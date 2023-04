Geen extra geld voor kinderopvang: ‘Zo zie je hoe bezorgd de regering is over haar jongste burgers’

De Vlaamse regering oogst onbegrip met haar beslissing om geen extra geld aan de kinderopvang te besteden. Pas in september is er misschien meer mogelijk. ‘Gaan we dan de kinderopvang redden als alle crèches al dicht zijn?’

Minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) keerde vrijdag met lege handen terug van de begrotingscontrole door de Vlaamse regering. Vooraf had ze aangekondigd extra geld te zullen vragen om de crisis in de kinderopvang te milderen. Maar de regering besliste de vinger op de knip te houden. Een beslissing die bij experts, oppositie en ouders op onbegrip botst.

Waar gaat het over? In de Septemberverklaring had de Vlaamse regering 33 miljoen euro vrijgemaakt om 3.000 plaatsen in de kinderopvang beter te subsidiëren. Dat moest financiële zuurstof geven aan de slechtst gefinancierde crèches. Want als die de deuren sluiten, wordt het plaatstekort in de kinderopvang er alleen maar groter op. Door de extra subsidie zouden ook de lonen van het personeel verhogen. Op die manier wilde Crevits de uitstroom uit de crèches een halt toeroepen.

De sector vond dat een prima idee: uiteindelijk werden er voor meer dan 9.000 plaatsen subsidieaanvragen ingediend. Crevits had daarom aangekondigd extra middelen te zullen vragen om meer dan de voorziene 3.000 plaatsen te financieren. Maar dat geld kwam er dus niet. Pas in september herbekijkt de regering of er toch een extra inspanning mogelijk is.

Zoethoudertje

Michel Vandenbroeck, hoofddocent gezinspedagogiek aan de UGent, reageert ontstemd. “Gaan we dan de kinderopvang redden als alle crèches al dicht zijn? Er is geen tijd meer om te zeggen: we zien volgend jaar wel of er geld is.”

Vandenbroeck wijst erop dat de extra subsidies al een zoethoudertje waren. “Iedereen had in september verwacht dat de Vlaamse regering maatregelen zou nemen om het aantal kinderen per begeleider, de zogenaamde kindnorm, naar omlaag te krijgen. Dat is toch een van de grote problemen van de sector: mensen willen er niet meer werken omdat de werkdruk veel te hoog is. De regering heeft toen beslist om eerst de subsidies gelijk te trekken. Maar nu gaan we zelfs dat niet echt doen. Dan is er dus twee keer niets gebeurd.”

Crevits nuanceert. “Het lijkt nu alsof we voor het overige niets gaan doen, maar dat klopt niet. We gaan het geld toewijzen voor die 3.000 plaatsen, zoals al aangekondigd. En bij de volgende begrotingscontrole zullen we opnieuw extra geld vragen – om crèches beter te subsidiëren en om de kindnorm omlaag te halen.”

Om alle 9.000 plaatsen te financieren zou er jaarlijks nog eens 66 miljoen euro nodig zijn. En om de kindnorm te verlagen met één – bijvoorbeeld van acht naar zeven kinderen per begeleider – is jaarlijks ongeveer 100 miljoen euro nodig. Maar onder impuls van N-VA heeft de Vlaamse regering er een prioriteit van gemaakt om over enkele jaren een begroting in evenwicht te hebben. Daarom wordt er strikt op de centen gelet.

Keuze

Maar dan nog gaat het om keuzes die gemaakt worden, zegt Noëmi Willemen. Zij is lid van Crisiskabinet Kinderopvang, een collectief van boze ouders die iedere woensdag naar het Vlaams Parlement trekken om hun eisen kracht bij te zetten. “Het is niet dat er geen geld is om dit op te lossen, hè. Bij Oosterweel spreken we al over 5 miljard. Dit is geen natuurramp, maar een beleid: men kiest ervoor om niet te investeren in de kinderopvang.”

“Ik denk dat ze niet begrijpen hoe kwaad jonge ouders hiervan worden. Op een manier is de Vlaamse regering wel consistent, want we zien al langer het gebrek aan ambitie om de problemen in de opvang aan te pakken. De kindnorm in België is nu één op acht à negen – in Europees perspectief is dat een obsceniteit. Daarmee zie je hoe bezorgd de regering is over haar jongste burgers”, zegt Willemen.

Risico’s

Ook de oppositie in het Vlaams Parlement is woedend. Celia Groothedde (Groen) zwaait met cijfers van de Zorginspectie die tonen hoe belangrijk het personeelsprobleem in de kinderopvang is. Vier op de vijf gecontroleerde crèches waar er een probleem is met veiligheid of pedagogie, kampen met een personeelstekort of te veel kinderen per begeleider.

Hoe minder personeel, hoe meer risico’s: het is een open deur, maar het onderstreept voor Groothedde precies waarom de keuze van de Vlaamse regering onbegrijpelijk is. “De risico’s in de kinderopvang liggen vandaag al veel te hoog, laat staan dat mensen kwalitatieve kinderopvang in normale werkdruk kunnen geven – want dat zou onze baseline moeten zijn in plaats van kinderen gewoon heel te houden in de kinderopvang. We zitten vandaag al op een punt dat het een klus wordt om de sector stabiel te houden, laat staan dat we snel beterschap moeten verwachten.”

Het is een kwestie van kiezen waar je geld aan wilt geven, zegt Vandenbroeck. “De Vlaamse regering zegt dat ze het zich niet kan permitteren om meer geld uit te trekken. Maar het is net omgekeerd: kunnen we het ons wel permitteren om het níét te doen. Zonder kinderopvang kunnen mensen niet aan het werk – hoe wil Vlaanderen dan de werkzaamheidsgraad opkrikken? Het gaat ook om de toekomst van die kinderen. Als je daar niet goed voor zorgt, zie je de gevolgen straks in de kleuterscholen en lagere scholen. En de Vlaamse regering heeft nu al de mond vol van de onderwijscrisis.”