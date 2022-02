Geen maskers, geen coronapas: naar deze Europese landen kan u weer vlot op reis

Nu steeds meer landen de coronamaatregelen versoepelen of opheffen, kan u ook steeds vlotter op reis. Hoe is de situatie in de rest van Europa, en wat moet u weten voor u op vakantie vertrekt?

Denemarken

Net als afgelopen zomer is Denemarken een van de eerste Europese landen die versoepelingen doorvoeren. Sinds 1 februari is de coronapas er geschrapt, kan het mondmasker in winkels en het openbaar vervoer af en zijn de sluitingstijden voor de horeca als vanouds. Ook de nachtclubs zijn weer open.

Wat meespeelt in de snelle Deense versoepelingen is dat de Deense regering alleen maatregelen mag nemen als het virus als ‘maatschappijbedreigend’ wordt gezien. Deze classificatie is tijdelijk en het parlement moet deze telkens opnieuw bekrachtigen. De huidige termijn liep op 5 februari af en onder de volksvertegenwoordigers bleek onvoldoende steun te zijn voor verlenging.

Hoe zit het met reizen?

Voor wie volledig gevaccineerd of genezen is van covid gelden geen beperkingen meer. Wie niet (volledig) gevaccineerd is, moet binnen de 24 uur na aankomst een test afleggen.

Noorwegen

Noorwegen besliste op 2 februari om met onmiddellijke ingang nagenoeg alle coronabeperkingen op te heffen. Thuiswerken is niet langer verplicht en restaurants mogen na 23 uur weer alcohol schenken. Huishoudens mogen opnieuw meer dan tien mensen ontvangen. Het advies blijft wel om minstens een meter afstand van anderen te houden en mondmaskers te dragen op drukke plekken.

En wat met reizen?

Volledig gevaccineerde reizigers zullen ook geen coronatest meer moeten afleggen om het land binnen te komen. Wie niet (volledig) gevaccineerd is, moet dat wel.

Zweden

Na Denemarken en Noorwegen heeft ook Zweden bijna alle coronamaatregelen vaarwel gezegd. Sinds 9 februari zijn er geen beperkingen meer op de openingsuren voor restaurants en cafés. Ook moet u zich niet meer houden aan social distancing. Er blijven alleen nog maatregelen in ziekenhuizen en woon-zorgcentra om zwakkeren te beschermen.

Kan u vlot naar Zweden reizen?

Goed nieuws voor reizigers naar Zweden: EU-burgers moeten bij aankomst niet meer bewijzen dat ze gevaccineerd zijn, negatief getest zijn of genezen zijn van Covid-19. Zweden beveelt wel aan dat iedereen ouder dan 12 jaar zich tegen covid laat vaccineren.

Finland

Nog in Scandinavië gaat Finland tegen 1 maart zo goed als alle coronamaatregelen afschaffen. Het dragen van een mondmasker en het bewaren van sociale afstand blijft wel aangeraden.

Vanaf 14 februari zijn er al geen beperkingen meer op de bezoekersaantallen bij culturele en sportieve evenementen.

Wat met reizen?

Finland raadt alle reizigers aan om zich te laten testen voor vertrek. Voor EU-burgers gelden verder geen beperkingen.

Beeld Getty Images/Westend61

Ierland

Nog voor de Scandinavische landen versoepelde Ierland op zaterdag 22 januari al het gros van de coronamaatregelen. In Ierland moeten mondmaskers alleen nog aan in winkels en op het openbaar vervoer, en dat nog zeker tot eind februari.

Wat moet u weten voor u naar Ierland gaat?

De coronapas is alleen nog nodig voor wie internationaal wil reizen. Voor wie volledig gevaccineerd of hersteld is, volstaat die pas. Wie niet (volledig) gevaccineerd is, moet bij aankomst een negatieve coronatest kunnen voorleggen die maximaal 72 uur oud is.

Verenigd Koninkrijk

Mondmaskers, telewerk en de coronapas zijn al eerder nagenoeg volledig opgeheven. Mondmaskers zijn enkel nog verplicht in ziekenhuizen en woon-zorgcentra, en op het openbaar vervoer. Uw coronapas moet u enkel nog in nachtclubs laten zien. Premier Boris Johnson heeft aangekondigd dat hij tegen het einde van februari ook de resterende coronamaatregelen wil opheffen.

