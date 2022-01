Geen verrassingen meer in 2022, wij keken in de kaarten wat het nieuwe jaar zal brengen

Dat het ook dit jaar niets wordt voor de Rode Duivels en nog minder voor uw portemonnee kon u in deel één van onze 22 voorspellingen voor 2022 al lezen. Maar wat brengt het nieuwe jaar op culinair en televisioneel gebied? En strompelt u deze zomer eindelijk weer licht beschonken over een festivalweide? Nog eens 11 voorspellingen voor het nieuwe jaar.

12. Blijven we ook dit jaar thuiswerken?



Zoom, Google Hangouts, Teams... U bent het ongetwijfeld ook redelijk beu. Toch is er ook dit jaar geen verandering op komst: de kat van uw onuitstaanbare collega zal nog altijd door het beeld lopen tijdens een vergadering. Of niet?

Lode Godderis (professor arbeidsgeneeskunde KU Leuven): “Uit studies blijkt dat mensen twee à drie dagen thuiswerken ideaal vinden, en dat telewerk een positief effect op de productiviteit heeft. De werkplaats wordt dan een plek waar we ideeën uitwisselen en collega’s ontmoeten. Bedrijven die zich op telewerk gericht hebben, doen het economisch ook ­beter. Bedrijven die manifest niet geloven in telewerk, lijden keer op keer economische schade.

“Er is dus geen keuze, want de situatie blijft nog een tijdje onzeker. Met telewerk zorg je er niet alleen voor dat er minder transmissie is van het virus, maar ook dat er voldoende mensen zijn om de economische activiteit te verzekeren.”

Het werk is immers een belangrijke besmettingshaard.

Godderis: “Eén op de vijf werknemers met corona geeft aan dat een besmetting hoogstwaarschijnlijk op de werkvloer is gebeurd. Er is natuurlijk een verschil tussen de sectoren. In de zorg, bij de ordediensten en in het onderwijs is de kans op besmetting vanzelfsprekend groter.”

Hoe zit het met de veiligheid op kantoor?

Godderis: “Er zijn altijd uitzonderingen, maar over het algemeen geven werknemers aan dat er goede maatregelen worden genomen. Vaak zijn er weinig mensen aanwezig of is er voldoende afstand. Men loopt vooral risico wanneer men ­samen gaat eten, tijdens pauzemomenten of tijdens feestjes of recepties.”

Heeft telewerk ook nadelen?

Godderis: “In de school­vakanties, wanneer de kinderen thuis zijn, hebben velen er een slecht gevoel bij, omdat ze vinden dat ze als werknemer maar ook als ouder tekortschieten. Wanneer werkgevers rekening houden met die familiale context, voelen werknemers zich opmerkelijk beter.”

Zou het een idee zijn om de schoolvakanties aan te passen, met bijvoorbeeld een langere winter- en herfstvakantie en een kortere zomervakantie, omdat er in de winterperiode meer virussen circuleren?

Godderis: “Dat zal iets voor de lange termijn zijn. Er zijn ook redenen waarom we ­liever in de zomer op vakantie gaan: het is warmer, de dagen zijn langer… Maar mochten er geregeld seizoensopstoten zijn van het coronavirus, dan zou je de inrichting van de maatschappij daar wat meer op kunnen afstemmen.”

13. Wordt onze energiefactuur opnieuw betaalbaar?

De energieprijzen swingen dezer dagen de pan uit. Dat kon niet blijven duren, klonk het afgelopen herfst nog. En kijk eens aan: in volle kerstperiode noteerden we de eerste prijsdalingen voor gas.

Kunnen we de komende maanden al minder rode cijfers verwachten op de energiefactuur?

Ruth Lambrechts (experte energie bij Agoria): “We mogen daar niet zomaar op reke­nen. We bevinden ons vandaag in de perfecte storm voor forse energieprijzen en het is erg moeilijk te voorspellen wanneer de hemel zal opklaren. In de herfst dacht ik ook dat er in 2022 stilaan een einde zou komen aan de hoge prijzen, maar daar ben ik nu niet meer zeker van.”

Waarom zitten we met die hoge prijzen?

Lambrechts: “Er was over de hele wereld een zeer ­grote vraag naar gas dankzij de heropstart van de economie na de lockdowns. Tegelijk was er een beperkt aanbod, onder meer door de lange en strenge winter en vele uitgestelde onderhoudswerken. Daar komt nog bij dat ­Rusland in een geopolitiek spel met Europa de gaskraan heeft dichtgedraaid. Raakt dat in 2022 opgelost? Hoe koud wordt de winter nog? Dat weten we allemaal niet.

