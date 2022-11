Geen matchen met regenboogband in Qatar: waarom krabbelen landen terug?

Waarover gaat het?

De aanvoerdersband in regenboogkleuren is een initiatief van de Nederlandse voetbalbond. Met die OneLove-campagne willen de Nederlanders tonen dat ze openstaan voor inclusie, diversiteit en steun voor de LGBTQ+-gemeenschap. Laat dat nu net een moeilijke boodschap zijn in gastland Qatar, waar mensenrechten worden geschonden en de LGBTG+-gemeenschap wordt gediscrimineerd. Met de regenboogband willen de aanvoerders dus een statement maken.

Meerdere landen sloten zich bij de campagne aan. België, maar ook Engeland en Wales, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Denemarken. Ook Zweden en Noorwegen steunen de actie tijdens interlands, maar zijn niet geselecteerd voor dit wereldkampioenschap.

“Door al met tien landen dezelfde aanvoerdersband te dragen, geven we alvast een sterk signaal van solidariteit”, zei aanvoerder Eden Hazard in september. “We kunnen alleen maar hopen dat in de komende weken nog meer landen ons voorbeeld zullen volgen.”

Dat is anders uitgedraaid.

Waarom is dat een probleem?

De FIFA hulde zich lang in stilzwijgen over de campagne. De organisatie wil gastland Qatar te vriend houden en om het initiatief te omzeilen, kondigde de FIFA dit weekend een alternatieve armband aan voor de aanvoerders. Die zou oorspronkelijk vanaf de kwartfinales kunnen worden gedragen, maar is nu vanaf de eerste groepswedstrijd al beschikbaar.

Eerder had de FIFA de deelnemers al opgeroepen om het voetbal centraal te stellen in Qatar en niet mee te gaan in “ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan”.

De Duitse krant Bild meldde dit weekend dat aanvoerders die tijdens het WK toch de band in regenboogkleuren dragen, een sanctie zouden krijgen. Aanvoerders zouden bij aanvang van de wedstrijd meteen een gele kaart kunnen krijgen vanwege het uitdragen van een politieke boodschap.

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International toont de FIFA met deze beslissing dat ze alle voeling met de 21ste eeuw heeft verloren. “De FIFA trekt zich niks aan van maatschappelijke debatten en kritiek op het WK. Het is ondenkbaar.”

Hoe reageren de deelnemende landen hierop?

Na de berichtgeving over mogelijke sancties van de FIFA kondigden Duitsland en Engeland eerst aan met veel plezier de boetes te betalen voor het dragen van de regenboogband. Maar Frankrijk was het eerste land dat vrijdag al terugkrabbelde. “We zijn te gast in een land waar we hun regels moeten respecteren”, aldus de Franse voetbalbond.

“Ik weet dat de Engelse bond op dit moment met de FIFA praat en ik ben er zeker van dat er maandag een beslissing zal zijn”, zei de Engelse aanvoerder Harry Kane zondag nog. “Ik denk dat we duidelijk hebben gemaakt dat we de band willen dragen.”

De Duitse kapitein Manuel Neuer had aangegeven dat hij wel voet bij stuk wilde houden, maar dat de voetbalbond had aangedrongen toch een andere band te kiezen.

Eerder vandaag was het dus uitkijken naar wat de aanvoerders van Engeland en Nederland zouden doen bij hun eerste wedstrijden deze middag.

Bij Nederland klonk de eerste twijfeling: “Ik speel niet graag met een gele kaart op zak en helemaal niet als we het kunnen voorkomen”, aldus Virgil van Dijk, die vandaag de regenboogband wilde dragen tijdens de wedstrijd tegen Senegal. Deze voormiddag kwam vanuit de Nederlandse voetbalbond de mededeling dat Van Dijk niet met de band het terrein zou betreden.

Kort daarna volgde een gemeenschappelijk statement van Engeland, Wales, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Nederland en België waarin de landen aangaven af te zien van het dragen van de regenboogband.

“We zijn zeer gefrustreerd door de beslissing van de FIFA, maar we kunnen onze spelers niet in posities brengen waarin ze sportieve sancties kunnen krijgen”, zo schrijven de bonden. “Dus daarom hebben we hen gevraagd om niet met de OneLove-kapiteinsband te spelen op het WK. We waren bereid om boetes te betalen, maar we willen onze spelers niet het risico laten lopen dat ze een kaart krijgen of zelfs het veld moeten verlaten.”

En België?

Tijdens de vriendschappelijke oefenwedstrijd tegen Egypte vrijdag droeg Eden Hazard als aanvoerder van de Rode Duivels de regenboogband nog om de arm. Die match vond plaats in Koeweit, maar Hazard was ook van plan om met de band te spelen op de WK-wedstrijden in Qatar.

Maar dat zal niet het geval zijn. Ook de Rode Duivels sluiten zich aan bij de gezamenlijke mededeling en zwichten voor mogelijke sancties van de FIFA. Eden Hazard zal tijdens de eerste wedstrijd woensdag tegen Canada dus geen regenboogband dragen.