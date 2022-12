Geen dag zonder incidenten op terreurproces: verdachte Ali El Haddad Asufi zegt te zijn gewurgd door een agent

“Ik ben geschandaliseerd”, sprak advocaat Jonathan De Taye donderdag enkele journalisten toe. “Dit strookt niet met mijn waarden en naar ik mag hopen ook niet met de uwe.”

De Taye is de advocaat van Brusselaar Ali El Haddad Asufi (38), die op 22 maart 2016 zelf als werknemer aanwezig was op de luchthaven van Zaventem. Hij was erg bevriend met de latere kamikaze Ibrahim El Bakraoui en maakte zich in de ogen van de speurders verdacht door daarover te liegen. Hij bracht pizza’s naar safehouses en postte foto’s van twee vrouwen in nikab die hun middenvinger opsteken op Facebook, maar bepaald verpletterend is de bewijsvoering tegen hem niet. Ook in Parijs stond de man terecht, en hij werd er veroordeeld tot tien jaar cel - wat daar werd beschouwd als mild.

Woensdagochtend nam El Haddad Asufi het woord om zich te beklagen over het verloop van het transport vanuit de gevangenis, waarop hij en hoofdverdachten Salah Abdeslam, Mohamed Abrini en Sofien Ayari de glazen beklaagdenbox verlieten. Later die avond zou El Haddad Asufi tijdens een handgemeen met een van de agenten die instonden voor zijn transport zijn gewurgd.

“Hij werd tegen de grond geduwd en gewurgd tot op het punt waarop hij het bewustzijn verloor”, zegt De Taye. “Het is gebeurd - bizar genoeg - nadat hij in de rechtszaal de omstandigheden van zijn transport had aangeklaagd. Door dezelfde mensen dus die hij aanklaagde. We leven in een rechtsstaat en maken mee hoe agenten met bivakmutsen geweld gebruiken tegen verdachten.”

Ali El Haddad Asufi en advocaat Jonathan De Taye. Beeld BELGA

Een wetsdokter onderzocht El Haddad Asufi en bevestigde volgens De Taye dat die de waarheid sprak. Een andere verdachte, Hervé Bayingana Muhirwa, zag El Haddad Asufi achteraf en was daar volgens zijn advocaat Vincent Leurquin zo van streek van “dat hij niet langer in staat is om de zitting nog bij te wonen”.

Uiteindelijk besloot ook Bilal El Makhoukhi om niet uit zijn cel te komen. En zo ging procesdag 4, na alle commotie over de glazen box en de complete en dure transformatie ervan, door met een volledig lege beklaagdenbank. Alleen de broers Smail en Ibrahim Farisi zijn er nog, maar die zitten achter aparte tafeltjes, voor de glazen box.

“Mijn cliënt is fysiek nog steeds geraakt door het geweld dat hij onderging”, zegt De Taye. “Mentaal blijft hij overeind. Hij blijft elke betrokkenheid bij deze feiten betwisten. Hij is iemand die graag wil praten, zoals hij ook deed in Parijs. Het parket van Brussel is nu gevat.”

De vele incidenten illustreren de erg van elkaar afwijkende visies op terreurzaken bij het federaal parket en de Brusselse rechtbank. De voormalige voorzitter van die rechtbank, de gepensioneerde Luc Hennart, stond er ten tijde van processen tegen onder meer Salah Abdeslam en Mehdi Nehmouche op dat die in een gewone rechtbank zouden doorgaan en niet in de hiervoor verbouwde voormalige NAVO-site. Hij zag ook liever geen gewapende agenten in de rechtszaal. Hennart is nu woordvoerder van het assisenhof.

Voorzitster Laurence Massart lijkt oor te hebben naar de vele klachten van de verdachten. Zij wil hen graag een voor een ondervragen, zoals op elk assisenproces. Ze kreeg het na een klacht van Mohamed Abrini binnen de dag geregeld dat tijdens het transport geen heavy metal meer door de koptelefoons schalt, maar de box blijft voorlopig leeg.

Normaal had donderdagavond het voorlezen van de akte van beschuldiging moeten zijn beëindigd. Door de vele onderbrekingen en het trage tempo geraakten aanklagers Paule Somers en Bernard Michel niet verder dan 289 pagina’s. Op een totaal van 469.