“Sommige elementen raken wel opgelost: de Franse kerncentrales die nu out zijn, zullen opgelapt raken en de gasvraag uit Azië zal normaal gezien niet blijven toenemen.

“De energiefacturen zullen dus ooit dalen, maar of dat al in 2022 gebeurt, is koffiedik kijken. De prijs zal alleszins niet meer zakken naar de lage prijzen van het midden van 2020, toen ook de olieprijzen ingestort waren. De komende vijf à tien jaar zullen we relatief hoge energieprijzen blijven zien.”

Mogen we met onze energiefacturen zwaaien naar de Belgische regeringen?

Lambrechts: “Op korte termijn hebben die weinig vat op de energieprijzen. De gasprijs ligt in heel Europa hoog. We moeten net daarom durven te investeren in nieuwe technologieën, zodat we minder afhankelijk zijn van het buitenland of geopolitieke grillen. In 2022 moeten we vooral de discussie rond de kernuitstap dringend afronden. Bedrijven én gezinnen moeten weten waar ze aan toe zijn. Om onze klimaatdoelstellingen te halen, hebben we bovendien massaal veel ­investeringen nodig in zonne- en wind­energie, en misschien ook in nucleaire technologie.”

14. Welk product wordt onmis­baar in de keuken?

Terwijl Marc Van Ranst en Geert Molenberghs dagelijks de omikroncurves in de ­gaten houden, merken ­foodies de ­opkomst op van het ­gembervirus. De verkoop van alles wat te maken heeft met gember zit al een tijdje in de lift, maar het wordt hipper dan avocado’s en crop tops samen.

Roel Dekelver (woordvoerder Delhaize): “Van gember als ingrediënt verkochten we in 2021 25 procent meer dan het jaar ervoor. Verwerkte producten, zoals gembersap, zijn nog meer in zwang: daar zien we een verdubbeling van de verkoop. Die trend zal zich volgens ons doorzetten. Er is een soort hype ontstaan, onder meer vanwege het idee dat gember de immuniteit versterkt. En er is een directe link met Covid-19, omdat gember zou helpen om de smaak terug te brengen na een infectie.”

Karolien Olaerts (voedingswetenschapper en oprichter foodblog Karola’s Kitchen): “De populariteit van gember heeft voor een deel te maken met de unieke, scherpe smaak. Net als kurkuma wordt het al eeuwen gebruikt in de oosterse keuken. We zijn in de lockdowns meer gaan koken: zo ontdekten veel mensen gember.

“Jammer genoeg bestaan er over gember ook heel wat mythes. Niet toevallig wordt gember gepromoot door influencers die inzetten op natuurlijke immuniteit en sterk gekant zijn tegen de vaccins. Er wordt aangeraden om dagelijks een shot gembersap te drinken, maar er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor de heilzame effecten. Gember is zoals pakweg appelen of peterselie: gezond, maar niet magisch en nóóit een vervanging van de vaccins.”

Maar culinair is gember een aanwinst?

Olaerts: “Absoluut. ­Gember wordt typisch gebruikt in thee en traditionele oosterse gerechten zoals curry’s, maar er valt nog meer mee te doen. Je kunt gedroogde gember combineren met chocolade of het verwerken in je room voor een dessert. Ik gebruik ’s winters graag wat geraspte gember in mijn yoghurt – het geeft extra pit aan een alledaags ontbijt. Een gemberwortel schillen is voor curry’s of stoofpotjes niet eens nodig.

“Ik zou wel ­voorzichtig zijn met gembershotjes. ­Bijna ­altijd bestaat zo’n shot in de winkel tussen de 65 en 70 procent uit appel- of fruitsap, maar door de hype kost een flesje wel 35 euro per liter. Dat is oneerlijk. Voor een gezond eetpatroon is het beter om gewoon fruit te eten dan dagelijks vijf gembershotjes te drinken.”

15. Kraken de ziekenhuizen straks weer onder de druk?

Geen beroepsgroep die het zo hard te verduren kreeg in 2021 als het ziekenhuispersoneel. Maar kijk: er brandt licht aan het einde van de MRI-scanner.