Hoe zit het met reizen naar het Verenigd Koninkrijk?

Vanaf vrijdag 11 februari om 4 uur ‘s ochtends veranderen de regels voor wie naar het Verenigd Koninkrijk wil reizen. Voor wie volledig gevaccineerd is (dat wil zeggen: minstens 14 dagen voor aankomst heeft u uw boosterprik gekregen), is er geen PCR-test of quarantaine meer nodig. Een citytrip naar Londen wordt dus weer wat eenvoudiger. Het enige wat u nog moet doen is een Passenger Locator Form invullen voor uw vertrek naar het Verenigd Koninkrijk.

Ook voor reizigers die niet of niet volledig gevaccineerd zijn, veranderen de regels. Zo hoeven zij vanaf vrijdag geen tien dagen meer in verplichte quarantaine na aankomst in het Verenigd Koninkrijk. Wel moeten niet- of onvoldoende gevaccineerden nog steeds in eigen land een PCR-test afleggen in de laatste 72 uur voor vertrek én een bijkomende PCR-test binnen 48 uur na aankomst in het Verenigd Koninkrijk. Die test in het Verenigd Koninkrijk moet u bovendien al hebben vastgelegd én betaald voor u vertrekt.

Nederland

Nederland is nog een pak strenger dan bovenstaande landen. Een coronapas is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in onder meer horeca, theaters en concertzalen, musea, binnensportlocaties, bioscopen, dierentuinen, pretparken, sauna’s en casino’s. Een mondmaskerplicht vanaf 13 jaar geldt in en rond het openbaar vervoer en in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, bioscopen en de horeca.

Evenementen zonder vaste zitplaats, zoals festivals, zijn nog niet toegestaan. Grote evenementen met meer dan 1.250 bezoekers met vaste zitplaats, zijn alleen buiten toegestaan. Nachtclubs blijven voorlopig dus gesloten.

Wat als u naar Nederland wil?

Alle reizigers vanaf 12 jaar dienen een coronapas te tonen als ze Nederland binnenkomen. U moet dus volledig gevaccineerd of hersteld zijn, of een negatieve test kunnen voorleggen. Reizigers uit België hoeven niet in quarantaine na aankomst in Nederland.

Frankrijk

Het dragen van een mondmasker is verplicht in gesloten publiek toegankelijke ruimtes. Sinds 2 februari is het dragen van een mondmasker buiten niet meer verplicht.

U moet een vaccinatiepas kunnen voorleggen in de horeca, in bioscopen, theaters en musea, en in warenhuizen en winkelcentra. Dat betekent dat u ofwel volledig gevaccineerd moet zijn, ofwel een herstelbewijs hebt van maximaal zes maanden oud. Een negatieve test volstaat dus niet meer, behalve voor de toegang tot gezondheidsvoorzieningen en -diensten. Vanaf 15 februari heeft iedereen die ouder is dan 18 jaar een boosterprik nodig als er al meer dan vier maanden verstreken zijn sinds de vorige prik.

Waar moet u op letten wanneer u naar Frankrijk reist?

Voor reizen geldt een uitzondering op de vaccinatiepas. U kan Frankrijk dus nog altijd in met een negatief testbewijs. Al zijn er, zoals we hierboven aangaven, weinig activiteiten mogelijk voor wie niet gevaccineerd is.

Oostenrijk

Sinds 8 januari moet iedereen vanaf 12 jaar een 2G-certificaat voorleggen worden bij het betreden van publieke ruimtes (kabelliften, bioscopen, concertzalen, horeca,…) Dat betekent dat ze moeten kunnen bewijzen dat ze volledig gevaccineerd zijn, of hersteld van covid. Restaurants en cafés moeten sluiten om 22 uur.

Buiten moet een FFP-2-masker gedragen worden wanneer een minimale afstand van 2 meter niet kan worden gegarandeerd.

Hoe reist u naar Oostenrijk?

Alle reizigers vanaf 12 jaar die Oostenrijk binnenkomen zijn onderworpen aan de ‘2G+’-regel. Bovenop een vaccinatie- of herstelcertificaat, houdt dat ook nog een bewijs van boosterprik of een negatieve PCR-test van maximaal 72 uur oud in.