Geen onderdak, geen elektriciteit en geen drinkwater, maar toch is dit Schotse eiland een hit bij kopers

Het eiland is verschrikkelijk moeilijk te bereiken en het verblijf is zo mogelijk nog uitdagender. Barlocco Island is alleen maar bereikbaar met de boot en bij laagtij kan je je aan de oversteek wagen via een rotsweg met een terreinwagen of te voet. Het eiland ligt op zo’n 9 kilometer van het dichtstbijzijnde dorp Gatehouse on Fleet, waar net geen duizend mensen wonen.

Op het eiland is er geen enkele vorm van comfortabel leven: geen onderdak, elektriciteit of drinkwater. Al is er, wanneer het voldoende geregend heeft, wel regenwater uit een vijver voor vee of de dieren in het wild. Het lijkt er ook niet op dat de aanstaande eigenaar van het eiland snel een woning mag bouwen. Het eiland is namelijk een gebied van Special Scientific Interest. Een benaming die de Schotse overheid geeft aan gebieden die van belang zijn voor specifieke soorten fauna en flora. “Dat zal de mogelijkheden om een vergunning te krijgen voor een permanente woning aanzienlijk beperken”, geeft makelaar David Corrie toe in een e-mail aan The New York Times. “De enige mogelijkheid om op het eiland te verblijven, voor welke periode dan ook, is een offgrid oplossing zoeken, zoals zonne-energie.”

Toch verbaast het de makelaar, die al heel zijn leven in de omgeving woont, geenszins dat er zoveel gegadigden zijn voor Barlocco Island. Want dat bevindt zich in een geweldige omgeving voor wie van natuur houdt. “Hoewel dit deel van Schotland vaak over het hoofd gezien wordt, heeft het een aantal van de mooiste uitzichten te bieden, samen met een lange kustlijn en uitgestrekte bossen - en er wonen hier nauwelijks mensen.”

Ook artistieke zielen moeten zich hier volgens Corrie thuisvoelen. “De op het zuiden gerichte kustlijn is al eeuwenlang befaamd als een plaats van unieke landschappen en natuurlijk licht. Die eigenschappen lokten in de 19de en 20ste eeuw talrijke artiesten naar hier.”

Er zijn al zo’n vijftigtal geïnteresseerden, voornamelijk uit Groot-Brittannië, maar ook uit Italië, Duitsland, Noorwegen en zelfs de Verenigde Staten. Zij willen maar al te graag dit stukje natuur kopen.

Het is niet ongewoon dat Schotse eilanden te koop staan. Twee jaar geleden zocht ook het kleine eiland Càrn Deas een nieuwe eigenaar. Wie liever eens voor een beperkte tijd proeft van het eilandleven, kan dan weer het privé-eiland Ronay in het noordwesten van Schotland afhuren.