Marc Noppen (CEO UZ Brussel): “We zullen die enorme druk op de ziekenhuizen helaas nog een paar keer meemaken. Het uitstellen van niet-covidzorg geeft op lange termijn dan weer een extra belasting voor het systeem. En dan zwijg ik nog over de geestelijke gezondheidszorg, die nu al tegen enorme wachttijden aankijkt.

“Daarom hebben wij hier in het ziekenhuis een plan uitgewerkt waarbij we op ­basis van data golven proberen te voorspellen, om pieken en dalen te vermijden. We willen een zo constant mogelijke flow, zodat we de niet-covid­zorg gespreid over het jaar kunnen inplannen.”

Er wordt gepleit voor een langetermijnplan voor de hele zorg, maar daarop is het nog altijd wachten. De GEMS had begin dit jaar de overheid al geadviseerd om een winterplan uit te werken, maar dat is er niet gekomen.

Noppen: “Klopt. Het onze is een vijfjarenplan. Aangezien de overheid blijkbaar niet met de lange termijn bezig is, doen we het maar zelf. Anders blijft het aanmodderen. De vijfde golf komt eraan, we zijn dus maar beter goed voorbereid.”

Welke maatregelen nemen jullie zoal?

Noppen: “We zorgen onder meer voor een flexibele capaciteit en een reservekorps van mensen die bij een corona­opstoot kunnen inspringen. Je kunt het vergelijken met de reservisten bij het leger. Het gaat om mensen die nu al in het ziekenhuis werken en bijkomende opleidingen ­krijgen, of mensen die met pensioen zijn. Zo kunnen we als het ­nodig is de IC-capaciteit snel uitbreiden.”

Intussen is er ook goed nieuws voor de verpleeg­kundigen: België telt nu al één verpleegkundige per elf patiënten, maar er is versterking op komst.

Katrien De Wilde (opleidingshoofd verpleegkunde, ­Odisee Hogeschool Sint-Niklaas): “Waar er in 2018 nog 5.887 verpleegkundestudenten waren in alle Vlaamse bacheloropleidingen, zijn dat er in 2021 8.227. Dat zijn bemoedigende cijfers.

“De stijging heeft ­mogelijk te maken met Covid-19. Het beroep stond centraal in de media en er was veel aandacht en appreciatie voor wat we deden. Voorts is de interesse voor knelpuntberoepen altijd groot. Werkzekerheid blijft belangrijk.”

In totaal zijn er nu 15.297 verpleegkundigen in spe, een record. Want ook meer werkzoekenden dan ooit volgen een opleiding verpleegkunde. Wat drijft mensen naar het beroep?

De Wilde: “Of het nu gaat om studenten van 18 jaar of oudere zij-­instromers: we zien dat iedereen iets wil betekenen voor de medemens. Geld verdienen is nooit de droom van een verpleegkundige. Onze studenten zijn opgeleid in volle coronaperiode, inclusief onlinelessen en zeer uitdagende stages, ze raakten niet zelden zelf besmet. Maar klagen hebben ze nauwelijks gedaan. Je kunt alleen maar respect hebben voor de generatie die binnenkort onze zorg versterkt.”

16. Wie wordt de Allerslimste Mens ter wereld?

Geert Meyfroidt is pas gekroond als De Slimste Mens ter Wereld en Erik Van Looy sleutelt al aan de volgende editie: in het twintigste seizoen zoeken de quizmaster en zijn dolle juryleden naar de Allerslimste Mens ter Wereld onder de beste deelnemers van de vorige tien seizoenen. Wie zal triomferen? We vroegen het aan de huidige Aller­slimste Mens ter wereld, komiek Bert Kruismans.

De kampioenen­tussenstand na negentien seizoenen: zestien mannen, drie vrouwen. Uw opvolger wordt wellicht geen vrouw.

Bert Kruismans: “Statistisch gezien is dat geen domme voorspelling. Maar ik ben geen antropoloog, en ik geloof niet in nepwetenschappelijke onzin zoals ‘mannen zijn meer met feitjes bezig’, of ‘vrouwen hebben minder competitiedrang’. Ik vind het ook volslagen onbelangrijk of nu een man, vrouw of non-binaire medemens triomfeert. Schrijf het maar op: ‘De Allerslimste Mens ter ­Wereld weet het ook niet.’”

We hebben het meest diverse seizoen tot dusver achter de rug.

