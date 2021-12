Gelekt rapport kernuitstap drijft spanning op

In het rapport, afkomstig van de overheidsdienst Economie en donderdag uitgelekt in Het Nieuwsblad, staat volgens de krant dat de kernuitstap kan doorgaan. Zonder dat de stroombevoorrading in gevaar komt. Zonder dat de elektriciteitsfactuur (verder) ontspoort.

Alleen: het rapport geeft geen totaalbeeld over het dossier van de kernuitstap. Zo wordt er geen rekening gehouden met het feit dat de gascentrale in Vilvoorde, die cruciaal is voor de kernuitstap, voorlopig geen vergunning te pakken heeft. De mogelijke impact op de CO 2 -uitstoot wordt niet bestudeerd. De haalbaarheid van een nucleaire levensduurverlenging evenmin.

Reden genoeg voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, de tegenstander van de kernuitstap binnen Vivaldi, om de aanval te openen. “MR is heel ontgoocheld en bezorgd over het rapport van de minister van Energie”, tweette hij. “We kunnen niet aanvaarden dat ons land zo’n strategische beslissing neemt met zo’n mager rapport en zo veel onzekerheden.” Opvallend is dat ook Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert donderdag, in een gesprek met de Franstalige nieuwszender LN24, zijn twijfels uitte. “Op dit moment ben ik nog niet gerustgesteld.”

In de omgeving van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wordt benadrukt dat het rapport van de overheidsdienst Economie niet ‘het rapport van de minister’ is.

Het rapport van de overheidsdienst beslaat 50 pagina’s. Het rapport van de minister gaat een stuk verder en is ruim 200 pagina’s dik. “Dat is wél aangevuld met onder meer analyses over de gascentrale in Vilvoorde, de klimaatimpact en de vraag wat nodig is voor een uitstel. Het rapport van de overheidsdienst Economie is maar een van de onderdelen”, klinkt het. “Bouchez zou dat trouwens moeten weten, want dit is onder de kabinetten al doorgesproken.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.