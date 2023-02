Geen paprika’s meer bij Delhaize en fors duurdere prijzen: wat is er aan de hand met verse groenten in de supermarkt?

Staat er bij u tomaat, paprika, komkommer of bloemkool op het menu? Weet dan dat er momenteel in heel Europa een tekort is aan deze verse groenten. Dreigt een tekort aan verse groenten in de winkels? En wat betekent dat voor de prijs?

U hebt het mogelijk ook al gemerkt in de supermarkt: die heeft het de jongste weken lastiger met het vullen van de groenteschappen. Bij Delhaize zijn de rode en gele paprika’s zelfs tijdelijk uit het assortiment. Reden? Een algemene schaarste in Europa aan glastuinbouwproducten.

“Door de verschrikkelijk hoge energiekosten in de glastuinbouw is er voor de winter in ons land en Nederland veel minder serreproductie opgezet”, zegt Peter Nicolaï, voorzitter van Fresh Trade Belgium, de beroepsfederatie van invoerders en groothandels van groenten en fruit. “Serreteelten moeten in de winter namelijk zowel worden verlicht als verwarmd. Vanwege de hoge gas- en elektriciteitskosten beslisten heel wat telers deze winter niet te produceren, wegens gewoonweg niet rendabel. Daardoor zijn er hier vooral minder tomaten, maar ook komkommers, paprika’s, ijsbergsla, aardbeien, en ga zo maar door.” De sector schat dat de Belgische serreteelt momenteel zelfs nog amper 20 procent van zijn normale productie draait.

Import

Gevolg: we zijn veel meer genoodzaakt verse groenten uit Spanje, Marokko, Portugal en Italië te importeren. Maar ook in Zuid-Europa en Noord-Afrika hadden ze hun problemen. Spanje en Marokko kenden de afgelopen weken grote koude met vorst, wat onder meer de tomaten trager deed groeien. Die kampten in beide aanvoerlanden bovendien met virusperikelen, waardoor de opbrengst eveneens terugviel. “De koude ginds had ook invloed op de teelt in volle grond, met ook minder en veel later beschikbare bloemkolen, broccoli, spinazie, ...”, aldus Nicolaï, zelf ook zaakvoerder van een groot Limburgs import- en exportbedrijf in groenten en fruit.

Tot echte tekorten en lege rekken zoals in het Verenigd Koninkrijk hebben de moeilijkheden wel nog niet geleid. Tenzij dus voor paprika’s bij Delhaize. “De gele en rode paprika’s zijn bij ons tijdelijk niet beschikbaar, wegens te duur in aankoop”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van de warenhuisketen. “De groene zijn er wel. Maar de gele en rode (die meer gerijpt zijn dan de groene, red.) vragen bij de teelt veel meer licht en warmte, waardoor de aankoopprijs momenteel te hoog is. Rekenen we die door aan de klant, dan laat die ze gewoon liggen.”

Ook bij Colruyt is het naar eigen zeggen af en toe wat puzzelen om importproduct vanuit het zuiden in de rekken te krijgen. “We zien momenteel een kleiner aanbod uit het zuiden, maar door langdurige samenwerkingen met onze leveranciers kunnen we ons blijven bevoorraden, ook al is dat dus soms een uitdaging”, zegt woordvoerder Eva Biltereyst.

“Maar geen lege rekken dus bij ons. Zo zijn we nooit zonder tomaten gevallen.” De aankoper Groenten bij Colruyt verzekert dat er overal van alles voldoende stock is, ook van de paprika’s, en de bloemkolen die u de afgelopen twee weken uitzonderlijk misschien eens een dagje niet in het rek vond.

Beeld BELGA

Maal vier

Feit is wel dat de groothandelsprijzen van alle serreteelten door hogere productie- en transportkosten en een kleinere aanvoer ongeziene pieken maken. Groothandelaar Nicolaï spreekt van aankoopprijzen van maal vier, of zelfs maal vijf.

Toch zagen we die enorme prijsstijgingen niet echt in de supermarkt. Verse groenten en fruit waren in januari gemiddeld 14,8 procent duurder dan een jaar eerder, zo blijkt uit de inflatiegegevens van Statbel. Bij enkele serreteelten is wel een veel grotere prijsstijging te zien. Dezelfde tomaten die we precies een jaar geleden bij Collect&Go in Antwerpen nog 1,78 euro de kilo betaalden, kosten daar vandaag 2,69 euro. Een plus van 51 procent. De courgettes gingen van 1,69 naar 2,49 euro (+47 procent). Ook voor komkommers (+38 procent) en bladspinazie (+20 procent) betalen we vandaag merkelijk meer.

Maar dus nergens winkelprijzen van maal vier. “Zowel wij, importeurs/groothandels, als de warenhuizen fungeren als stootkussen en vangen zowel pieken als dalen op, waardoor die hoge prijzen zich niet helemaal in de winkel vertalen”, legt Nicolaï uit. “Je kan nu eenmaal geen bloemkool aan 8 euro in de rekken leggen, wel aan 2,40 euro. De sector vangt de enorme prijsschok op, omdat ze weet dat dit een tijdelijk fenomeen is.”

Colruyt stelt dat de aankoopprijs van zijn producten steeds losstaat van de verkoopprijs in de winkel. “De aankoopprijs onderhandelen we met onze leveranciers, de verkoopprijs wordt bepaald door de markt.” Het is met andere woorden eerder de concurrentie tussen de retailers die de prijs van de tomaat of bloemkool in uw winkelkar bepaalt dan de productiekost ervan.

Beterschap in zicht

Groentehandelaars en retailers spreken van een vervelende situatie, maar verwachten wel snel beterschap. “Nu het weer daar is verbeterd, zou de aanvoer vanuit Spanje zich binnen een tweetal weken moeten normaliseren”, zegt Nicolaï. “En vanaf april komt ook de oogst van de Belgische productie opnieuw op gang.” De lokaal geteelde komkommers worden volgens Biltereyst van Colruyt ondertussen alweer vermarkt. “Ook de aubergines en paprika’s komen eraan. Voor bloemkool en broccoli herstelt het Spaanse aanbod zich na de schaarste.”

Voor fruit is de situatie trouwens helemaal anders: appelen, peren en ook citrusvruchten worden voor langere tijd gekoeld gestockeerd. “Die producten worden daardoor veel minder geraakt”, aldus groothandelaar Nicolaï.

Die meent wel dat de consument moet beseffen dat dit geen eenmalig fenomeen is. “We gaan volgens mij, na een periode van 70 jaar van permanente overvloed, meer en meer naar structurele tekorten. Er zijn steeds minder landbouwbedrijven, een groter en strenger gereglementeerd ecologisch kader en ook het klimaat werkt almaar vaker tegen.”