Kruismans: “Dat is goed. Het is net omdat dit programma weet te vernieuwen, dat het al zo lang meegaat. Ik denk niet dat veel van de huidige kijkers van mijn deelname afweten, of mij zelfs maar kennen. Ik dateer uit de prehistorie. Tegenwoordig blokken deelnemers op voorhand, omdat hun imago staat of valt met hun prestatie.”

Jij hebt het programma tweemaal gewonnen, in 2004 en in 2011. Wat is de truc?

Kruismans: “Je moet je brein in twee kunnen splitsen, zodat je kunt quizzen én tegelijk goede televisie kunt maken. Erik Van Looy is best afleidend. O, en verlies de tactiek niet uit het oog!”

Bert Kruismans: ‘Ik zit niet op een deelname te wachten aan ‘De allerslimste mens’. Beeld RTBF

Zal jij je titel verdedigen in het komende seizoen?

Kruismans: “Het zou me verbazen als ze me vragen, en ik zit er echt niet op te wachten. Ik heb me destijds geamuseerd, maar het is een afgesloten hoofdstuk. Ik wil mijn mooie parcours ook niet vergallen met een eerste verlies.”

Frank Raes heeft je in 2004 toch uitgeschakeld?

Kruismans: “Ik heb toen bewust verloren, omdat de opnames botsten met mijn theatertournee. Sorry, Frank!”

17. Wint Remco Evenepoel een grote ronde?

Wout van Aert zou in 2021 olympisch en wereldkampioen worden, maar werd niet geholpen door Remco ­Evenepoel, die de Belgische ploeg twee keer mee aan gort reed. Blijft dat dit jaar hangen? En: pakt Evenepoel dit jaar wel een podiumplaats in een grote ronde?

Het gedrag van Remco Evenepoel in Tokio en Leuven heeft hem in het peloton weinig vrienden opgeleverd. Zal dat hem straks zuur opbreken?

Johan Museeuw (ex-wielrenner) (schudt het hoofd): “Zodra het nieuwe seizoen begint, is Leuven vergeten. Renners kunnen dat plaatsen. (Fel) Weet je wat Remco’s échte probleem is? Dat hij na de junioren een categorie heeft overgeslagen en meteen de stap naar de profs heeft gezet. Omgaan met het peloton, de media en zichzelf, tegenslagen verwerken, kritiek aanvaarden: hij heeft dat allemaal niet geleerd. 2021 moest het jaar van de revalidatie worden na zijn val in de Ronde van Lombardije. Maar die tijd hebben we hem niet gegund. Niemand zei: ‘Misschien is het te vroeg om nu al de Giro te ­rijden.’ Bovendien werden er al meteen podium­ambities aan verbonden. Gevaarlijk!”

Johan Museeuw: ‘Een sporter heeft geen mediacircus nodig, dat keert zich tegen Remco.’ Beeld Geert Van de Velde Humo 2020

Was hij te gretig om te laten zien wat hij allemaal kan?

Museeuw: “Hij is moeilijk in te tomen, dat klopt. Daar is een taak weggelegd voor zijn team. Trouwens, wie zegt dat Evenepoel er in de olympische finale nog bij was ­geweest als hij niet zo vroeg had aangevallen? Volgens mij heeft hij daar geen tactische fout gemaakt: hij was gewoon nog niet goed genoeg.

“Het WK is een ander verhaal. Daar is de Belgische ploeg gepakt door het enthousiasme dat het hele land in zijn greep hield. Ik zeg niet dat ze dom hebben gereden, maar net als wij allemaal zijn de renners gaan geloven dat ze niet konden verliezen.”

Zien we Evenpoel dit jaar op een podium?

Museeuw: “Evenepoel is als een komeet omhoog geschoten. Meteen werd ­geroepen: ‘We hebben een nieuwe Tour-­winnaar!’ Ik ben altijd voorzichtig gebleven. Zelf zal hij nu ook wel een pak voorzichtiger zijn in het uitspreken van zijn ambities. Zijn ploeg ook, trouwens: ik weet zeker dat zij lessen hebben getrokken uit het voorbije jaar en de druk rond Remco zullen ­weghouden. Ik ken zijn ouders, met zijn vader ­Patrick heb ik nog in het peloton gereden. ‘Blijf uit de media’, heb ik hen gezegd. Overal wordt hij aangeklampt, nooit is hij nog alleen en in zijn hoofd is het al wielrennen wat de klok slaat. Zelfs in zijn slaap, want dan droomt hij van grote overwinningen. Wanneer is die jongen nog op zijn gemak? Zeker met ook nog eens een camera die hem overal volgt! Het is mooi, zo’n docureeks achter de schermen. Maar al die keren dat ik hem tegenkwam, was het met die camera achter zijn gat. Zelfs als hij naar het toilet ging, werd het gefilmd. Dat heeft zich tegen Remco gekeerd: een atleet heeft zo’n media­circus niet nodig.”

