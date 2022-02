Geheime affaires, wangedrag en kijkcijfers in vrije val: CNN, de moeder aller nieuwszenders, krijgt rake klappen

Geheime affaires, een nieuwsanker dat zijn broer-politicus helpt om seksueel grensoverschrijdend gedrag te verdoezelen, kijkcijfers in vrije val: CNN heeft de afgelopen maanden veel meer weg van een soap dan van een nieuwszender.

Wie nu en dan eens zapt naar CNN – nummertje 401 op Telenet – zal ongetwijfeld al gehoord hebben van Chris Cuomo. Hij was de rijzende ster van de Amerikaanse nieuwszender. Cuomo kwam in 2013 over van ABC om de ochtendshow New Day te presenteren. Hij werd al snel enorm populair en kreeg in 2017 zijn eigen show in primetime.

Terwijl nieuwsankers in België en de rest van Europa zo geur- en kleurloos mogelijk moeten zijn, is dat helemaal anders in de Verenigde Staten. Daar zijn het echte sterren, die hun eigen manager hebben en zo mooie contracten uit de brand kunnen slepen. Cuomo verdiende ongeveer vijf miljoen euro per jaar.

Hij komt uit een politieke familie: zijn vader Mario was lange tijd gouverneur van New York. En zijn broer Andrew stapte in diens voetstappen. In die hoedanigheid werd hij tijdens de coronacrisis op CNN vaak door zijn eigen broer geïnterviewd. Ondanks het evidente belangenconflict – zoiets zou in België ondenkbaar zijn – werd dit door de kijker gesmaakt. Totdat Andrew Cuomo vorig jaar in opspraak kwam nadat hij beschuldigd werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Achter de schermen deed broer Chris er alles aan om te weten te komen welke items hierover zouden worden uitgezonden op CNN om Andrew zo in te lichten en voor te bereiden.

Dat was een brug te ver: Cuomo werd aanvankelijk op non-actief gezet. Maar nadat zijn vroegere producer Shelley Ross hem ervan beschuldigd had haar indertijd seksueel geïntimideerd te hebben, werd hij op staande voet ontslagen. In die val sleurde Cuomo ook zijn baas Jeff Zucker mee. Die had een geheime affaire met de marketingmanager van CNN verzwegen. Dat was naar boven gekomen tijdens het onderzoek naar Cuomo. Ook Zucker werd aan de deur gezet.

Nochtans was hij de man die CNN weer helemaal op de kaart gezet had. Lange tijd had de nieuwszender het monopolie. Iedereen herinnert zich nog wel de beelden van de scudraketten die tijdens de Golfoorlog in 1990 op Irak werden afgevuurd. CNN stond overal op de eerste rij als er geschiedenis geschreven werd. Dat was ook de wens van Ted Turner, die in 1980 het eerste Amerikaanse nieuwskanaal uit de grond had gestampt: een neutrale nieuwszender uitbouwen, die de Amerikanen slimmer zou maken.

Komst van Fox News

Maar de komst van Fox News in 1996 veranderde alles. Deze zender trok resoluut de conservatieve kaart en trok opiniërende ankers aan, die elk hun eigen show kregen. Dat concept sloeg aan, hosts zoals Sean Hannity en Tucker Carlson zijn intussen uitgegroeid tot mediavedetten. Sinds 2002 is Fox News de meest bekeken nieuwszender in de Verenigde Staten, nu al twintig jaar op rij. Tijdens het presidentschap van Trump werd dat effect nog versterkt. Hannity en Carlson hadden zelfs een rechtstreekse lijn met de president.

Om daar bij CNN iets tegenover te zetten, werd Jeff Zucker in 2013 binnengehaald als voorzitter. Hij gooide het roer helemaal om en ging ook inzetten op personaliteiten, maar dan met een progressieve stempel. In dat model paste iemand als Chris Cuomo perfect. Het bleek te werken bij het Amerikaanse publiek. Beetje bij beetje werd de achterstand op Fox News de voorbije vijf jaar goedgemaakt, op sommige dagen werd de slag om de kijker zelfs gewonnen.

Maar de pudding zakte in elkaar toen Joe Biden eind 2020 werd verkozen tot president. De Amerikaanse politiek werd weer zijn saaie zelve en dat had zijn invloed op de zender. De kijkcijfers liepen in sneltreinvaart terug. Terwijl Fox News steeds verder radicaliseert, heeft CNN zijn plaats nog niet gevonden in het nieuwe landschap.

En toen moesten de schandalen nog volgen. Na Cuomo en Zucker is intussen ook Allison Gollust, de marketingmanager die een relatie had met Zucker, op straat gezet. De messen worden geslepen: Cuomo is naar de rechter gestapt en vraagt een schadevergoeding van miljoenen euro’s omdat hij vindt dat hij onterecht ontslagen is. Van het idealisme van weleer blijft bij CNN nog maar weinig over.