Geen elektriciteit, water of gas na felle overstromingen: ‘9.000 mensen moeten op zoek naar ander onderkomen’

Het noodweer liet een spoor van vernieling achter op veel plaatsen onder de taalgrens. Onder meer in de Luikse plaatsen Pepinster en Verviers is bijna geen water beschikbaar, zegt Alain Barbier. Ook is er geen elektriciteit en gas.

De ouders van de korpschef zijn eveneens getroffen door de overstromingsramp. Zij zijn 89 en 85 jaar en wonen in Pepinster. Na het verdriet begint ook bij hen het besef te groeien dat ze niet meer in hun woning kunnen blijven. “In de komende vijf maanden zullen ze er geen gas kunnen gebruiken”, legt Barbier uit.

Duizenden anderen staan voor dezelfde uitdaging. Volgens de politiechef moeten zo’n 9.000 mensen uit Pepinster en Verviers op zoek naar een ander onderkomen. Tal van inwoners hebben ook geen auto meer. “Veel auto’s zijn vernietigd.”

Beeld Photo News

Drinkbaar water

De Waalse watermaatschappij SWDE liet gisteren weten dat er nog 1.650 gezinnen zonder drinkbaar water zitten. Maandag ging het nog om 3.400 gezinnen, dus de situatie verbetert wel. In Pepinster, waar 150 gezinnen volledig zonder water zitten, houden de problemen aan.

In Rivière, deelgemeente van Profondeville, is er weer drinkwater, net als in deelgemeente Lustin. Ook in Floriffoux, deelgemeente van Floreffe in de provincie Namen, drupt er weer drinkbaar water uit de kraan. De gemeenten zonder drinkbaar water bevinden zich allemaal in Namen, met Houyet, Dave, deelgemeente van Namen, en Ham-sur-Sambre, deelgemeente van Jemeppe-sur-Sambre.

In twee gemeenten is er niet continu water: in Bois de Villers (Profondeville) en Dison. Een lek, dat gerepareerd wordt, verstoort de watertoevoer aan vijftig gezinnen.

SWDE zal waterflessen blijven uitdelen in gemeenten waar het water niet hersteld is. In Dave wordt van deur tot deur gegaan. In Pepinster gebeurt de verdeling in de straten.

Beeld Photo News