18. Welke Netflix-serie wordt de nieuwe ‘Squid Game’?

Meer dan 115 miljard ­dollar: dat is het bedrag dat – aldus de Britse zakenkrant The Financial Times – de grote Amerikaanse streamingdiensten in 2022 zullen uitgeven aan nieuwe series en films. De grootste spenders zijn Netflix en Disney+, die voor respectievelijk 17 en 23 miljard dollar ‘content’ zullen brengen.

Olivier Braet (senior researcher imec-SMIT, Vrije Universiteit Brussel): “Bij streamingdiensten draait alles om het werven van nieuwe abonnees, en daarvoor moeten de diensten enorm veel geld uitgeven. Om oude populaire titels aan te kopen – zoals Amazon dat 8 miljard heeft neergeteld voor MGM, de studio van James Bond – maar vooral om nieuwe series te maken. Ze hebben elk jaar minstens één hype nodig, een reeks waarvoor mensen een abonnement nemen. Ook omdat ze hebben gemerkt dat zelfs de populairste series na twee seizoenen nauwelijks nog nieuwe klanten aantrekken: je bestelt beter een pak nieuwe titels in de hoop dat één daarvan aanslaat dan een derde seizoen van een reeks met veel kijkers.”

Netflix zou in 2022 wel voor het eerst break-even draaien; al de rest maakt verlies.

Braet: “Ja, maar tegelijk zit Netflix in de slechtste ­papieren. Disney, Amazon of Apple hebben zoveel andere ­inkomsten dat ze het verlies bij hun streamingdiensten makkelijk bijpassen, bij Netflix komen alle inkomsten van de abonnees. Netflix is nu al de duurste, maar de kans is groot dat een abonnement nog meer gaat kosten. Of dat er een goedkopere formule komt waarbij je ook reclame te zien krijgt.”

Dat een Koreaanse reeks als Squid Game zo’n hit zou worden, had niemand voorzien. Enig idee waar de volgende Squid Game vandaan komt?

Braet: “Wie dat kan voorspellen, heeft goud in ­handen (lacht). Maar de kans is wel groot dat de nieuwe hype net als Squid Game een lokaal geproduceerde reeks zal zijn. Netflix zet steeds meer in op series die in Europa of Azië worden gemaakt, en ook ­Disney+, dat tot nu toe rekende op Star Wars en Marvel, trekt nu die kaart. Een reeks draaien is in Korea, India of België nu eenmaal een stuk goedkoper dan in de VS. Wat de volgende hype wordt, is moeilijk te zeggen maar dat we veel meer series à la Squid Game of La casa de papel zullen krijgen, is zeker.”

19. Komt er een nieuwe opvangcrisis?

Bij gebrek aan ­opvangplekken sliepen in november en decem­ber honderden asielzoekers op straat, vlak voor de deur van het Klein ­Kasteeltje in Brussel. De chaos in Afghanistan in combinatie met de beperkte opvangcapaciteit in ons land doet ook dit jaar ­weinig hoopvols vermoeden voor het lot van ontheemden.

Tine Claus (directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen): “Iedereen die een asielaanvraag indient, heeft recht op een opvangplaats. Ons land heeft dat recht de afgelopen weken simpelweg niet gerespecteerd. Dat is een zorgwekkende tendens. Toegegeven, er kwam de voorbije maanden veel samen: de overstromingen in Wallonië, de gebeurtenissen in Afghanistan en de pandemie hebben een enorme druk gezet op het opvangnetwerk. Tegelijk heeft staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) echter geen extra plaatsen gecreëerd, wat hij nochtans had beloofd bij zijn aanstelling. Daarnaast heeft de regering een alternatief voor noodopvang doelbewust genegeerd: leegstaande kamers in hotels. Neem daarbij de trage behandeling van de dossiers, en het resultaat is duidelijk: asielzoekers blijven te lang in opvangcentra. Zo hobbel je al snel van opvangcrisis naar opvangcrisis.”

