‘Geloven jullie nog in ons?’: Yannick Carrasco verrast journalisten op persbabbel

De flankspeler, die nog scoorde tegen Frankrijk, kreeg de vraag of hij en zijn ploegmaats nog geloven dat ze wereldkampioen kunnen worden, volgend jaar in Qatar. “Wij geloven altijd in onszelf", klonk het, waarna hij de rollen even omdraaide: “Wat denken jullie? Geloven jullie nog in ons?”, zo vroeg hij aan de verzamelde media. “Want na de nederlaag tegen Frankrijk hebben wij toch wat het gevoel dat jullie niet meer in ons geloven.”

“Wij weten dat we een mooie ploeg hebben, dat we iets moois nog kunnen doen. Want een jaar gaat snel, bij de nationale ploeg. Wij geloven er zeker nog in. Kijk, Italië is Europees kampioen geworden met Chiellini, een belangrijke pion. En hij was ook niet meer zo jong”, zo onderbouwde de winger zijn stelling.