‘Geen loonsverhoging voor mij, wel voor het management’: drie actievoerders over waarom ze vandaag staken

De openbare sector voert woensdag actie tegen de ‘algemene malaise’ in de sector. Van het spoor, het onderwijs tot de VRT. Allemaal hebben ze hun redenen om op de barricaden te staan. Sommigen voor het eerst.

Waar mogen we hinder verwachten? * Openbaar vervoer: De grootste hinder wordt verwacht bij de NMBS. Daar zal naar schatting maar een kwart van de treinen rijden. In de provincies Namen, Luik en Luxemburg zullen er helemaal geen treinen rijden. Ook De Lijn en de MIVB lieten al weten dat hun dienstregeling ‘ernstig verstoord’ zal zijn. * Onderwijs: De acties zullen vooral voelbaar zijn in de steden, waar het GO! en de OVSG (Onderwijs Steden en Gemeenten) sterk staan. Zeker in Antwerpen en Leuven gaan scholen gedeeltelijk of helemaal dicht. * VRT: De serie Thuis wordt niet uitgezonden en deJournaals zullen ingekort worden tot 10 minuten. Op de radio zal vooral muziek te horen zijn. * Ook bij een aantal OCMW’s, gemeentelijke administratieve diensten en gevangenissen kan de normale dienstverlening verstoord zijn.

Karsten De Vilder, monteur bij de nieuwsdienst van de VRT: ‘Geen loonsverhoging voor mij, wel voor het management’

“Ik heb het eerlijk gezegd niet zo voor staken. Dat is iets wat je maar moet doen als het echt noodzakelijk is. En dat is het nu, vind ik. De druppel was voor mij toen ik hoorde dat we een loonsverhoging niet kregen omdat er moest worden bezuinigd . Het management kreeg die verhoging wel nog. Toen heb ik besloten dat ik wilde staken.

“Maar dat is natuurlijk maar een symptoom van wat er fout loopt en dat is het afbraakbeleid bij de VRT. Er is bij het personeel ook een groot gebrek aan vertrouwen. Eerst belooft men dat er niemand ontslagen zal worden, nadien komt het bericht dat er tweehonderd banen verdwijnen. Ik werk op de nieuwsdienst, daarvan wordt gezegd dat die gespaard zal blijven. Maar kunnen we dat geloven? Als men een kroonjuweel als Thuis verkoopt, dan staan volgens mij alle banen op de tocht.

“Die besparingslogica verandert veel. Je merkt het nu al op de werkvloer: bepaalde jobs worden niet meer ingevuld, er komen meer zelfstandigen, bepaalde montages worden uitbesteed aan privébedrijven. Verschillende diensten worden ook tegen elkaar uitgespeeld. Sommigen wanen zich safe, waardoor ze hun nek niet meer uitsteken. Dat is allemaal bedrijfsdenken, niet meer denken vanuit de publieke omroep. En dat vind ik jammer, want een publieke omroep als de VRT is van grote waarde.

“Sommige doelen kun je niet omzetten in geld. Ik hoorde ooit zeggen dat je als maatschappij voor elke euro die in de VRT wordt gestopt er twee terugkrijgt. Ik geloof daar sterk in. Alleen wordt dat in deze neoliberale tijden niet meer belangrijk geacht.

“Ik zag onlangs een medewerker van Thuis, een Hongaar. Hij vertelde hoe het in zijn thuisland ook begon met de ontmanteling van de openbare sector. Ondertussen is het land een halve dictatuur geworden waar democratie niet veel meer voorstelt. Is dat dan waar we hier naartoe willen?”

Souaâd Ammar, kleuterjuf: ‘In zorg en onderwijs moet je toch juist investeren?’

“Ik sta al 23 jaar voor de klas. Ik haal veel voldoening uit wat ik bereik met de kinderen. Maar de laatste jaren heb ik meer frustraties en wordt het moeilijker om de job graag te blijven en te kunnen doen. Alles draait om besparingen. Maar in de zorg en in het onderwijs zou je toch juist moeten investeren? Anders zullen de kinderen en de maatschappij daar later de dupe van zijn.

“Ik merk veel armoede op school. Vooral in de brooddozen, kinderen die geen fruit of koekje bijhebben. Hoe kunnen zij zich dan concentreren en hoe kunnen wij dan lesgeven? Als kleuterjuf betaal ik ook zelf voor veel materiaal voor mijn klas. Daardoor moet ik soms zelf nadenken of ik wel zal rondkomen. Veel leerkrachten staan achter de staking, maar doen zelf niet mee omdat ze financieel geen dag werk kunnen missen.

“De werkdruk neemt alleen maar toe. Als een leerkracht ziek is, is er geen vervanging. Soms zelfs maanden niet. Dan moeten de overige leerkrachten extra toezicht houden. En als er vervanging komt, is de kwaliteit van de leerkracht ook sterk minder.

“Door de digitalisering moeten we ook steeds meer secretariaatswerk opnemen. Vroeger gaf je een factuur gewoon aan het secretariaat, nu moet dat via een ingewikkeld portaal. Onze kerntaak, lesgeven, valt volledig weg.”

Frank*, treinbegeleider NMBS: ‘Er is een groot gebrek aan respect voor overheidspersoneel’

“Ik moet het al een hele dag uitleggen aan de treinreizigers: waarom we nu alwéér staken. Want zij zijn hier de dupe van, zij geraken moeilijk op hun werk. Dan leg ik het uit. Hoe zou u zich voelen, mocht u nooit zeker zijn dat een goedgekeurde vakantiedag ook echt kan worden opgenomen? Soms krijgen we de avond op voorhand te horen dat de vakantie geannuleerd wordt. Soms wordt verlof dat al lang vastligt toch nog ingetrokken.

“Die malaise met vakantiedagen komt door het grote personeelstekort bij de spoorwegen. En dat komt dan weer doordat er te weinig geïnvesteerd wordt in het openbaar vervoer. Maar voor mij is het achterliggende probleem vooral dat er een groot gebrek aan respect is voor overheidspersoneel in het algemeen. Ambtenaren zijn sowieso luiaards, in de ogen van velen. Ze werken nauwelijks en daarbovenop doen ze niet anders dan staken. Maar als je alles goed aan de mensen uitlegt, het liefst met een voorbeeld, dan begrijpen de meesten het wel.

“Ik werk al tien jaar bij de spoorwegen en heb al aan elke actie meegedaan. Ja, je zou kunnen zeggen dat staken niet helpt, aangezien we het telkens opnieuw moeten doen. Maar het lijkt mij vooral belangrijk om de boodschap te blijven brengen.”

* Frank is een schuilnaam, zijn echte naam is bekend bij de redactie.