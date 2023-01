Geen tanks naar het slagveld, houdt Duitsland vol. Maar Oekraïne heeft ze wel nodig

Terwijl steeds meer landen bereid zijn om de Oekraïners met zware gevechtstanks uit het Westen te ondersteunen, blijft Duitsland op de rem staan. Bondskanselier Olaf Scholz speelt een cruciale rol, maar beweegt voorlopig niet. Hoe lang houdt hij het nog vol?

Voor de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba staat het vast: zijn land zál Leopard 2-tanks krijgen van Duitsland. “Zelfs als Duitsland rationele argumenten zou hebben om ze niet te sturen, zal het dat op een later punt alsnog doen”, maakte hij zich deze week sterk in een interview met de Duitse openbare omroep. “Het is altijd hetzelfde patroon: eerste zeggen ze ‘neen’ en verdedigen ze hun beslissing uit alle macht, om dan uiteindelijk toch ‘ja’ te zeggen. Waarom de Duitse regering dat zichzelf elke keer aandoet, proberen wij nog altijd te begrijpen.”

Oekraïne smeekt al maandenlang om moderne westerse gevechtstanks die het gevecht met Rusland kunnen aangaan op het slagveld. De Oekraïense opperbevelhebber Valerij Zaloezjnyj zegt 300 tanks en 600 tot 700 gevechtsvoertuigen nodig te hebben om een nieuw tegenoffensief te kunnen starten. De tanks van Sovjet-makelij die het Oekraïense leger de voorbije maanden van landen als Polen en Tsjechië kreeg, zijn bijzonder welkom, maar volstaan niet.

Beeld DM

Wereldtop

Militair historicus Kris Quanten (KMS Brussel) reed als voormalig pantserofficier zelf al meerdere keren met een Leopard 2 en kan de Oekraïense vraag volledig begrijpen, zegt hij. “De succesformule van een tank ligt in de combinatie van drie parameters: bepantsering, mobiliteit en vuurkracht. En op die drie vlakken vormen de Leopards samen met de Amerikaanse Abrams de absolute wereldtop. Dit zijn betrouwbare mastodonten van meer dan 60 ton. Ze hebben een 120 mm-kanon dat al rijdend over ruw terrein op een doelwit 2,5 kilometer verderop kan vuren. Ze kunnen het pantser van een Russische T-72 tank doorboren, terwijl ze goed beschermd zijn tegen tegenvuur.”

De tankkwestie staat bovenaan de agenda sinds Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten vorige week beslisten om infanteriegevechtsvoertuigen naar Oekraïne te sturen. Want met de beloofde 50 Amerikaanse Bradley’s, 40 Duitse Marders en een tiental Franse AMX-10's alleen is het land nog altijd niet veel.

“Dit blijven transportvoertuigen, en geen tanks”, zegt Quanten. “En die heb je in voldoende aantallen en geconcentreerd nodig als je echt een doorbraak wil forceren op het front. Die doorbraak moet dan in een tweede fase geëxploiteerd worden met behulp van de infanterievoertuigen, waarbij beide types elkaar voortdurend ondersteunen, elk vanuit hun eigen rol. Op die manier kan je de vijandelijke stellingen ‘oprollen’.”

Ban breken

Polen verkondigde woensdag “in het kader van een internationale samenwerking” een tiental Leopards naar Oekraïne te willen sturen. Lang niet voldoende, maar premier Andrzej Duda hoopt zo wel de ban te breken die er tot nu toe op de tanks rust. Omdat de Leopards in Duitsland worden gemaakt, moet de Duitse regering elke keer een nieuwe exportlicentie goedkeuren als een land ze wil doorgeven.

En daar wringt nog altijd het schoentje. Hoe groot de druk van Polen, maar ook van Litouwen, Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, zijn groene en liberale coalitiepartners, en niet in de laatste plaats de Oekraïners zelf ook is, Scholz blijft erbij: Leopards leveren zou het Kremlin hét argument geven om de oorlog verder te doen escaleren. Zolang VS-president Joe Biden geen Abrams-tanks belooft, zal ook Duitsland niet bijdraaien. Zelfs als het Verenigd Koninkrijk bereid is op eigen houtje tien van zijn Challenger 2-tanks te sturen om de dam verder te breken.

Quanten zegt het escalatie-argument niet te onderschatten. “Duitsland levert al pantserhouwitsers, maar het grote verschil is dat die achter het front ingezet worden om de Russen te bestoken. Een tank bevindt zich per definitie in de voorhoede en zou dus rechtstreeks de confrontatie met de Russische troepen moeten aangaan. Rusland zal ze meteen als hét ultieme doelwit brandmerken. Vergeet ook de immense logistieke ondersteuning niet die bij zo’n tank komt kijken, in oorlogsgebied.”

Kris Quanten, professor militaire geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School. Beeld RV

Trauma

Dat vooral Scholz op de rem staat, ligt deels ook aan het trauma van de Tweede Wereldoorlog, zegt Duitslandkenner Dirk Rochtus (KU Leuven). “Bij veel Duitsers leeft nog het gevoel dat ze in een ver verleden ‘toch al genoeg militaristische avonturen’ zijn aangegaan, en dat het beter is in te zetten op onderhandelingen. Vergeet ook niet dat Duitsland een handelsnatie is, waarbij veel bedrijven zaken doen met Rusland. Zeker bij de sociaaldemocratische SPD van Scholz, lang een partij van ‘Ruslandverstehers’, zit dat er ingebakken, en het is niet gemakkelijk afstappen van het idee van ‘diplomatie door handel’.”

Anderzijds zijn er de traditioneel pacifistische Groenen met buitenlandminister Annalena Baerbock, die nu het hardste voor meer wapens voor Oekraïne ijveren, zegt Rochtus. “Daar speelt vooral het idee mee dat een onderdrukt volk hun steun verdient.”

Hoe ver landen als de Verenigde Staten en Duitsland bereid zijn om te gaan, hangt uiteindelijk volledig af van hun finale doelstellingen voor Oekraïne, besluit Quanten. “Voor Zelensky is het duidelijk: heel Oekraïne bevrijden, inclusief de Krim. Maar is dat ook wat het Westen wil? Als het Oekraïense leger al de tanks krijgt die het wil en daar straks mee aan de poorten van de Krim staat, dan komen we in een volledig nieuw scenario terecht, en niet per se een waar Biden en Scholz blij mee zullen zijn.”