Geen western, maar drama: filmwereld verbijsterd over wapenongeluk Baldwin

Zelfs de strengste veiligheidsmaatregelen kunnen ongelukken met vuurwapens niet voorkomen, zo bewijst het dodelijke incident met acteur Alec Baldwin. ‘Dat zoiets nog kan gebeuren, ik snap het niet.’

Het is niet zo abnormaal om politievoertuigen tegen te komen op een filmset. Maar de agenten van Santa Fe die naar de Bonanza Creek Ranch moesten uitrukken, waren geen acteurs. Op die locatie zijn al vaak westerns opgenomen. Maar deze keer draaiden de opnames uit op een drama.

Hollywood-acteur Alec Baldwin - bekend van onder meer enkele Mission: Impossible-films maar ook van zijn imitatie van Trump in Saturday Night Live - schoot er tijdens een scène voor de nieuwe western Rust per ongeluk regisseur Joel Souza en cinematograaf Halyna Hutchins neer. Een helikopter bracht de vrouw nog naar het ziekenhuis, maar de hulp mocht niet baten. Ook de regisseur is er erg aan toe. Wat er precies gebeurd is op de set, is nu het onderwerp van een politieonderzoek.

Alec Baldwin. Beeld Jim Weber/The New Mexican

Tijdens opnames worden vaak echte wapens gebruikt, maar die zijn geladen met losse flodders. Dat zijn hulzen die wel kruit bevatten - en dus een knal en een vlam geven bij het afvuren - maar geen projectiel loslaten. Toen Baldwin zijn losse flodders afschoot, ging er duidelijk iets mis. De acteur was naderhand enorm aangeslagen en barstte in tranen uit bij het politiekantoor.

“Dit is een freak accident”, zegt regisseur Michaël R. Roskam, bekend van films als Rundskop en The Drop. “Want normaal kan dit niet gebeuren. Zeker in Amerikaanse films wordt er veel geschoten, maar er zijn strenge regels om zulke ongelukken te voorkomen. Op elke set is een gun handler aanwezig, die de nodige controles uitvoert voordat de acteurs met hun wapens richten of schieten.”

Brandon Lee

Dit jaar was Roskam zelf nog een serie aan het draaien in de VS. Als acteurs nog maar een pistool zouden dragen tijdens een scène, moest hij zelf net als de acteurs en enkele crewleden bij elk wapen bevestigen dat er niets in de loop zat voor de opnames konden beginnen. In het verleden zijn er helaas nog meer ongelukken gebeurd, die het belang van die maatregel onderstrepen.

Toen de zoon van Bruce Lee, Brandon, een scène opnam voor de film The Crow (1994) was de controle van de loop niet gebeurd. Toen zijn medespeler Michael Massee een losse flodder afvuurde, kwam er een projectiel vrij dat erin was blijven zitten. De crew zag Lee neervallen en besefte eerst niet dat hij echt geraakt was.

Hoe gevaarlijk de knal van zo’n losse flodder kan zijn, als je je te dicht bij het wapen bevindt, toonde nog een ander ongeluk, deze keer met Jon-Erik Hexum. Tijdens opnames voor een serie in 1984 zat hij voor de gein Russische roulette te spelen met een wapen. Hij zette het aan zijn hoofd en vuurde een losse flodder af, waarbij de knal van het kruit zijn schedel verbrijzelde.

“Als acteurs wapens met losse flodders afschieten, moeten ze dus altijd goed letten op de veiligheidsafstand”, zegt Roskam. “In scènes waar dat niet mogelijk is, kan het schot digitaal worden nagebootst. Ik kan me voorstellen dat na dit nieuwe incident er stemmen zullen opgaan om het veel vaker digitaal te doen.”

Re-enactment

Behalve op filmsets zijn ook tijdens het naspelen van historische gebeurtenissen, zogenaamde re-enactments, al accidenten gebeurd met vuurwapens. In Nederland schoot twee jaar geleden een musketier uit de Tachtigjarige Oorlog een vrouw neer met zijn pompstok. Die stok is bedoeld om het kruit aan te stampen bij het laden van het musket. Maar de man vuurde hem dus per ongeluk af.

Daarom is voorzichtigheid altijd geboden, zegt Peter De Brabander, die goed thuis is in het re-enactmentwereldje. Met zijn firma Quartermaster Inspector heeft hij ook historische uniformen geleverd voor WO II-films als Fury en The Monuments Men.

“Voordat re-enactors hun battles ingaan, kijkt iedereen alle wapens en munitie grondig na”, zegt hij. “Als de wapens verhuurd worden door een bedrijf, ziet dat er nauwgezet op toe. Dat er vandaag nog zulke fouten kunnen gebeuren op een filmset, snap ik echt niet.”