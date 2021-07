Geheim opnamemateriaal ontdekt in ‘verschillende ruimtes’ van Belgische ambassade in Turkije

De vondst dateert al van 11 mei. “Toen is in onze ambassade in Ankara inderdaad een veiligheidsincident vastgesteld”, aldus de woordvoerder van Buitenlandse Zaken Wouter Poels. “Het ging om ongeoorloofde registratie of opname van video- en audiomateriaal in verschillende ruimten van de kanselarij.”

Er werd een klacht neergelegd bij de Turkse gerechtelijke autoriteiten. Ook alle beschikbare bewijsstukken werden aan het Turkse gerecht overgemaakt. “Nu moeten we afwachten”, aldus Poels. “In belang van het onderzoek ter plaatse, kunnen we geen verdere commentaar geven.”

Veiligheidsmaatregelen

Poels drukt er wel op dat Buitenlandse Zaken bijzonder veel belang hecht aan de veiligheid van haar personeel, ook op de consulaire en diplomatieke posten. “De nodige veiligheidsmaatregelen zijn meteen genomen, met het oog op de bescherming van de werkomgeving en het persoonlijk welzijn van ons personeel in Ankara.”

Volgens het Turkse kantoor van nieuwszender CNN zou de zaak aan het rollen gebracht zijn door een vrouwelijke diplomaat in onze ambassade. Zij had gemerkt dat er een elektronisch apparaatje van onder haar tafel was gevallen en sloeg alarm. Meteen werd gevreesd voor spionage.

Het onderzoek van de hoofdofficier van justitie in Ankara zou volgens CNN echter in een heel andere richting wijzen. Op de apparatuur zouden beelden gevonden zijn die opgenomen werden in de damestoiletten en onder de werkstations van vrouwelijke diplomaten en secretaresses.

Bewaker

Er werd ook een verdachte gevonden. Het zou een bewaker van het gebouw geweest zijn die de verborgen opnameapparatuur geïnstalleerd zou hebben. En hij zou er al vijf maanden mee bezig geweest zijn.

De man zou volgens CNN bekentenissen afgelegd hebben en in hechtenis zitten. Hij zou intussen ook ontslagen zijn op de ambassade. Buitenlandse Zaken wil daar echter geen commentaar over geven.