‘Geheime oorlogsvoering van VS maakt groot verschil in Oekraïne’: 11 inzichten die u de oorlog beter helpen begrijpen

De oorlog in Oekraïne duurt nu al ruim een maand. De verwachte Russische blitzkrieg is er niet gekomen, en Rusland verlegt intussen de focus. Waar staan beide partijen momenteel, en wat kunnen we nog verwachten? 11 inzichten die u de oorlog beter kunnen helpen begrijpen.

1. De Russische opmars gaat niet zoals verhoopt: ‘Alles wijst erop dat de Russische verliezen groot waren en zullen blijven’

Nu de Russische invasie van Oekraïne stokt, zegt Rusland zich te richten op veroveringen in de Donbas. Daar boekt Rusland veel terreinwinst, maar slaagt er niet in om grote steden in te nemen.

2. Poetin krijgt hulp van huurlingen: 1.000 leden van de Wagner Group zijn actief in Oekraïne

Officieel bestaat de organisatie helemaal niet. Ze heeft geen kantoor, een oprichtingsakte ontbreekt en belastingaangiften zijn er evenmin. Sterker, particuliere militaire bedrijven zoals de Wagner Group zijn in Rusland wettelijk verboden. En toch vecht het Russische huurlingenlegioen sinds zijn oprichting in 2014 op diverse plekken in de wereld heimelijk oorlogen uit voor het Kremlin. Ook in Oekraïne zijn ze nu weer actief.

3. Ook Tsjetsjeense troepen scharen zich aan de zijde van Poetin, maar waarom zijn zij zo gevreesd?

Niet enkel de Wagner-huurlingen vechten mee aan Russische zijde. Ook de troepen van de Tsjetsjeense sterke man Ramzan Kadyrov vechten in Oekraïne mee met de Russen. Wrang, want Tsjetsjenië was de afgelopen dertig jaar twee keer het slachtoffer van een verwoestende oorlog door de Russen.

De opmars van het Russische leger in Oekraïne wordt mede afgeremd door een ‘geheime oorlog’. ‘Dankzij Amerikaanse inlichtingensteun en elektronische oorlogsvoering blijven Russen deels blind en doof’, zegt militair analist en oud-kolonel Roger Housen.

Afgelopen donderdag sprak de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de Belgische Kamer toe. De president in oorlog ziet publiciteit als enige overlevingskans voor zijn land. Elke speech voor buitenlandse toehoorders moet van churchilliaans gehalte zijn. Hoe krijgt hij dat voor elkaar?

“Europa moet beseffen dat de pijlers waarop zijn welvaart rust een voor een rot zijn”, schrijft VUB-politicoloog Jonathan Holslag in een opgemerkte opiniebijdrage. “Een nieuwe nuchterheid of realisme is onontbeerlijk. Daarbij moet het snel zijn economische afhankelijkheid van concurrenten afbouwen en vooral consequent zijn. Als het menselijke waardigheid, democratie en duurzaamheid wil, moet het stoppen met uitbuiting, dictatuur en vervuiling te sponsoren.”

7. Wie Poetin wil begrijpen, moet terugkeren naar 1989: alles begon met een trauma dat hij opliep als KGB-agent

Wat beweegt de Russische president om te kiezen voor steeds verdere verwijdering van de rest van de wereld? Voor Vladimir Poetin werd ‘democratie’ al vroeg een vijand, hij wil terug naar een Russisch rijk van nationalisme en collectivisme.

8. Draaide Poetin door in zijn bunker? ‘Hij staat nu duidelijk los van de realiteit’

Poetin stond jarenlang bekend als een ijskoud, maar ook pragmatisch leider. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne lijkt hij steeds impulsiever en emotioneler te handelen. Is hij zijn ratio kwijt?

Ze is geen oorlogsexpert. Ze kan wel duiden wat voorafging aan de huidige horror, en hoe Poetin niet de Sovjet-Unie terug wil, maar het imperium van de negentiende eeuw. Ruslandkenner Lien Verpoest (44): ‘In 2014 is alle ratio bij hem weggevallen.

10. Russische militairen in Oekraïne ‘kampen met een laag moreel’: wat is er aan de hand?

Russische soldaten in Oekraïne kampen naar verluidt met een laag moreel. Het hoge dodental, valse informatie over de Russische intenties en de inzet van dienstplichtigen dragen daar vermoedelijk aan bij.

11. Het nieuwe aanvalswapen waar je niet meer zonder kan: ‘Zelfs IS gebruikte drones’

Een van de meest in het oog springende wapens in de oorlog in Oekraïne is de drone. Binnenkort krijgt het Oekraïense leger een nieuwe lading uit de VS.‘Dit is het nieuwe aanvalswapen waar je niet meer zonder kan.’