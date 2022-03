Geen Italië op WK Voetbal in Qatar: Europees kampioen verliest pijnlijk van Noord-Macedonië

Het is de tweede keer op rij dat Italië ontbreekt op het WK. In 2018 miste de viervoudig wereldkampioen het WK toen de ploeg in de play-offs werd uitgeschakeld door Zweden. Italië was in de kwalificatiegroep als tweede geëindigd achter Zwitserland. Afgelopen zomer werden de Italianen nog Europees kampioen op het Euro 2020 dat een jaar later werd gespeeld vanwege de coronapandemie.

In Palermo kon de Europees kampioen van bondscoach Roberto Mancini maar niet tot scoren komen. De grootste kans was er in de eerste helft voor Domenico Berardi die na een blunder van doelman Stole Dimitrievski bij het uitschieten kon aanleggen. Maar de keeper was net op tijd terug om redding te brengen.

Ook in de tweede helft lukte het de Italianen niet om de kansen te benutten. In blessuretijd maakte Aleksandar Trajkovski met een van de weinige schoten op doel van de bezoekers het drama compleet voor de Italianen. Doelman Gianluigi Donnarumma kon het schot niet keren. Een laatste kans om nog gelijk te komen voor de Italianen ging net naast.

Andere uitslagen

Portugal zette in Porto vanaf het begin druk om de Turken snel op achterstand te zetten. Dat leverde heel veel kansen op. Otavio opende in de 15e minuut de score. Berkan Kutlu kreeg kort daarna nog een grote kans op de gelijkmaker, maar daarna dicteerde Portugal de wedstrijd. Diogo Jota kopte uit een pass van Otavio nog voor de rust de 2-0 binnen. In de tweede helft bracht Burak Yilmaz na een goed steekballetje de spanning terug.

Turkije kreeg in de slotfase een strafschop. Verdediger José Fonte tikte in het zestienmetergebied tegen de voet van invaller Enes Ünal aan die vervolgens naar de grond ging. Na het zien van de beelden wees scheidsrechter Daniel Siebert naar de stip. Yilmaz schoot echter hoog over. Invaller Matheus Nunes maakte er in de extra tijd 3-1 van.

Wales versloeg Oostenrijk met 2-1 en Zweden wist Tsjechië te verschalken met 1-0 in de verlenging.

Samenstelling finales:

Wales - Schotland of Oekraïne

Polen - Zweden

Portugal - Noord-Macedonië