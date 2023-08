‘Geld voor donatie van plasma? Neen, bedankt’, zegt Rode Kruis Vlaanderen

‘3 procent van alle Belgen geeft bloed, 70 procent heeft ooit bloed nodig. Wat is jouw excuus om niet te doneren?’ Dat was lang de boodschap van Rode Kruis Vlaanderen om mensen warm te maken om bloed, bloedplasma of bloedplaatjes te doneren. Ons bloed bestaat ongeveer voor de helft uit plasma. Het is van levensbelang voor mensen met acuut bloedtekort of bloedarmoede, en voor baby’s met geelzucht. Ook wordt er medicatie gemaakt op basis van plasma.

Donoren krijgen in België wel een voucher voor de cinema, strips of shampoo, de oude slogan van het Rode Kruis toont wat hun belangrijkste motivatie blijft: altruïsme. In 2003 zei ook de Europese Unie dat lidstaten maatregelen dienden te nemen “ter stimulering van het vrijwillig en zonder vergoeding afstaan van bloed en bloedbestanddelen”. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) pleit daar nog altijd voor.

Vrijwillige en gratis donatie is in Europa dus sterk aanbevolen, maar niet verplicht. Gaandeweg kozen Duitsland, Tsjechië, Hongarije en Oostenrijk ervoor om donoren van bloedplasma te betalen, onder andere om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar plasma. Het aantal toepassingen en geneesmiddelen op basis van het goedje stijgt snel.

De Europese Unie werkt aan een update van de richtlijn. In september stemt het Europees Parlement over de nieuwe verordening. Daarin staat dat organisaties zoals het Rode Kruis “compensatie of terugbetaling” mogen voorzien voor de “verliezen en onkosten” van donoren, zoals een dag verlof, belastingvoordeel of een som geld. Dat baart het Rode Kruis zorgen. “Wat vroeger al niet zwart-wit was, wordt nu nog verder in een grijze zone geduwd”, zegt gedelegeerd bestuurder Philippe Vandekerckhove. “Ik ben er niet goed van. Vrijwillige en gratis donatie is al decennialang een belangrijk deel van de veiligheid van bloeddonatie.”

Ziekten of risicogedrag

Vandekerckhove verwijst naar de Verenigde Staten. Daar krijgen donoren zo’n 50 tot 80 dollar per donatie. Ze mogen tweemaal per week plasma geven, in tegenstelling tot tweewekelijks in Europa. Het is daardoor een inkomstenbron voor heel wat arme Amerikanen. Ook zijn er berichten van donoren die liegen over ziekten of risicogedrag. Plasma wordt dan wel gecontroleerd voor gebruik, de kans op fouten neemt wel toe.

Het maakte van de VS ’s werelds grootste exporteur van plasma en plasmageneesmiddelen. In Europa komen ongeveer de helft van die geneesmiddelen uit Amerika. Bloedplasma dreigt steeds meer een commercieel product te worden. Het Rode Kruis vreest dat samen met de vraag ook de druk voor betaalde donaties zal stijgen. Zelf probeert het die vraag te beantwoorden door meer donatiecentra te openen en meer te sensibiliseren - met succes overigens.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zit op dezelfde lijn als het Rode Kruis, zo is te horen op zijn kabinet. Ook wil de minister voorkomen dat er een opbod ontstaat tussen landen.