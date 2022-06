Geloof in Oekraïens wonder in Severodonetsk neemt af: Rusland blijft maar doorgaan met soldaten de dood insturen

Het Oekraïense leger is nagenoeg door zijn voorraad munitie uit de sovjet-tijd heen. Alleen snelle levering van westers geschut en bijpassende granaten en raketten kan misschien een ommekeer teweegbrengen. De talmende houding van met name Duitsland – een toenemende bron van frustratie in Oekraïne – voorspelt echter weinig goeds.

Aan Oekraïense kant groeit de vrees dat militaire hulp te laat gaat komen, of erger nog: dat de westerse bereidheid om Oekraïne te helpen zal afkalven. De belangstelling lijkt nu al af te nemen, nu de oorlog lijkt vast te lopen in een statisch artilleriegevecht, waarbij beide partijen elkaar beschieten tot er eentje omvalt. The Guardian citeert de Oekraïense politicus Lesia Vasylenko die vreest dat Rusland het wegzakken van de belangstelling zal aangrijpen om straks een vredesakkoord erdoor te drukken. “En zo’n akkoord zal dan altijd neerkomen op een opdeling van Oekraïne.”

President Volodymyr Zelensky moet daarom in zijn eentje proberen de aandacht van de wereld vast te houden, en doet dat al bijna vier maanden onvermoeibaar, ook dit weekend. Afgelopen vrijdag sprak hij de Britse minister van Defensie Ben Wallace in Kiev over nieuwe Britse wapenhulp, nu de dynamiek van de oorlog is veranderd. Zelensky was zichtbaar blij met de komst van Wallace, en nog blijer met de overwinning van diens premier Boris Johnson, die afgelopen week in Engeland een motie van wantrouwen overleefde. “Die overwinning is geweldig nieuws”, zei Zelensky, die beseft dat de val van de premier eindeloos tijdverlies voor hoognodige wapenleveranties zou hebben betekend. En er is geen tijd te verliezen.

Afgelopen zaterdag sprak Zelensky eveneens in Kiev met voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, die deze week in Brussel een voorstel moet doen over de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Ook sprak de president zaterdag via een internetverbinding de Shangri-La-Dialoog in Singapore toe: een Aziatische veiligheidsvergadering waaraan afgevaardigden van veertig landen uit de hele wereld deelnemen. Zelensky benadrukte daar nog eens dat de oorlog in Oekraïne een oorlog is voor de waarden en de vrijheid van alle landen, niet alleen Oekraïne, en dat de oorlog bovendien ernstige gevolgen heeft voor de voedselvoorziening in de hele wereld.

‘Verbranden van zieltjes’

De strijd zelf is taai en bloedig. Volgens de president zijn er in de hele oorlog nu al 32.000 Russen gesneuveld en blijft Rusland maar doorgaan met soldaten de dood insturen. Of met “het verbranden van zieltjes”, zoals Zelensky het noemt op Telegram. “En waarvoor? Wat heb je ermee bereikt?”

Ook aan Oekraïense kant zijn de verliezen enorm. Media citeren “een militair adviseur” van de president die zegt dat al 10.000 Oekraïense militairen zijn omgekomen, en dat er daar elke dag “200 à 300” bijkomen. Zelensky zelf noemde eerder een dagelijks dodental van “60 tot 100".

Het zwaartepunt van de strijd ligt rond Severodonetsk, een stad ten noorden van Donetsk en Luhansk in het oosten van Oekraïne. Deze stad is door de niet aflatende beschietingen en de gevechten tot levenloos puin gereduceerd, en gaat met de dag meer lijken op de verwoeste havenstad Marioepol. Severodonetsk heeft zelfs zijn eigen versie van ‘Azovstal’, in dit geval de chemische fabriek Azot: een fabriekscomplex met ondergrondse schuilplaatsen waar zich honderden burgers schuilhouden, en waar een onbekend aantal Oekraïense militairen zich heeft verschanst.

Severodonetsk is na weken van gevechten nog altijd niet helemaal omsingeld door Russische troepen. Alle pogingen daartoe zijn tot dusver afgeslagen. Wel zou Rusland zondag de bruggen van Severodonetsk beschieten om zo de toegang tot de stad vanaf de overkant van de rivier de Donetsk te bemoeilijken.

Volgens de Oekraïense gouverneur Hajdaj zullen de komende dagen cruciaal zijn in de strijd om deze laatste stad van Loehansk die nog in Oekraïense handen is.