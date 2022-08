Geen verplicht advies CLB meer nodig voor leerlingen die jaar moeten overdoen

Stel: een leerling in het lager of secundair onderwijs moet zijn jaar overdoen. Tot nu toe is het zo dat de school een verplicht advies moet vragen aan het CLB bij zo’n beslissing. Hetzelfde geldt voor leerlingen die sneller dan voorzien de overstap maken van de kleuterklas naar de lagere school. En ook wanneer leerlingen langer in het lager onderwijs blijven zitten.

In de praktijk was dat advies echter vaak een verplicht nummertje. “Vaak was het pas bij het opmaken van de administratie in oktober of november dat scholen erachter kwamen dat het advies ontbrak”, zegt Stefan Grielens, directeur van het Vrij CLB Netwerk. “De school belde ons dan vaak in volle paniek met de vraag of wij zo’n advies konden maken.”

Om een idee te geven: in het schooljaar 2019-’20 gaven de CLB’s zo 4.169 adviezen. Het schooljaar nadien waren dat er 4.992. “Dat creëert veel administratieve overlast”, zegt Inge Van Trimpont, directeur van de permanente ondersteuningscel van de CLB’s van het Gemeenschapsonderwijs. “Zeker omdat heel wat van die adviezen gingen over leerlingen die we doorheen het jaar nog niet gezien hadden. Dan is het moeilijk om een gefundeerd advies te geven.”

Op de vraag van de CLB’s schrapt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) die verplichting nu. “Een klassenraad denkt sowieso goed na over dit soort beslissingen en adviezen. De directie en de leerkrachten verdienen het vertrouwen en de CLB’s verdienen de extra tijd en ruimte om nuttig werk te doen.”

Toch zijn de CLB’s een beetje ongerust. “Het kan niet de bedoeling zijn van deze ingreep dat scholen meer leerlingen een jaar laten overdoen”, zegt Grielens. Daarom drukken de CLB’s scholen op het hart om vroeg genoeg de hulp in te roepen van het CLB bij beslissingen over de schoolloopbaan van leerlingen.