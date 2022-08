Gekkenhuis in Chili: duizenden bezoekers met Zweedse vlaggetjes bij eerste Ikea in Zuid-Amerika

Doldwaze taferelen in de Chileense hoofdstad Santiago: Ikea opende woensdag dan eindelijk de eerste vestiging in Zuid-Amerika. Duizenden Chilenen wapperden met Zweedse vlaggen en kochten erop los.

Het geduld van de Chilenen werd danig op de proef gesteld, want de opening van het filiaal stond eigenlijk voor eind 2020 gepland, maar de bouw liep vertraging op door de coronapandemie. De opening is onderdeel van grootschalige uitbreidingsplannen van de Zweedse meubelverkoper. In Zuid-Amerika, het laatste continent dat nog door Ikea veroverd moet worden, volgen sowieso filialen in Peru en Colombia. Onlangs opende het concern voor het eerst zijn deuren in Mexico, Oman en (met de grootste Ikea-winkel ter wereld) de Filipijnen.

Chili is de 65ste markt die Ikea betreedt en Santiago de 470ste winkel die het concern opent. Maar zelden zullen de Zweden met zoveel egards zijn ontvangen als afgelopen woensdag. De straten buiten de winkel vulden zich met wachtende Chilenen. Binnen wapperde een leger enthousiastelingen met Zweedse vlaggen en wurmde zich in aangereikte geel-blauwe outfits. Niet alle aanwezigen wilden overigens iets kopen. Er vormde zich een aparte rij voor Chilenen die gewoon even een kijkje wilde nemen in de gigawinkel van 15.300 vierkante meter.

Historische dag

Op de website van het concern spreekt de CEO van Ikea, Jon Abrahamsson Ring, van een ‘historische en speciale dag’ voor het bedrijf. Eindelijk komt ‘de Ikea-visie’ naar Zuid-Amerika, schrijft hij, doelend op ‘het verbeteren van het alledaagse leven voor de vele mensen’ in Chili en op het continent.

Maar het heeft er alle schijn van dat eenvoudig Zweeds interieur voor een zacht prijsje in Latijns-Amerika uiteindelijk een luxeproduct zal blijken. Zeker in Chili, dat weliswaar lid is van rijkelandenclub OESO, maar wel als een van de leden met de grootste welvaartsongelijkheid.

De nieuwe Ikea bevindt zich in een winkelcentrum in een noordelijke wijk van Santiago, Los Condos. Die staat bekend als een zeer welgestelde buurt met chique restaurants, luxehotels en inderdaad, nu ook de eerste Ikea van het continent. Colombia, waar de welvaart nog ongelijker verdeeld is en waar het bedrijf volgend jaar debuteert, weet wat het kan verwachten.

Gefascineerd

Al het Chileense enthousiasme en de ‘Ikea-visie’ ten spijt zal dat ook de reden zijn dat de Zweden nu pas hun entree maken op het continent. Zelf laat het bedrijf weten op dit moment in Zuid- en Centraal-Amerika ‘een van de grootste potentiëlen in mensen en waarde’ te zien. Maar de onzekerheid over de koopkracht van de Latijns-Amerikaanse bevolking, plus een boel distributieproblemen en -gevaren, zal het bedrijf lang hebben afgeschrikt.

De twee klanten die persbureau Efe woensdag sprak in Santiago, kennen Ikea uit het buitenland en behoren hoogstwaarschijnlijk niet tot het armere deel van de bevolking. Eduardo was heel benieuwd hoe de winkel er ‘op zijn Chileens’ uit zou zien en de zwangere Ainoa maakte in Duitsland kennis met de winkel, ‘en bleef er sindsdien altijd door gefascineerd’.