De kans zit er dus in dat er ook in 2022 weer asielzoekers op straat slapen?

Claus: “Een factor die bepalend zal zijn, is de snelheid waarmee het Commissariaat-­generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (de instantie die de asielaanvraag onderzoekt, red.) knopen doorhakt. Maar het CGVS hanteert al sinds augustus een beslissingsstop voor mensen uit Afghanistan omdat de situatie in dat land volgens hen nog niet duidelijk genoeg is. Een kwart van de bewoners in het opvangnetwerk is ­Afghaan. Dat zijn allemaal mensen die al maanden op een beslissing wachten, waardoor anderen buiten moeten slapen.

“Wij hopen dat deze ­crisis een wake-upcall is en dat ­België eindelijk zijn opvang­systeem grondig herbekijkt. Kleinschalige opvanginitiatieven zijn goedkoper dan de gigantische tijdelijke collectieve structuren die we nu kennen.”

Volgens een anonieme opvangmedewerker die Humo sprak, zal in het geval van massale goedkeuringen van Afghaanse asielaanvragen de druk zich verplaatsen naar de lokale opvanginitiatieven. De vluchtelingen zullen zich verspreiden over het hele land, wat opnieuw voor plaatstekort en lokale hetze zal zorgen.

Claus: “Wij vrezen omgekeerd net dat het CGVS meer negatieve beslissingen zal nemen in de dossiers van Afghanen. Het land bevindt zich in een verschrikkelijke humanitaire crisis sinds de machtsovername van de taliban, maar Dirk Van den ­Bulck, de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, liet al weten dat er volgens zijn diensten bijna geen open conflict meer is, aangezien de taliban gewonnen heeft. De hongersnood en het schrikbewind moeten we dan even vergeten. Als de ­Afghanen een negatieve beslissing krijgen, genieten ze hier geen bescherming meer, maar kunnen ze ook niet terugkeren naar Afghanistan. Dat is onze grote vrees voor 2022.”

20. Krijgen we eindelijk een gewone festivalzomer?

Neen, 2021 was niet de zomer van de grote festivals. Maar omdat ook wij naar dansen, schuren en lauw bier verlangen: wordt het dit jaar beter?

Geert Molenberghs (biostatisticus KU Leuven/­UHasselt): “We moeten lessen trekken uit de afgelopen twee jaar. Wij hebben vier golven gehad en geen enkele in de zomer. Hoewel: eigenlijk hebben we een golf gehad in de zomer van 2020, toen in Antwerpen de zaak flink uit de hand begon te lopen. We zijn er toen in geslaagd om die tijdig in de kiem te smoren. Gouverneur Cathy Berx heeft toen de avondklok afgekondigd.

“Het leert ons dat je ook in de zomer soms op je tanden moet bijten om de situatie onder controle te krijgen. Zuid-Afrika heeft in de zomer – toen het bij ons winter was – een zeer zware golf gehad. Heel wat Amerikaanse staten hebben in 2020 in de zomer grote golven gehad. Zelfs Arizona, waar het kwik in de zomer tot meer dan 40 graden oploopt, met een vochtigheidsgraad van 5 procent. De slechtst denkbare omgeving voor een virus, zou je denken, en toch hadden ze er prijs.”

Tomorrowland heeft al de toestemming gekregen voor drie festivalweekends deze zomer. Is dat realistisch?

Molenberghs: “We zullen moeten zien waar we staan op dat ogenblik. Maar we hebben ook geen basis om te zeggen dat het totaal onverantwoord is.”

Johan Neyts (professor virologie KU Leuven): “Laten we optimistisch blijven en ervan uitgaan dat er in de zomer geen nieuwe varianten opduiken en het beschermende effect van de derde prik toch een hele tijd blijft doorwerken.”

21. Verlengt Charles Michel zijn mandaat als Europees president?

Niet alleen de kakelverse ­Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft van verdere EU-integratie een prioriteit gemaakt, met Mark Rutte en Mario Draghi kijken ook leiders van traditioneel euro­sceptische landen als Nederland en Italië de toekomst met een eurofiel oog tegemoet. Terwijl in China een crisis lonkt, wordt dit misschien wel hét jaar van de Europese eenheid?

