‘Geen fascisten in onze stad’: lezing Filip Dewinter aan UGent overstemd door betogers

Aanwezigen die elkaar met yoghurt bekogelen en twaalf arrestaties. Dat is de balans van de doortocht van Filip Dewinter (Vlaams Belang) aan de Gentse universiteit. Hij stelde er zijn boek ‘Omvolking’ voor. En dat zorgde voor behoorlijk wat spanning.

Onder het toeziend oog van een tiental politieagenten klonk de leuze ‘geen fascisten in onze stad’ door de bomvolle aula op het tweede verdiep van de faculteit Rechten van de UGent. De betogers van verschillende antifascistische en linkse bewegingen overstemden zo het eerste deel van de lezing van Vlaams Belang-politicus Filip Dewinter. “Ik heb een microfoon, ik heb water, ik kan het lang volhouden”, reageerde die. De politicus probeerde zijn lezing gewoon door te zetten, maar moest zijn betoog meermaals onderbreken. Ongeveer een halfuur na het begin van de lezing, leidde de politie een actievoerder de aula uit.

“Waarom mag dit boek niet besproken of gelezen worden?”, zei Dewinter. “Omdat wat erin staat, een andere waarheid is dan de politiek correcte waarheid. Omdat het niet in overeenstemming is met de mainstream media en de traditionele politici die menen dat er geen probleem is met migratie.” Dewinter doet momenteel verschillende zalen in Vlaanderen aan om zijn boek Omvolking voor te stellen. Aanhangers van die theorie geloven dat immigranten de Westerse beschaving en bevolking proberen uit te roeien.

Ook eerdere lezingen van Dewinter in onder andere Antwerpen en Kessel-Lo mondden al uit in protest. In Kessel-Lo moest de politie even ingrijpen toen het tot fysieke aanvallen kwam tussen Dewinter en actievoerders. Op voorhand vroegen verschillende UGent-academici, studenten en mensen uit de socio-culturele sector aan rector Rik Van De Walle om de lezing niet te laten doorgaan. Die beriep zich op de vrijheid van meningsuiting, maar verplaatste de lezing wel op aanraden van de politie van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Blandijnberg naar de de faculteit Rechten.

Vliegende yoghurt

Onder de slogan ‘Geen haat en racisme aan de UGent!’ was er een vreedzame protestmars eerder op de avond. Die startte aan de faculteit Letteren en Wijsbergeerte op de Blandijnberg en eindigde aan kunstencentrum Viernulvier, de vroegere Vooruit. Onder andere UGent-historicus Bruno De Wever en filosoof Dirk Verhofstadt spraken daar een volle zaal toe. Op de betoging zelf zouden volgens de politie zo’n 650 mensen aanwezig geweest zijn. “We betogen niet alleen tegen de lezing zelf, maar ook voor de normalisering van extreemrechts en racisme in de samenleving in het algemeen”, vertelt organisator Igor Willems (Comac).

Lees ook Opinie. Na Jeff Hoeyberghs nu Filip Dewinter in de gebouwen van de UGent: hoe is het mogelijk?

Sommige antifascistische actievoerders wilden hun boodschap liever aan Dewinter zelf duidelijk maken. “Door een heel stuk verderop protest te voeren, verliest ons signaal aan kracht”, klinkt het bij het Antifascistisch Collectief Antwerpen, dat op sociale media opriep te betogen aan de locatie van de lezing zelf. “Maar het is wel de bedoeling dat ze het rustig houden en afstand bewaren.”

De politie liet op voorhand weten “over heel de stad” aanwezig te zullen zijn. Aan de faculteit Rechten stonden al enkele uren voor de lezing een paar combi’s paraat. Toen het een halfuur voor de start tot geduw en getrek kwam in de gang van de faculteit, moest de politie voor de eerste keer ingrijpen. Er vielen in totaal twaalf arrestaties: negen voor het verstoren van de openbare orde en drie vanwege weigering tot identificatie. Even later vloog er ook yoghurt door de lucht. Uiteindelijk liet de politie en aanwezige UGent-security iedereen de zaal betreden, op voorwaarde dat het rustig bleef.

‘bloed-en-bodem-ideologie’

Praeses van KVHV Jens Hinderyckx liet op voorhand weten dat iedereen welkom was, “zolang de publieke orde niet verstoord werd.” Hij benadrukt wel dat “een uitnodiging niet betekent dat wij de mening van mijnheer Dewinter delen. We bieden hem enkel een platform, we zijn niet zijn woordvoerder of spreekbuis”. In een reactie op de protesten tijdens de lezing voegt hij daar later nog aan toe: “Wederom is duidelijk geworden dat vrijheid van meningsuiting geen vanzelfsprekendheid is. Wederom is duidelijk geworden dat de strijd voor het vrije woord elke dag gevoerd moet worden. KVHV-Gent gaat die strijd aan.”

Tijdens de vragenronde richtte ook UGent-filosoof Maarten Boudry zich tot Dewinter: “Als u echt een vertegenwoordiger was van onze beschaving, zou u weten dat die universalistisch is. Dat iedereen, ongeacht huidskleur, welkom is.” Hij noemde de theorie van Dewinter een “bloed-en-bodem-ideologie” die gelijk is aan het nazisme.