen, en we een week met een feestdag (11 november) vergelijken met een week zonder.

Het reproductiegetal staat op 1,12, wat betekent dat de epidemie nog altijd in kracht toeneemt.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal besmettingen afgelopen maandag is opgelopen tot meer dan 20.500, het hoogste aantal in meer dan een jaar tijd. Het absolute record in de pandemie staat op 22.221 besmettingen, die vorig jaar op 27 oktober werden vastgesteld. Ook op dinsdag 16 november werden volgens een voorlopig cijfer al meer dan 17.300 besmettingen geregistreerd. Het gemiddelde zal daardoor de komende dagen fors blijven oplopen.

De grootste stijgingen zien we bij de actieve bevolking, met toenames van 28 procent bij de twintigers en van 19 procent bij de zestigers. De tachtigers en negentigers zijn de enige leeftijdsgroepen met een lichte daling van 3 procent.

Oost-Vlaanderen kent nog steeds de grootste stijging in besmettingen: in een week tijd kwamen er 35 procent meer besmettingen bij. In drie Waalse provincies dalen de besmettingen weer, en zelfs met 16 procent in Luik.

Er werden in de voorbije week gemiddeld 82.637 tests afgenomen (+3 procent), waarvan 14 procent positief bleek, een toename van 1,9 procent. Ook hier zijn er echter verschillen tussen de provincies: in West-Vlaanderen en Limburg is liefst 16,5 procent van de testen positief, in Brussel slechts 10 procent.

Overlijdens

Voorts zijn van 9 tot en met 15 november gemiddeld 30,7 mensen per dag overleden na een besmetting met het coronavirus. Ook dat is een forse stijging in vergelijking met de week ervoor (+33 procent). Op maandag 15 november stierven zelfs 46 mensen in 24 uur tijd. Het totale dodental voor België sinds de start van de pandemie bedraagt 26.526.