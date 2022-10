Geen vriendenprijs voor beveiligers Trump en zijn familie: tot 1.185 dollar per nacht in Trump-hotels

Agenten van de Secret Service moesten vaak ‘exorbitante’ bedragen betalen in de Trump-hotels als president Donald Trump en zijn familie er sliepen. Zo bracht het Trump-hotel in de hoofdstad Washington 1.185 dollar per nacht in rekening.

Dat is bijna zes keer meer dan het bedrag dat agenten en andere ambtenaren voor hun verblijf mochten uitgeven, blijkt uit stukken van de Secret Service die een commissie van het Huis van Afgevaardigden maandag naar buiten bracht.

De commissie, die onderzoek doet naar mogelijke belangenverstrengeling door de toenmalige president, zegt dat de Secret Service tussen 2017 en 2021 minstens veertig keer hoge bedragen moest neertellen. In 2020 deed de Washington Post al een boekje open over hoe de Trump-hotels verdienden aan de beveiliging van de president. Maar uit de nieuwe stukken blijkt dat ze het nog veel bonter maakten.

De hoge bedragen zijn in tegenspraak met beweringen van Trump en zijn twee zonen – die het hotel-en vastgoedbedrijf Trump Organization besturen – dat de overheid kosten zou besparen met het verblijf van de beveiligingsagenten in de Trump-hotels. Zo zei Eric Trump dat het Secret Service-personeel ‘gratis’ of tegen een fors lage prijs in de hotels mocht overnachten als de president en zijn familieleden er verbleven.

“Als ze naar een hotel aan de overkant van de straat gaan, moeten ze 500 dollar per nacht betalen”, zei Eric Trump, vicepresident van het familiebedrijf, in 2019. “Wij brengen 50 dollar in rekening. Wij kunnen veel meer geld verdienen door de kamers aan andere gasten te geven.”

Geen vriendenprijsje

Maar uit de maandag gepubliceerde stukken van de Secret Service, waarin agenten toestemming vroegen voor hun kostbare verblijf, blijkt een heel ander verhaal. Zo moesten agenten in november 2017 in het Trump International in Washington, waar zoon Donald jr, toen overnachtte, maar liefst 1.185 dollar per nacht neertellen voor een kamer.

Het maximale overheidsbedrag dat was toegestaan was toen op dat moment 201 dollar. Tijdens het verblijf kon, zo zei een beveiligingsagent, de kamer niet worden geboekt tegen het toegestane bedrag. Ook toen zoon Eric in het hotel sliep begin 2017, moest de Secret Service diep in de buidel tasten: 1.160 dollar per nacht voor de beveiligers. Eric was toen in Washington om reclame te maken voor een golftoernooi dat zou worden gehouden in een ander Trump-hotel.

Andere agenten moesten in het Trump-hotel, dat dicht bij het Witte Huis ligt, bedragen neertellen voor hun overnachting variërend van 600 tot 950 dollar als de Trump-familie er sliep. Ook toen president Trump op bezoek was in zijn Mar-A-Lago-resort in West Palm Beach in Florida, mochten de agenten er niet voor een vriendenprijsje slapen. Hun prijs per nacht in januari 2020: iets meer dan 396 dollar.

Zelfs tijdens een lang verblijf van de president in Mar-A-Lago wilde het resort niets weten van een speciaal, aangepast tarief. “Over betaling van het overheidstarief kon niet worden onderhandeld”, aldus de Secret Service. Volgens de parlementaire commissie, de commissie voor Toezicht en Hervorming, gaf de Secret Service in totaal zo’n 1,4 miljoen dollar uit in de Trump-hotels.

‘Zelfverrijking’

Maar volgens voorzitter Carolyn Maloney, een Democraat, is dit bedrag mogelijk nog hoger omdat de commissie nog niet beschikt over alle stukken over de overnachtingen in de hotels. De commissie controleert of al het geld van de overheid wel goed wordt besteed. Maloney eiste maandag van Secret Service-baas Kimberly Cheatle een volledig overzicht van alle uitgaven in de Trump-hotels.

“De exorbitante tarieven die de Secret Service in rekening werden gebracht, wekken grote zorgen over zelfverrijking door de voormalige president”, aldus Maloney in haar brief aan de Secret Service-directeur. “Het heeft mogelijk geleid tot een meevaller, betaald door de belastingbetaler, voor de bedrijven van oud-president Trump die in problemen verkeren.”

Voor 31 oktober wil de Huis-commissie alle ontbrekende stukken hebben. De forse kamerprijzen die de Secret Service-agenten in het Trump-hotel in Washington betaalden, hebben overigens niet kunnen helpen dat het spiksplinternieuwe hotel met winst draaide. Het Trump International Hotel, gevestigd in het oude postkantoor van de hoofdstad, draaide tijdens Trumps presidentschap een verlies van meer dan 70 miljoen dollar.