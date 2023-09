Geen toegangsticket, niet welkom: Venetië gaat voortaan entree heffen

Het stadsbestuur van Venetië wil doorzetten in een poging de stroom toeristen in te dammen. Het gaat als experiment volgend jaar 5 euro entree heffen om de beeldschone lagunestad te mogen bezoeken.

Een nieuw plan om toeristen 5 euro te laten betalen om Venetië in te mogen, krijgt in Italië veel kritiek. Veel inwoners denken dat de maatregel niet afdoende is om de enorme massa dagjesmensen in te dammen. Maar het stadsbestuur lijkt door te zetten: het kondigde deze week aan dat het in weekenden en op feestdagen met de entreeheffing gaat experimenteren.

Toeristen ouder dan 14 jaar moeten hun bezoek online reserveren en betalen. Ze krijgen dan een QR-code, die ze aan controleurs moeten tonen wanneer ze in de stad aankomen. Er zal een uitzondering zijn voor toeristen die er overnachten omdat die al een verblijfsbelasting betalen. Familieleden van inwoners van Venetië en mensen die voor werk, studie of ziekenhuisbezoek in de stad moeten zijn, betalen ook niet.

De beeldschone maar fragiele lagunestad – die uit eilanden bestaat – kampt al jaren met grote hordes toeristen op haar grachten, bruggen en pleinen. Bij topdrukte gaat het deze superdrukke zomer om 40.000 dagjesmensen boven op de 40.000 toeristen die er overnachten.

Voor het afnemende aantal inwoners van de eilandstad – inmiddels minder dan 50.000 – is er vaak geen doorkomen aan. Daar wil het stadsbestuur iets aan doen. “Ons doel is om de kwaliteit van leven van de bewoners te verbeteren en bezoekers die hier overnachten een aangenamere ervaring te bezorgen omdat het rustiger is”, aldus Simone Venturini, de Venetiaanse schepen van Toerisme.

Logistieke obstakels

Venetië is de eerste stad ter wereld die vast van plan is om een toegangsprijs te heffen om het massatoerisme tegen te gaan. Maar praktisch gezien blijkt dat behoorlijk ingewikkeld. Het eerste, uiteindelijk geschrapte plan stamt al uit 2019. Vorig voorjaar kondigde Venturini aan in 2023 dagkaartjes van 3 tot 10 euro in te voeren en toegangspoortjes neer te zetten. Maar de plannen ketsten steeds af op logistieke obstakels of de Italiaanse privacywet.

Nu is er dus weer een nieuw plan. Het stadsbestuur zegt dat het in 2024 ongeveer dertig dagen wil experimenteren, om later de nodige aanpassingen te doen.

Critici zeggen dat het plan niet deugt omdat het aantal dagkaartjes onbegrensd is en het lage bedrag van 5 euro toeristen niet zal ontmoedigen Venetië te betreden. Sommigen vinden het principieel onjuist om entree voor een stad te heffen; het is toch geen museum of pretpark?

Oppositie-gemeenteraadslid Gianfranco Bettin vertelde in krant Corriere del Veneto: “We lossen het probleem niet op door te zeggen dat je niet kunt komen omdat je niet wilt betalen, maar door te zeggen dat de stad een beperkt aantal bezoekers aankan. Dat zou de boodschap moeten zijn, niet dat iedereen naar Venetië mag komen zolang ze maar betalen.”