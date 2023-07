Gehaat en bewonderd: dit is Ponte Tower

Ponte City, ook wel Ponte Tower genoemd, is vaak van gedaante veranderd. In de jaren 70 was de 173 meter hoge woontoren een prestigieus project, in de jaren 80 een teken van het groeiende stedelijke verval in Johannesburg. De witte elite verdween; drugsdealers, gangers, prostituees en pooiers namen hun intrek. Met gemak kwam je aan een huurmoordenaar of drugs in het pand, dat in die tijd door meer dan 10.000 mensen bewoond werd. In de aanloop naar de FIFA World Cup van 2010 ging de bezem erdoor. Nu is Ponte een symbool van verjonging en een van de veiligste plekken in de buurt. Wat altijd hetzelfde bleef: het adembenemende uitzicht vanaf de 54ste verdieping.

Beeld AFP

Beeld AFP

Beeld AFP