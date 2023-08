Geen enkel land heeft zoveel langdurig zieken als België: ‘Dit is een typisch Belgisch fenomeen’

“Het regeringsbeleid neemt maatregelen om de factuur van de sociale zekerheid niet te laten ontsporen. Maar door de kost van de langdurig zieken, wordt dat een nuloperatie”, zegt onderzoeker John Crombez.

Meer dan een half miljoen Belgen zit een lange tijd ziek thuis. Kanker, revalidatie na een ongeval, burn-outs, depressies: de redenen waarom ze voor lange tijd niet meer naar de werkvloer kunnen terugkeren, zijn heel uiteenlopend. De groep is dat ook: ze zijn in alle geledingen en sectoren terug te vinden - al vallen vrouwen, 50-plussers en werknemers uit de zorgsector of het onderwijs het vaakst voor lange tijd uit.

Eén vaststelling doet wel de ogen openen: de groep langdurig zieken is de laatste jaren gigantisch gegroeid. In 2008 waren ze nog met 250.000, maar op 15 jaar tijd is dat dus verdubbeld. En als er niet grondig ingegrepen wordt, waarschuwde het Planbureau, dan zou het aantal langdurig zieken tegen 2035 wel eens tegen de 600.000 kunnen aantikken.

Van alle inactieven - leefloners, vroeg gepensioneerden, bewuste huismannen- of vrouwen - zijn langdurig zieken de grootste groep. Op een moment dat regeringen 80 procent van de Belgen aan de slag wil krijgen, is er dus een steeds grotere groep die zou kunnen werken maar lange tijd uitvalt wegens ziekte. Een evolutie waar een jaarlijkse prijskaartje van bijna 11 miljard euro voor de sociale zekerheid aan vasthangt.

“Dit is een typisch Belgisch fenomeen. Geen enkel land heeft zó veel langdurig zieken”, zegt John Crombez - jawel, de ex-voorzitter van de socialisten, die nu als wetenschappelijk onderzoeker bij het UZ Gent probeert te achterhalen waarom ons land met zo veel ziekte-uitval te kampen heeft.

Strengere pensioenmaatregelen

De afgelopen 15 jaar waren er twee momenten dat het aantal langdurig zieken plots de lucht in schoot. Eind 2005 verstrengde de regering-Verhofstadt het brugpensioen. “Mensen die toen dachten dat ze binnenkort op pensioen zouden kunnen, zagen dat plots door hun neus geboord. Daarom lieten ze zich rond 2008 op arbeidsongeschiktheid zetten”, zegt Crombez. “Dat is een internationaal fenomeen: komen er strengere pensioenmaatregelen, dan vallen oude generaties uit wegens langdurige ziekte.”

Rond 2013-2014 zit het aantal langdurig zieken opnieuw in de lift. Ook toen nam de regering strengere pensioenmaatregelen, maar dit keer waren het niet alleen 50-plussers die arbeidsongeschikt werden. Steeds meer jonge vrouwen lieten zich sinds 2014 thuis schrijven wegens een burn-out, depressie of angststoornis. Een kleine 40 procent van alle arbeidsongeschikten zit thuis omwille van een psychische stoornis. Meer dan twee derde van wie lijdt aan een burn-out of depressie is een vrouw.

Sinds 2014 ondernemen ook meer jonge vrouwen een zelfmoordpoging. Waarom lijken jonge vrouwen daar het vatbaarst voor? En waarom lijkt 2014 - in heel de westerse wereld - een kantelpunt te zijn? Onderzoekers tasten voorlopig in het duister. “Sociale media worden vaak als reden aangehaald. Het zou de druk en prestatiedrang op veel mensen verhoogd hebben, wat voor een toename van angststoornissen gezorgd zou hebben. Maar het is niet de enige oorzaak”, zegt Crombez.

Hij is nog steeds op zoek naar een derde reden waarom België zo buitensporig meer langdurig zieken heeft dan andere Europese landen. Want met alleen de twee bovenstaande oorzaken zou België ongeveer 425.000 arbeidsongeschikten tellen - en niet het halve miljoen van vandaag. “Ik moet voorlopig het antwoord schuldig blijven. Maar het is nodig dat we die reden vinden, want anders kunnen we het beleid er niet op aanpassen.”

11 miljard euro

Niet alleen is het mentaal en fysiek zwaar voor de langdurig zieke zelf, ook voor de sociale zekerheid tikt de factuur aan. Jaarlijks loopt het kostenplaatje op tot bijna 11 miljard euro. Tegen 2040 zou dat nog verder stijgen tot 2,4% van het BBP. “Dat zou ongeveer neerkomen op 14 miljard euro per jaar”, zegt Crombez.

“De kern van het regeringsbeleid is om meer mensen aan het werk te krijgen en de begroting op orde te krijgen, maar deze factuur voor de sociale zekerheid explodeert verder. Dat betekent dus dat alle maatregelen die genomen zijn om de vergrijzing en de sociale zekerheid betaalbaar te houden, voor niets zijn geweest en die inspanningen worden weggeveegd door de kost van de langdurig zieken. Een nuloperatie dus.”

Er moet een strategisch plan komen - en wel snel, vindt Crombez. De maatregelen die minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) nam om langdurig zieken sneller terug aan het werk te krijgen, waren een goede eerste stap. “Maar lang niet voldoende. Sinds 2008 is er bijna geen enkele maatregel genomen om langdurig zieken sneller aan de slag te krijgen. Alleen als we heel onze manier van werken door elkaar schudden, kan de trend gekeerd worden.”

Hoe ziet hij dat dan concreet? “De nutteloze administratieve overlast moet drastisch naar beneden - zeker in het onderwijs, de zorg en de politie, waar de stress hoog is. Werknemers moeten ook veel meer in staat zijn om hun werkweek zelf in te delen, zodat ze hun gezinsleven en vrije tijd beter kunnen combineren. Thuiswerken werd tijdens corona als iets heel positiefs ervaren, niet alleen voor de mobiliteit maar ook voor de stressniveaus. Toen de pandemie gedaan was, moest iedereen plots weer naar de werkvloer. Als we willen vermijden dat mensen uitvallen, moeten werkgevers daar flexibeler in zijn.”