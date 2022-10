Geen hiv meer tegen 2030? ‘Een kleine pool van mensen blijft ervoor zorgen dat er nieuwe besmettingen gebeuren’

Tegen 2030 geen nieuwe besmettingen met hiv meer: dat is de scherpe doelstelling die het Verenigd Koninkrijk vooropstelt. Volgens infectioloog Linos Vandekerckhove (UGent/HIV Cure Research Center) zijn zulke scherpe doelen nodig, ook bij ons. ‘Dat is ook een middel om politici aan te sporen.’

Vanwaar komt deze doelstelling uit het Verenigd Koninkrijk?

“Wat wellicht meespeelt, is dat er momenteel een tweejaarlijks congres rond hiv-bestrijding loopt in Glasgow. Maar inhoudelijk sluit ze eigenlijk aan op wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al een tijdje zegt. Die hanteerde jarenlang de 90-90-90-doelstelling. In de zomer van 2021 trok de WHO dat op naar 95-95-95.

“Wat bedoelen ze daarmee? Stel dat er in een bepaalde stad honderd mensen seropositief zijn, dan wil de WHO dat we dat van minstens 95 van hen weten. Van die mensen moet minstens 95 procent een therapie volgen. En van die groep moet dan weer eens bij minstens 95 procent het virus volledig onderdrukt zijn dankzij die therapie.”

Waarom is dat laatste zo belangrijk?

“Omdat we weten dat hoe meer mensen therapie volgen, hoe minder virus er in omloop is in de hele gemeenschap. Bij wie de therapie goed opvolgt, wordt het virus onderdrukt tot een waarde die we niet meer kunnen meten. Deze personen kunnen het virus ook niet meer doorgeven.

“Als we dat bij elke seropositieve zouden bereiken, vinden er in theorie geen nieuwe infecties meer plaats. Door zo’n doel voorop te stellen en uit te spreken, wil men in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe mijlpaal installeren. Het is niet enkel een doel om naartoe te werken, het is ook een middel. Zo kunnen we politici aansporen om plannen te maken. Daarom zijn zulke doelstellingen - liefst zo scherp mogelijk - belangrijk.”

Heeft België zo’n scherpe doelstelling?

“Wij volgen de WHO-doelstelling die vorige zomer dus aangescherpt werd. Op 1 december van dit jaar, Wereldaidsdag, zullen we zien of we die doelstelling gehaald hebben. We doen het in België zeker niet slecht: we zitten sowieso rond de ‘95-95-95'-cijfers die de WHO naar voor schuift. Om een idee te geven: in 2014 hadden we ongeveer 1.250 nieuwe hiv-besmettingen. Dat aantal is in 2020 ongeveer gehalveerd tot zo’n 680 of 700 transmissies.

“Kortom, onze aanpak werkt. De basisgedachte is om mensen zo snel mogelijk na hun diagnose te behandelen in een hiv-referentiecentrum, vaak binnen de week. Vroeger was de filosofie dat we een behandeling pas konden starten als mensen daar zelf klaar voor waren. Toen was dat ook gewoon moeilijker: mensen met hiv moesten levenslang elke dag vijf pillen nemen. Ze moesten dan bijvoorbeeld ervoor zorgen dat er op hun werk een koelkast aanwezig was om die te bewaren. Dat is veel simpeler geworden. Mensen met hiv moeten nu levenslang dagelijks een pil nemen.

“Toch merken we dat het moeilijk is dat getal van nieuwe besmettingen naar nul te krijgen. We blijven nog altijd een kleine pool van mensen behouden die ervoor zorgen dat er nieuwe besmettingen gebeuren.”

Hoe zit het eigenlijk wereldwijd met de strijd tegen hiv en aids?

“Globaal zijn er ongeveer 37 à 38 miljoen mensen hiv-positief. Van hen volgen 25 miljoen mensen een therapie. Dat betekent dus ook dat er nog altijd zo’n 13 miljoen mensen zijn die geen toegang tot medicijnen hebben. Besef dat goed: geen toegang tot therapie is bij hiv een doodvonnis. Bij die mensen valt het gezin uit elkaar en ze blijven voor transmissie zorgen.

“Dat is de elephant in the room: je kan in het Verenigd Koninkrijk of België wel zeggen dat we het aantal nieuwe hiv-besmettingen naar nul willen brengen door iedereen te behandelen. Maar wat met mensen die bijvoorbeeld op reis gaan naar Kenia en daar hiv oplopen? Corona heeft ons getoond dat we in een erg verbonden wereld leven. Daarom dat we van de strijd tegen hiv een mondiale inspanning moeten blijven maken. Anders raken we altijd in de problemen.”