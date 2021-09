Gekantelde tankwagen getakeld: Brusselse Ring en omgeving weldra vrijgegeven

Het ongeval gebeurde omstreeks 14.30 uur, toen de tankwagen om nog onduidelijke reden van de baan af raakte en in de lagergelegen berm op zijn flank terechtkwam. De dieseltank van de vrachtwagen scheurde daarbij, waardoor de brandstof weglekte, maar ook de tank geladen met benzoylchloride raakte lek. Benzoylchloride, vaak ook benzeencarbonyl genoemd, is een kleurloze vloeistof, die reageert met water. De stof wordt meestal gebruikt als tussenvorm in de synthese van kleurstoffen, parfums, geneesmiddelen en (kunst)harsen.

Beeld Tom Vierendeels

Het ging weliswaar om een klein lek en er was beperkte dampvorming, maar uit voorzorg werd de hele ring afgesloten en werd besloten tot de ontruiming van het parkeerterrein in Ruisbroek en een tiental woningen in de omgeving. De andere inwoners van Beersel en het verkeer in de omgeving kregen de raad ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Beeld Tom Vierendeels

De brandweer liet speciale kranen aanrukken van het bedrijf Sarens om de tankwagen met de nodige voorzorgen te takelen. Eenmaal dat gebeurd was, bleek dat de schade aan de tank beperkt was en dat de inhoud niet diende overgepompt te worden in een andere tankwagen. De vrachtwagen zal nu onder politiebegeleiding naar zijn oorspronkelijke bestemming gebracht worden in Bergen.

Door het ongeval zijn zowel de Buiten- als de Binnenring nog steeds versperd. Eenmaal het transport vertrokken is, zou de snelweg, en de omgeving, moeten vrijgegeven worden.