Hendrik Vos (professor europolitiek, UGent): “Ik zou er niet op rekenen. Er is altijd veel ruzie geweest in de EU, en dat zal nu niet minder zijn. Lukt het om afspraken te maken over belastingen voor multinationals en internet­reuzen? Kunnen de grote klimaatambities in concrete plannen worden gegoten? Pakken we corona wat coherenter aan? Begint er iets te groeien wat op een migratiebeleid lijkt? De meningen tussen de lidstaten lopen uiteen, dus er komt onvermijdelijk ruzie van. Maar zo hoort dat ook in een democratie.

“Finaal schuifelen de lidstaten wel meer in de richting van een gezamenlijk beleid, omdat het van moetens is. Iedereen beseft: als geïsoleerd landje onderga je anders de wil van grootmachten als China.”

Hoe sterk Europa vooruitgaat, hangt misschien nog het meest af van de verkiezingen in Hongarije dit jaar. Verliest Viktor Orbán de macht, dan verdwijnt de grootste dwarsligger.

Vos: “Helemaal waar. De EU mag best overtuigender een lijn in het zand trekken bij lastige regimes als dat van ­Orbán. Maar uiteindelijk is het zaak om iemand als ­Orbán uit te zweten. Ik hoop mee op een verkiezings­nederlaag. Lastpakken die een loopje nemen met de rechtsstaat en fundamentele democratische waarden mogen verdwijnen. Ooit moet dat ook in Polen gebeuren.”

Blijft Charles Michel Europees president? Zijn mandaat loopt af in mei.

Vos: “Daar mogen we vrij zeker van zijn. Het grote voordeel van Michel is dat hij pr-gewijs nauwelijks geblunderd heeft. Akkoord, iedereen herinnert zich de sofagate met ­Ursula Von der Leyen: bij een bezoek aan Turks president Erdogan stond er één stoel te weinig klaar, en omdat Michel naast Erdogan ging zitten, moest Von der Leyen maar plaatsnemen in een sofa verderop. Dat was onhandig, maar verder viel het goed mee.

“Belangrijker nog: niemand heeft zin om naar een opvolger te zoeken, want zulke debatten zijn erg netelig. Er zijn al genoeg thema’s waarover geruzied wordt.”

22. Welk groot onheil mogen we verwachten?

Sylvia De Laet won in 2009 het tweede seizoen van het VTM-programma Het zesde zintuig, al zag ze dat destijds naar eigen zeggen totaal niet aankomen. Ze legde de kaarten van 2022: wat voor onheil staat er ons te wachten?

Sylvia De Laet: “De bevolking zal meer en meer in opstand komen tegen de coronamaatregelen. Discriminatie tegen ongevaccineerden zal er in 2022 voor zorgen dat er grote ­mensenmassa’s op straat komen. De vaccinatieplicht zal dit jaar een feit worden, maar zelfs zij die zich in het verleden probleemloos lieten vaccineren zullen aarzelen bij de vierde of zelfs vijfde prik.”

Wat zeggen de kaarten over ons geld?

De Laet: “Eind 2022 zullen er een aantal geheimen naar boven komen. De kaartencombinatie van De Vos en De Toren wijst op een onbetrouwbare overheid of bedrijf. Er gebeuren dingen die het daglicht niet mogen zien. Het zal te maken hebben met aandelen of investeringen omtrent de vaccins.

“Rond oktober of november verwacht ik een grootschalige hervorming van de gezondheidszorg. In diezelfde periode zal de politiek serieus onder vuur genomen worden. Meer en meer mensen kiezen voor extreemrechts. De migratie zal ongeziene vormen aannemen. Wereldwijd slaan meer mensen op de vlucht, maar niet allemaal met goede bedoelingen. Dit zullen we vooral voelen door het aantal aanslagen dat ons in 2022 te wachten staat. Gelukkig zullen er ook veel aanslagen worden vermeden.

“De problemen van de klimaatopwarming zullen in 2022 nog meer op de voorgrond treden. Ik verwacht extreme temperaturen en ­hevige droogte in België, met extreme periodes van regen en sneeuw. Ook onze kust zal niet gespaard blijven.”

Als u gelijk krijgt, belooft ook dit jaar weinig goeds?

De Laet: “Er wacht ons weer een spannend jaar met veel uitdagingen. Maar niet getreurd: ik zie ook veel solidariteit en kracht onder de mensen. We kunnen het wel aan.”

In dat geval: gelukkig nieuwjaar!