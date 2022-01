Geheime missie van België om tientallen ‘achterblijvers’ weg te halen uit Afghanistan

Sinds de taliban opnieuw de macht hebben in het land, liep iedereen die banden heeft met het Westen gevaar. De voorbije maanden is ons land zich blijven inzetten om al wie recht had op een evacuatie te helpen. Volgens onze informatie is er nu een geheime missie op touw gezet om een aantal Afghanen alsnog uit het land te krijgen.

Het zou onder meer gaan om mensen die vroeger nog voor het Belgisch leger hebben gewerkt. Momenteel zijn er een zeventigtal mensen verzameld in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, die een dezer dagen het vliegtuig naar België zullen nemen.

Toen talibanstrijders op 15 augustus vorig jaar de hoofdstad Kaboel innamen, stuurde een aantal NAVO-landen vliegtuigen om hun burgers en ex-medewerkers te evacueren. Belgische C-130’s vormden een luchtbrug tussen Kaboel en Islamabad. Maar op 25 augustus besloot de regering om alle Belgische militairen en diplomaten uit Kaboel weg te halen, omdat er aanwijzingen waren voor een aanslag door terreurgroep IS-K.

De Belgische C-130’s vlogen in totaal meer dan 1.400 mensen over naar Islamabad. Maar toen de luchtbrug stopte, was het ook duidelijk dat ons land er niet in geslaagd was om iedereen uit Afghanistan te halen die op de Belgische evacuatielijst stond.

Bang afwachten

Voor de achterblijvers was het bang afwachten. Velen durfden hun huis niet uit te komen uit schrik voor de taliban. De ambassade in Islamabad deed een oproep naar personen op de lijst om zich te melden. Eind september bleek dat er nog 468 mensen in het land waren die België wou evacueren.

Qatar, dat zowel goede relaties heeft met het Westen als met de taliban, legde vluchten in van Qatar Airways naar de luchthaven van Kaboel om achtergebleven mensen op te halen. De voorbije maanden zijn er ongeveer 170 Belgen, hun gezinsleden en personen met Belgische verblijfspapieren via die Qatarese vluchten vertrokken.

Maar een aantal families konden niet met die vliegtuigen mee omdat de Qatarezen enkel Belgen en personen met de Belgische nationaliteit of met verblijfspapieren wilden meenemen. Voor vrouwenrechtenactivisten en ex-medewerkers van het leger was Qatar Airways dus geen optie.

Checkpoints

Een onbekend aantal mensen is ook zelf uit Afghanistan vertrokken en langs andere landen naar België gekomen. Maar Buitenlandse Zaken raadde sterk af om langs de weg Afghanistan te verlaten, omdat de taliban overal checkpoints hebben.

Pakistan gaf ook al aan dat het Belgische ‘rechthebbenden’ aan de grens niet zou doorlaten als ze niet over de juiste papieren beschikken. Dat Belgische militairen of diplomaten terug naar Afghanistan zouden gaan, was uitgesloten.

Ons land heeft nu in samenspraak met Pakistan een operatie opgezet om Belgische achterblijvers te redden. Pakistan gaf begin deze maand groen licht om de families het land binnen te laten, waardoor ze eindelijk konden vertrekken.

De families moesten dan wel nog steeds zelf aan de grenspost zien te geraken. Van aan de grens zijn de families met bussen overgebracht naar Islamabad, waar ze een medische controle moesten doen, een coronatest lieten afnemen en ook een visum moeten aanvragen.