Geen pintjes, wel mondmaskers op middenplein tijdens Zesdaagse van Gent

Dinsdag start in principe de Zesdaagse van Gent in ‘t Kuipke. Daarvoor zijn 7.000 kaarten per avond verkocht. De organisatie was al behoorlijk streng, maar gaat nu nog een stap verder. “We laten het sportieve primeren", zegt sportschepen Sofie Bracke (Open Vld). “We willen dit veilig laten doorgaan, en gaan daar ook ver voor. Er is beslist dat er geen eten en drank zal verkocht worden op het middenplein. Op die manier kunnen we ook het mondmasker binnen verplichten. Als er gedronken kan worden, houdt niemand dat op. Wat we wel gaan doen, is buiten een soort dorpje met eten en drank bouwen, zodat iedereen toch veilig een pint kan drinken.”

Koers gedaan, feest gedaan

“Ook is beslist dat het evenement stopt, als de koers stopt. Dat is op weekavonden om 1 uur ‘s nachts, op donderdag iets later. In normale jaren wordt er dan nog vrolijk een uurtje verder gefeest, dat zal nu niet kunnen. Dat is niet het signaal dat we willen geven. Nogmaals, het sportieve primeert.”

Het was sowieso al verplicht om een CST te tonen aan de ingang van 't Kuipke, en het was ‘sterk aangeraden’ een mondmasker te dragen. Dat mondmasker wordt nu verplicht voor iedereen op het middenplein, in de tribune en in de gangen. Er wordt ook aan de mensen op de tribune gevraagd om zoveel mogelijk te blijven zitten. Middenplein en tribune worden dit jaar ook niet gemengd. Wie tribune-kaarten heeft, mag het middenplein niet op. En het Kuipke beschikt sowieso over een nagelnieuw luchtverversingssysteem. “We zitten elke dag samen met de organisatie, om te kijken wat we allemaal kunnen doen. Deze ingrepen hebben we voorgelegd aan de corona-expertenraad GEMS, die heeft ze goedgekeurd.”

Indoor evenementen

Als er maandag een federaal overlegcomité wordt samengeroepen, en als daar beslist zou worden dat alle grote evenementen indoor verboden worden, dan zal de Zesdaagse alsnog worden afgelast. “Als federaal dat beslist, dan kunnen wij inderdaad niet anders dan volgen", zegt Bracke.