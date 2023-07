Geen dierenmarkten en thuisslachtingen meer: Ben Weyts stelt Codex Dierenwelzijn voor

Volgens de N-VA-minister speelt Vlaanderen met de codex “een voortrekkersrol” op gebied van dierenwelzijn. “Dit is een mijlpaal voor het dierenbeleid”, stelt Weyts. De codex vertrekt vanuit de visie dat elk dier een levend wezen is met gevoel, specifieke behoeften en intrinsieke waarde. Daaruit volgt dat dieren voldoende beschermd moeten worden. Wie dat niet doet en nalatig is ten opzichte van een dier, kan voor het eerst gestraft worden. Organisatoren van volksgebruiken als haanslaan, ganzenrijden of visjesdrinken krijgen geen uitzondering: zij moeten het dierenwelzijn ook eerbiedigen en hun praktijk indien nodig aanpassen.

Voorts wil de minister komaf maken met bepaalde praktijken. De huidige kippenkooien moeten ingeruild worden voor volièresystemen met vrije loop. Vanaf volgend jaar mogen kippenkooien niet meer nieuw aangekocht of vervangen worden: zo mogen er tegen 2036 geen kippenkooien meer zijn in Vlaanderen.

Mensen mogen schapen, geiten of varkens niet meer thuis slachten en dierenmarkten mogen niet meer plaatsvinden. Occasionele jaarmarkten of gespecialiseerde beurzen mogen wel nog dieren verkopen. Lijmvallen en elke seksuele handeling met dieren worden verboden in de nieuwe wetgeving. Weidedieren moeten permanent gebruik kunnen maken van beschutting: mensen hebben nog tot 2029 om dit in orde te brengen.

Verder komt er een verbod op dolfinaria, maar omdat er voor de dolfijnen in het Boudewijn Seapark in Brugge volgens minister Weyts geen beter alternatief is, mogen zij blijven, al mogen het er niet meer dan zes worden.